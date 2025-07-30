https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/microsoft-ai-yuzunden-tehlikede-ve-guvende-olabilecek-40-meslek-belirlendi-1098251477.html

Microsoft: AI yüzünden “tehlikede” ve “güvende” olabilecek 40 meslek belirlendi

Microsoft: AI yüzünden “tehlikede” ve “güvende” olabilecek 40 meslek belirlendi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, ‘yapay zeka yüzünden ‘teklikede’ ve ‘güvende’ olabilecek 40... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T16:33+0300

2025-07-30T16:33+0300

2025-07-30T16:33+0300

yeni̇ şeyler rehberi̇

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yapay zeka

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Microsoft Research tarafından Copilot kullanıcılarının 200 bin 000’den fazla anonim verisi analiz edilerek, AI ile “yüksek örtüşme” gösteren 40 iş rolü ve “düşük örtüşme”li 40 meslek belirlendi. Bilgi işleme, yazma ve iletişim temelli mesleklerin AI etkisine açık olduğu; fiziksel ve duygusal beceri gerektiren rollerin ise şu anda daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Araştırma, AI’nın tam otomasyon değil, asıl olarak destekleyici bir araç olduğunu öne çıkarıyor.En riskli 40 meslekte, yazarlar, gazeteciler, editörler, tercümanlar, kamu ilişkileri uzmanları, araştırmacılar, danışmanlar ve veri bilimciler gibi bilgi odaklı işler AI ile büyük örtüşme taşıyor. En güvenli 40 meslekte ise damsız bakım, tesisatçılar, elektrikçiler, temizlikçiler, hemşire yardımı gibi manuel ve duygusal işlere dayanan roller AI henüz yerinden alamıyor.

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2025

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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