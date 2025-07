https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/1923-izmir-iktisat-kongresi-yapay-zeka-icin-yapilsaydi-ne-olurdu-yapay-zeka-kalkinma-projesinin-1098282191.html

1923 İzmir İktisat Kongresi, yapay zeka için yapılsaydı ne olurdu: Yapay zeka kalkınma projesinin anatomisi

1923 İzmir İktisat Kongresi, yapay zeka için yapılsaydı ne olurdu: Yapay zeka kalkınma projesinin anatomisi

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında, tasarladığı yapay zeka kalkınma kongresini anlattı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin 2025 yılı vizyonunda, dijital dönüşüm ve yapay zekâ hamleleri milli kalkınmanın anahtarı haline gelmiştir. Bu belge, İzmir’de kurgusal olarak düzenlendiği varsayılan “İzmir Yapay Zekâ Kongresi 2025”in sonuçlarını ve yol haritasını ortaya koymaktadır. 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde savaş yorgunu bir milletin ekonomik bağımsızlığı için alınan kararlar, bugün dijital çağın gerektirdiği teknolojik bağımsızlık için ilham kaynağıdır. Nitekim 1923’te İzmir’de toplanan kongrede Misak-ı İktisadî esasları kabul edilerek “Hammaddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulması” ve “yabancı tekellerden kaçınılması” gibi kararlar alınmıştı. Bu tarihi yaklaşım, tam bağımsızlık hedefinin ekonomik ve teknolojik boyutlarını vurgulamıştır.Tarihsel bağlamAradan geçen yüzyılda, egemenlik kavramı toprak sınırlarının ötesinde dijital dünyayı da kapsamaya başlamıştır. Nasıl ki genç Cumhuriyet kapitülasyonları reddederek ekonomik tam bağımsızlığı hedeflediyse, bugünün Türkiye’si de dijital egemenlik için benzer bir kararlılıkla hareket etmelidir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un ifade ettiği gibi: “Nasıl ki sınırlarımızı, topraklarımızı koruyorsak dijital egemenliğimizi de korumamız lazım. Dijital egemenliğimiz için en önemli şey de vatandaşlarımızın üretmiş oldukları dijital veriler.”. Bu sözler, dijital çağda ulusal bağımsızlığın veri kontrolünden geçtiğini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla elinizdeki manifesto, dijital bağımsızlık hedefine ulaşmak için yapay zekâ alanında atılması gereken adımları, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı şekilde ele almaktadır.İzmir Yapay Zekâ Kongresi 2025; tıpkı 1923’te olduğu gibi geniş katılımlı, çiftçi, işçi, sanayici, tüccar benzeri toplum kesimlerini temsilen toplanmıştır. Bu kez kongreye öğrenciden girişimciye, kamu görevlisinden ev hanımına kadar toplumun her kesiminden temsilci katılmış; ulusal yapay zekâ vizyonu ve eylem planı tartışılmıştır. Kongrede, yapay zekânın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için taşıdığı potansiyel ile riskler ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş; halkçı, erişilebilir, kapsayıcı bir dijital dönüşüm için kararlar alınmıştır. Bu belge, söz konusu kararları ve manifesto ilkelerini derli toplu bir akademik çerçevede sunmaktadır.Aşağıdaki bölümlerde önce kongrenin manifesto niteliğindeki felsefi ve ideolojik çerçevesi sunulacak, ardından yapay zekânın dokunacağı tüm sektörler bazında stratejik hedefler ve somut karar önerileri listelenecektir. Her sektördeki dönüşüm planı, 10 yıllık bir yol haritası perspektifiyle ele alınacaktır. Ayrıca, kararlar toplumdaki farklı kesimlere (çiftçi, işçi, öğrenci, kadın, genç vb.) yönelik olarak sınıflandırılacaktır. Kurumsal altyapı önerileri, risk ve fırsat analizleri, uluslararası işbirliği ve dijital egemenlik yaklaşımları ayrı bölümlerde değerlendirilecek; en sonda örnek proje önerileri ve açık kaynak yapay zekâ modeli tavsiyeleri bir ek olarak sunulacaktır. Amaç, Türkiye için dijital bağımsızlık hedefiyle, milletin tüm fertlerini kucaklayan bir yapay zekâ devrimi planlamaktır.Manifesto“Teknoloji, tıpkı egemenlik gibi kayıtsız şartsız milletindir.” İzmir Yapay Zekâ Kongresi 2025 Manifestosu’nun ruhu bu cümlede özetlenebilir. Bu manifesto, yapay zekânın ülkemizin geleceğini inşa ederken hangi değerler ve ilkeler üzerine oturması gerektiğini tarihsel referanslarla ortaya koymaktadır.Öncelikle, milli egemenlik kavramı dijital çağda yeniden tanımlanmalıdır. 1923’te İzmir’de toplanan atalarımız, tam bağımsızlığın ekonomik boyutuna vurgu yaparak yabancı tekellerden kaçınmayı, ulusal bankalar kurmayı ve sanayileşmeyi hedeflediler. Bugün benzer şekilde dijital ekonomi ve yapay zekâ alanında dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizin verisini ve dijital altyapısını yabancı tekellere teslim etmemek esas olmalıdır. Yerli ve açık teknolojiler geliştirmek, kritik dijital sistemlerde kontrolü elde tutmak bu manifestonun temel ideallerindendir. Avrupa’nın GAIA-X girişiminde vurgulandığı üzere, dijital egemenlik bir ülkenin kendi verisi ve altyapısı üzerinde kontrol sahibi olması demektir. Türkiye de kendi dijital gökyüzünü inşa etme iradesini göstermelidir.Manifestomuzun ikinci sütunu halkçılık ve kapsayıcılık ilkesidir. Yapay zekâ devrimi, toplumun yalnız belirli bir zümresinin değil, tüm vatandaşların refahını artırmalıdır. Hiç kimseyi geride bırakmamak ana şiarımızdır. Bu bağlamda eğitimden sağlığa tüm alanlarda yapay zekâ uygulamalarına erişimde fırsat eşitliği sağlanacak, şehirde veya köyde, genç veya yaşlı her bireyin bu teknolojiden faydalanması hedeflenecektir. Yapay zekâ okuryazarlığı yaygınlaştırılarak dijital uçurum azaltılacak; özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların teknolojiye katılımı teşvik edilecektir. Yapay zekâ algoritmalarının toplumsal cinsiyet veya benzeri önyargıları pekiştirmemesi için etik ilkeler geliştirilecek ve denetim mekanizmaları kurulacaktır. Adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik yapay zekâ ekosisteminin vazgeçilmez değerleri olacaktır. Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası’nda vurgulanan ayrımcılıkla mücadele güvenceleri gibi ilkeler bizim de yol göstericimizdir; yapay zekânın kararlarında hiçbir vatandaşımıza karşı ayrımcı veya adaletsiz bir muameleye izin verilmeyecektir.Üçüncü temel ilkemiz, yaratıcı yenilikçilik ve bilimsel gelişmeyi milli bir seferberlik olarak görmek ve desteklemektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü, teknolojik dönüşümümüzün rehberi olacaktır. Türkiye, yapay zekâ araştırmalarında ve uygulamalarında sadece bir pazar değil, aynı zamanda üreten ve ihraç eden bir ülke olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz ve girişimcilerimiz desteklenecek; yapay zekâ alanında dünya çapında ses getirecek buluşların ve açık kaynak projelerin ülkemizden çıkması için gerekli yatırım yapılacaktır. Manifesto, fikrî bağımsızlıkolmadan dijital bağımsızlık olmayacağını vurgular. Bu nedenle Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı, yapay zekâ sistemlerimizin karar mantığı bize özgü değerleri ve öncelikleri yansıtmalıdır.Son olarak, uluslararası işbirliği ve barışçıl teknoloji vizyonu manifestomuzun tamamlayıcı ilkesidir. Yapay zekâ, uluslararası rekabetin merkezinde olsa da aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bir alandır. Türkiye, dijital dünyada “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini teknolojik egemenlik ile dengede götürecektir. Uluslararası normlara aktif katkı sunacak, yapay zekânın kötüye kullanımını (otomatik silahlar, kitlesel gözetim gibi) önleyecek küresel çabalara öncülük edecektir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “Yapay zeka alanında yer almak bir tercih meselesi değil, zorunluluktur.” ve Türkiye bu alanda uluslararası arenada sorumlu bir liderlik sergileyecektir. Dijital dünyada bağımsız ama işbirliğine açık, millî ama evrensel değerlerle uyumlu bir duruş bu manifestonun özetidir.

