Tunca Nehri'nde su akışı durdu

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.
Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.
Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.
Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.
Tunca Nehri'nde Mayıs ayındaki yağışlar, suyun 2 katına yükselmesini sağlamıştı.
Tunca Nehri'nde Mayıs ayındaki yağışlar, suyun 2 katına yükselmesini sağlamıştı.