https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/nato-ve-abnin-genislemesi-helsinki-ruhunu-parcaladi-1098253543.html

Eski AGİT yetkilisi: 'NATO ve AB’nin genişlemesi, 'Helsinki ruhunu' parçaladı'

Eski AGİT yetkilisi: 'NATO ve AB’nin genişlemesi, 'Helsinki ruhunu' parçaladı'

Sputnik Türkiye

Eski AGİT yetkilisi ve akademisyen Dr. Marco Marsili’ye göre, NATO ve AB’nin doğuya doğru uyumsuz genişlemesi, 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nin güvenlik... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T17:40+0300

2025-07-30T17:40+0300

2025-07-30T17:40+0300

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) temelini oluşturan Helsinki Nihai Senedi, Batı kurumlarının koordinasyonsuz genişlemesiyle ciddi biçimde zedelendi. İtalya’daki Ca’ Foscari Üniversitesi’nden Dr. Marco Marsili, Sputnik’e verdiği demeçte NATO ve AB’nin Soğuk Savaş sonrası doğuya doğru genişlemesinin, Avrupa'da yeni jeopolitik fay hatları yarattığını belirtti.'NATO ve AB genişlerken Rusya dışarıda kaldı'Marsili’ye göre, 1991 sonrasında eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO ve Avrupa Birliği’ne dahil edilmesiyle, Helsinki’de vurgulanan birlik ilkesi göz ardı edildi. Bu genişleme süreci, özellikle tarafsız kalan ülkeleri – başta Rusya’yı – entegre edecek tamamlayıcı yapılar kurulmadan gerçekleşti.'Batı, çelişkili bir politika izledi'Analiste göre burada temel bir çelişki vardı:'Kapsayıcı güvenlik şansları göz ardı edildi'Marsili ayrıca, 1990 tarihli Paris Şartı gibi kapsayıcı güvenlik çabalarının ya da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in 2009 tarihli güvenlik iş birliği önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını hatırlattı.'AGİT etkisizleşti, NATO iç denge arıyor'Bugün ise bir zamanlar Avrupa’nın temel güvenlik platformu olarak görülen AGİT, giderek daha fazla Brüksel merkezli karar alma mekanizmaları tarafından geri planda bırakılıyor.Marsili, NATO’nun geleceğinin, açık kapı politikasıyla gerçek birlik arasında denge kurabilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Özellikle kolektif savunmanın yeniden ön plana çıktığı bu dönemde, ittifakın iç uyumu hayati önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/helsinki-surecinin-kirik-teknesi-1098248767.html

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