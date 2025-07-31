Görevden alınan CHP’li Çankaya eski İlçe Başkanı Yıldırım: Parti içinde İmamoğlu’na operasyon var

OYAK Çimento diye bir şirketimiz var. OYAK’ın yüzde 60’ına sahip olduğu bir iştirak. Türkiye’de açık ara birinci bir firma. 7 fabrikadan oluşuyor. Yüzde 60’ı bizimdi; yüzde 40’ı Tayvanlı bir firmanındı. Geçen sene 27 Kasım’da ön satış olduğunu basından okuduk. 8 Aralık’ta satış sözleşmesi kamuoyuna açıklandı. Bu şirket halka açık bir şirket. Yüzde 25’i halka açık. Bizim olan yüzde 75. Bize ait olan hisseler 36 liradan satıldı. Satıldığı gün borsadaki işlem değeri 63 lira. Yarı fiyatına nasıl satıldı bu nasıl biz zihniyettir? Adeta bizim fabrikamızı Tayvalılara bedavaya peşkeş çektiler