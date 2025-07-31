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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
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Ceyhun Bozkurt: ‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’
Ceyhun Bozkurt: ‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmelerini ve CHP’nin komisyona katılma kararını anlattı 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM’de kurulan komisyonu anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. ‘İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini söylüyor. Bence yanlış yapıyor' diyen Bozkurt, şunları söyledi:‘Sahada galibiyet yoktu’‘Bu komisyon önerisinin sahibi PKK’dır’ ifadesini kullanan Bozkurt, şöyle konuştu:‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’‘PKK’ya karşı verilen mücadelenin aslında ABD’ye karşı verildiğini’ söyleyen Bozkurt, sözlerini şöyle noktaladı:
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türkiye, ceyhun bozkurt, abdullah öcalan, kandil, pkk, chp, tbmm, fk rad, radyo sputnik, radyo
türkiye, ceyhun bozkurt, abdullah öcalan, kandil, pkk, chp, tbmm, fk rad, radyo sputnik, radyo

Ceyhun Bozkurt: ‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’

11:06 31.07.2025
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Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmelerini ve CHP’nin komisyona katılma kararını anlattı
TBMM’de kurulan komisyonu anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. ‘İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini söylüyor. Bence yanlış yapıyor' diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Terörsüz bir Türkiye’nin inşası açısından CHP’nin fikirleri önemli. Sayın Özgür Özel, komisyona katılma kararı aldıklarını açıkladı. Partilerin aynı sayılarla temsil edilmesi biraz kolay görünmüyor. Çok kolay değil, ortak bir zemin arıyoruz. Komisyon aslında ortak akıl bulmadır. Komsiyonun çalışmalarını ve Özgür Özel’in söylediklerini de önemsiyorum. Nitelikli çoğunluk önemli. Cumhur İttifakı dendiğinde akla AK Parti ve MHP geliyor bunların toplam üye sayısı 25. Geri kalanlar 26. Özgür Özel’in dediği de bu. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini söylüyor. Bence yanlış yapıyor. CHP seçmenine de oynuyor.

‘Sahada galibiyet yoktu’

‘Bu komisyon önerisinin sahibi PKK’dır’ ifadesini kullanan Bozkurt, şöyle konuştu:
Bu komisyonu ilk gündeme getirenin CHP olduğunu sanmıyorum, devlet yetkilerinin de aklına gelmiştir ama bunu ilk dile getiren PKK’nın İmralı’da hükümlü yatan lideri Abdullah Öcalan olduğunu düşünüyorum. Öcalan 7-8 komisyon önerisi yapmıştı. Devlet o önerileri ciddiye almamıştı çünkü sahada bir galibiyet yoktu. Bu komisyon önerisinin sahibi PKK’dır.

‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’

‘PKK’ya karşı verilen mücadelenin aslında ABD’ye karşı verildiğini’ söyleyen Bozkurt, sözlerini şöyle noktaladı:
Abdullah bu sürece katkı yaptı dedi ki ‘PKK ömrünü tamamladı.’ Ancak Kandil’de sürekli açıklamalar yapıldı. İletişim notkasındaki eksikliğe dikkat etmek gerekiyor. PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt. Konuşmalara bakıldığında örgütün propagandası daha ön planda. Tarihin en önemli projesinden bahsediyoruz. Türkiye 200 senedir terörle mücadele ediyor. Bu terörün en güçlü örgütlenmesini kaç kere yendik. Terörle mücadele artık emperaylizmle mücadeleye dönüştü. 2000’den sonra PKK’ya ABD doğrudan destek verdi. PKK’ya karşı verilen mücadele aslında siyonizme ve ABD’ye karşı verilen bir mücadele.
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