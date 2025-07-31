Ceyhun Bozkurt: ‘PKK, Türkiye’nin yendiği bir örgüt’

Terörsüz bir Türkiye’nin inşası açısından CHP’nin fikirleri önemli. Sayın Özgür Özel, komisyona katılma kararı aldıklarını açıkladı. Partilerin aynı sayılarla temsil edilmesi biraz kolay görünmüyor. Çok kolay değil, ortak bir zemin arıyoruz. Komisyon aslında ortak akıl bulmadır. Komsiyonun çalışmalarını ve Özgür Özel’in söylediklerini de önemsiyorum. Nitelikli çoğunluk önemli. Cumhur İttifakı dendiğinde akla AK Parti ve MHP geliyor bunların toplam üye sayısı 25. Geri kalanlar 26. Özgür Özel’in dediği de bu. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini söylüyor. Bence yanlış yapıyor. CHP seçmenine de oynuyor.