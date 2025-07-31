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Tunca Nehri'nde su akışı durdu
Tunca Nehri'nde su akışı durdu
Sputnik Türkiye
Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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tunca nehri
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фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, tunca nehri, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, tunca nehri, kuraklık

Tunca Nehri'nde su akışı durdu

14:03 31.07.2025
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Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.

Edirne&#x27;deki Tunca Nehri&#x27;nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.

© AA / Gökhan Balcı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Gökhan Balcı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.

© AA / Gökhan Balcı

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu&#x27;nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Gökhan Balcı

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.

© AA / Gökhan Balcı

Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Gökhan Balcı

Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

© AA / Gökhan Zobar

Tunca Nehri'nde Mayıs ayındaki yağışlar, suyun 2 katına yükselmesini sağlamıştı.

Tunca Nehri&#x27;nde Mayıs ayındaki yağışlar, suyun 2 katına yükselmesini sağlamıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Gökhan Zobar

Tunca Nehri'nde Mayıs ayındaki yağışlar, suyun 2 katına yükselmesini sağlamıştı.

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