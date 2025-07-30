Mezitli’de Kaymakam’ın oğlu dört çocuğu polis kontrolünde darp etti: İşte raporlar ve ailesinin ifadesi
19:55 30.07.2025 (güncellendi: 19:59 30.07.2025)
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları 22, 23 ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Atilla Kart ve Ramazan Göğoğlu oldu.
Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşanan kavga sonucu ilçe kaymakamının oğlu tarafından emniyet müdürlüğünde darp edildiği ortaya çıkan dört gençten birinin babası Ramazan Göğoğlu, yaşananları Radyo Sputnik’ten Mustafa Hoş’a anlattı.
Ramazan Göğoğlu olay gününü şu ifadelerle anlattı:
Benim çocuğum 2011 doğumlu. Durumu iyiye gidiyor, taburcu edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluk, gözünün altında şişlik ve en önemlisi göğüsündeki iki kaburganın eğildiği görüldü. Oğlumun iki eliyle boynundan tutarak göğsüne diz atmışlar. Oradaki polisin bir tanesi ‘Yeter Kaymakamım, ölecek, elinizde kalacak’ demesiyle bırakıyor. Buradaki çocukların yaşları 13-14 yaşlarında. Beni memur aradı çocuğumu getirmemi istedi ifadesini alacaklarını söyledi. Ben de Pazartesi günü sabah 8:30’da teslim ettim. Yarım saat içinde diğer çocukların da ailelerini aradılar. Ben yarım saat sonra ayrıldım. Bana ‘adliyede buluşalım’ diyerek gönderdiler.
Darp Raporu
Darp Raporu
‘Memur ‘yeter’ deyince kaymakam bırakıyor’
Oğlunun, kaymakam ve oğlu tarafından darba maruz kaldığını söyleyen Ramazan Göğoğlu, yaşananları şöyle aktardı:
Biz gittikten sonra diğer çocuğun da annesini göndermeye çalıştılar. Annesi gidemeyince ekip aracına annesi ve çocukları bindirmişler. Yola çıkınca bir telefon gelmiş araçtaki polislerin birine. Memur sürekli ‘tamam, tamam’ diyerek telefonu kapatmış. Kadını yolun ortasında indirip Çocuk Büro Amirliği’ne geri götürüyorlar. Dört çocuğu kamerasız avukat görüşme odasında diziyorlar. İçeriye Kaymakam ve çocuğu giriyor. Önce kaymakamın oğlu birer tokat atıyor. Benim oğlum da iki elini kaldırarak savunmaya geçiyor. Kaymakam Bey de sen bana karşılık mı vereceksin diyerek iki elini de tutup göğsüne diziyle vuruyor. Diğer memur ‘yeter’ deyince bırakıyor.
‘Doktor sahte darp raporu yazıyor’
Polislerin darp olayından sonra hastanede darp raporu aldığını söyleyen Göğoğlu, doktorun çocukları görmeden ‘darp yok’ raporu yazdığını söyledi. Göğoğlu şöyle devam etti:
Sonra çocuklara ‘eliniz yüzünüzü yıkayın’ diyor. ‘Bunları kimseye anlatmayın’ diyolar. Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne götürüp darp raporu alıyorlar. Hastanede bir memur doktorun yanına girip durumu izah edip doktor çocuklara 4-5 metre mesafeden ‘tamam’ diyerek rapor düzenliyor. Darp edilmediği sahte raporunu çocukları görmeden yazıyor.
Darp Raporu
Darp Raporu
’24 saat hastanede kaldı’
Olayın ardından çocuğuna darp raporu aldığını aktaran Göğoğlu yaşananları şöyle anlattı:
Saat 16:00-17:00 civarlarında beni aradılar memurlarla karşılaştım. Çocuğum ‘beni dövdüler baba’ dedi. Ben de ‘size emanet ettim siz de dövdünüz mü?’ dedim. Çocuğumun eli yüzü mosmordu. Ben de çocuğuma darp raporu aldım. 24 saat hastanede kaldı, iğneler yapıldı. Sabaha kadar başında bekledik. Sabah gelen doktor çocuğumun vücudundaki bütün yaraları kırmızı noktayla rapora geçti.
‘Doktordan, memurdan, kaymakamdan şikayetçi oldum’
Yaşanan olayın ardından şikayetçi olduğunu söyleyen Göğoğlu konuşmasını şöyle noktaladı:
Olay şöyle başlıyor: Cumartesi günü 21:30 civarlarında oğlum benden izin alarak site içerisinde arkadaşlarıyla arka sokağa çıkıyor. Kendi aralarında iddiaya giriyor. Direğe taş atmaya başlıyorlar. Oradan geçen 18-20 yaşlarında bir şahıs uzun boylu sporcu gibi ağır argo küfürler ediyor. Oğlum da ‘ağabey anneme küfür etme sen bizden büyüksün’ diyor. Kaymakamın oğluna herhangi bir temas yok. Orada kaçarken bile küfürler diyor. Doktordan, oradaki memurlardan, kaymakamdan şikayetçi oldum.
MUSTAFA HOŞ
MUSTAFA HOŞ