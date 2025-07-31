https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/budaya-ait-mucevherler-127-yil-sonra-hindistana-iade-edildi-1098270044.html

Buda’ya ait mücevherler, 127 yıl sonra Hindistan’a iade edildi

Buda’ya ait mücevherler, 127 yıl sonra Hindistan’a iade edildi

Sputnik Türkiye

Sotheby’s, Budist kutsal kalıntılarla bağlantılı Piprahwa mücevherlerini, Hindistan hükümetinin sonrası geri verdi. Mücevherler 127 yıl sonra Hindistan’da kalıcı olarak sergilenecek.

2025-07-31T11:12+0300

2025-07-31T11:12+0300

2025-07-31T11:12+0300

yaşam

buda

hindistan başbakanı narendra modi

hong kong

sotheby's müzayede evi

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Müzayede evi Sotheby's, Buda'yla bağlantılı olduğu düşünülen mücevherleri Hindistan'a iade etti. Arkeologlar tarafından 'modern çağın en şaşırtıcı keşiflerinden biri' olarak tanımlanan Piprahwa Mücevherleri, mayıs ayında Hong Kong'da bir müzayedede satışa çıkarılacaktı. Ancak Hindistan'ın diplomatik müdahalesi sonrası satış iptal edildi.Ünlü müzayede evi, Mumbai merkezli bir şirketin mücevherleri satın aldığını ve Hindistan hükümetiyle birlikte yürütülen iki aylık müzakerelerin ardından kalıcı olarak ülkeye iade edildiğini duyurdu. Mücevherler artık Hindistan'da kamuya açık şekilde sergilenecek.'Gurur ve sevinç anı'Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X üzerinden yaptığı açıklamada, mücevherlerin 127 yıl sonra evine geri dönmesini “ülkenin kültürel mirası için gurur ve sevinç anı” olarak nitelendirdi.Piprahwa Mücevherleri’nin tarihi1898 yılında İngiliz toprak yöneticisi William Claxton Peppé tarafından Hindistan’ın kuzeyindeki Piprahwa bölgesinde bir stupada keşfedilen mücevherler, Buda'nın kalıntılarıyla birlikte gömülmüş bin 800'den fazla inci, yakut, safir ve altın parçalarını içeriyordu. Kazılarda bulunan kemik parçaları, üzerindeki yazıtlar sayesinde Buda'ya ait olduğu kabul edilen bir urna içinde keşfedilmişti. Peppé ailesi, kemik kalıntılarının büyük kısmını Siyam Kralı’na (Rama V) verirken, taş sandıklar ve diğer kutsal eşyalar dönemin sömürge hükümeti aracılığıyla Kalküta’daki Hindistan Müzesi’ne gönderildi. Ancak 300 parçalık mücevher seti, o tarihten bu yana İngiltere’de özel bir koleksiyonda kaldı. 2024 yılı itibarıyla bu mücevherler Sotheby’s Hong Kong’da iki kez sergilendi. Ancak satışa sunulmaları büyük etik tartışmalara neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/budanin-mucevherleri-acik-artirmada-satilacak-1095919721.html

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