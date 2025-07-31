Görevden alınan CHP’li Çankaya eski İlçe Başkanı Yıldırım: Parti içinde İmamoğlu’na operasyon var
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, CHP Eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Maden-İş Sendika Başkanı Nurettin Akçul ve Çiftçi Halil Kiraz oldu.
Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) eski yöneticilerine, kurumu zarara uğrattıkları iddiasıyla atığı davanın içeriğini anlattı. CHP’nin Çankaya İlçe Başkanlığı’nı yürütürken görevinden alınan Fahri Yıldırım yaşanan gelişmeleri aktarırken; Maden – İş Sendika Başkanı Nurettin Akçul, Cumhurbaşkanı imzasıyla 60 gün ertelenen grev hakkında konuştu. Bursa yangınında çevredeki tüm arazilerin yanmasına rağmen kendi arazisine yangının gelmediği Çiftçi Halil Kiraz da yaşadıklarını anlattı.
CHP Eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ise görevden alınma sürecini anlattı. ‘Ankara İl Başkanı’nın kurmuş olduğu kumpastır’ diyen Yıldırım, şöyle konuştu:
Kurultay sürecinin başladığı aşamada, Çankaya ilçe olarak 7 yıldır görevdeyiz. Tüm etkinliklerde rekorlar üzerine rekor kırdık. Toplumun her kesimini örgütledik. Genel Merkez, 5 Kasım seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durmamızdan dolayı bize karşı bir pozisyon aldılar. 5 Kasım kurultayında Kemal Bey’e destek verdik. Türkiye’de 81 vilayet var Çankaya 50 vilayetten büyük. İlçesinde 84 sandık kuran tek ilçeyiz. 500 bin vatandaşımızın tercihini almış İmamoğlu’na da 350 bin imza toplamış ilçeyiz. Bunların tamamı, Ankara İl Başkanı’nın kurmuş olduğu kumpastır. Kendisinin zaten partiyle alakası yoktur. 5 Kasım seçimlerinde Kemal Bey’in yanında yer alıp sonra Özgür Bey’in yanına geçip değişik kumpaslarda yer almış ne olduğu belli olmayan bir arkadaşımız. Yalan konuşan bir il başkanıyla aynı yolda yürümem.
'İmamoğlu'na operasyon var'
‘Parti içinde İmamoğlu’na operasyon var’ diyen Yıldırım, şöyle konuştu:
Genel Başkan ile bir görüşmem olmadı. Çankaya gibi bir ilçede görevden almada ‘haberim yok’ diyemez. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bu tamamen Çankaya’ya hakim olma savaşıdır. Benim karşımda kongreyi kazanamayacaklarından dolayı böyle bir şey yaptılar. Sadece Kılıçdaroğlu değil Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’nu ilk günden beri savunan tek ilçeyiz. Ben partinin içinde de İmamoğlu’na karşı operasyon hazırlığı olduğuna inanan ilçelerden birisiyim. Önümüzdeki kurultayda ortaya çıkacaktır. Ankara’da İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı tanıtım ofisinin açılışındaki kalabalığın azlığı sadece Çankaya ilçe başkanına yıkılamaz.
'63 liralık hisse 36 liraya satıldı'
‘OYAK Çimento fabrika hisselerinin yüzde 20’si Tayvanlı şirkete satıldı’ diyen Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, yaşananları şöyle aktardı:
OYAK Çimento diye bir şirketimiz var. OYAK’ın yüzde 60’ına sahip olduğu bir iştirak. Türkiye’de açık ara birinci bir firma. 7 fabrikadan oluşuyor. Yüzde 60’ı bizimdi; yüzde 40’ı Tayvanlı bir firmanındı. Geçen sene 27 Kasım’da ön satış olduğunu basından okuduk. 8 Aralık’ta satış sözleşmesi kamuoyuna açıklandı. Bu şirket halka açık bir şirket. Yüzde 25’i halka açık. Bizim olan yüzde 75. Bize ait olan hisseler 36 liradan satıldı. Satıldığı gün borsadaki işlem değeri 63 lira. Yarı fiyatına nasıl satıldı bu nasıl biz zihniyettir? Adeta bizim fabrikamızı Tayvalılara bedavaya peşkeş çektiler