https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/microsoft-ai-yuzunden-tehlikede-ve-guvende-olabilecek-40-meslek-belirlendi-1098251477.html
Microsoft: AI yüzünden “tehlikede” ve “güvende” olabilecek 40 meslek belirlendi
Microsoft: AI yüzünden “tehlikede” ve “güvende” olabilecek 40 meslek belirlendi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, ‘yapay zeka yüzünden ‘teklikede’ ve ‘güvende’ olabilecek 40... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T16:33+0300
2025-07-30T16:33+0300
2025-07-30T16:33+0300
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yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
ai
meslek
microsoft
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Microsoft Research tarafından Copilot kullanıcılarının 200 bin 000’den fazla anonim verisi analiz edilerek, AI ile “yüksek örtüşme” gösteren 40 iş rolü ve “düşük örtüşme”li 40 meslek belirlendi. Bilgi işleme, yazma ve iletişim temelli mesleklerin AI etkisine açık olduğu; fiziksel ve duygusal beceri gerektiren rollerin ise şu anda daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Araştırma, AI’nın tam otomasyon değil, asıl olarak destekleyici bir araç olduğunu öne çıkarıyor.En riskli 40 meslekte, yazarlar, gazeteciler, editörler, tercümanlar, kamu ilişkileri uzmanları, araştırmacılar, danışmanlar ve veri bilimciler gibi bilgi odaklı işler AI ile büyük örtüşme taşıyor. En güvenli 40 meslekte ise damsız bakım, tesisatçılar, elektrikçiler, temizlikçiler, hemşire yardımı gibi manuel ve duygusal işlere dayanan roller AI henüz yerinden alamıyor.
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2025
Serhat Ayan
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, ai, meslek, microsoft
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, ai, meslek, microsoft
Microsoft: AI yüzünden “tehlikede” ve “güvende” olabilecek 40 meslek belirlendi
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, ‘yapay zeka yüzünden ‘teklikede’ ve ‘güvende’ olabilecek 40 meslek’ haberini aktardı.
Microsoft Research tarafından Copilot kullanıcılarının 200 bin 000’den fazla anonim verisi analiz edilerek, AI ile “yüksek örtüşme” gösteren 40 iş rolü ve “düşük örtüşme”li 40 meslek belirlendi. Bilgi işleme, yazma ve iletişim temelli mesleklerin AI etkisine açık olduğu; fiziksel ve duygusal beceri gerektiren rollerin ise şu anda daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Araştırma, AI’nın tam otomasyon değil, asıl olarak destekleyici bir araç olduğunu öne çıkarıyor.
En riskli 40 meslekte, yazarlar, gazeteciler, editörler, tercümanlar, kamu ilişkileri uzmanları, araştırmacılar, danışmanlar ve veri bilimciler gibi bilgi odaklı işler AI ile büyük örtüşme taşıyor. En güvenli 40 meslekte ise damsız bakım, tesisatçılar, elektrikçiler, temizlikçiler, hemşire yardımı gibi manuel ve duygusal işlere dayanan roller AI henüz yerinden alamıyor.