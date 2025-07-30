https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/mezitlide-kaymakamin-oglu-dort-cocugu-polis-kontrolunde-darp-etti-iste-raporlar-ve-ailesinin-1098255417.html

Mezitli’de Kaymakam’ın oğlu dört çocuğu polis kontrolünde darp etti: İşte raporlar ve ailesinin ifadesi

Mezitli’de Kaymakam’ın oğlu dört çocuğu polis kontrolünde darp etti: İşte raporlar ve ailesinin ifadesi

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları 22, 23 ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Atilla Kart ve Ramazan Göğoğlu oldu. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T19:55+0300

2025-07-30T19:55+0300

2025-07-30T19:59+0300

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Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşanan kavga sonucu ilçe kaymakamının oğlu tarafından emniyet müdürlüğünde darp edildiği ortaya çıkan dört gençten birinin babası Ramazan Göğoğlu, yaşananları Radyo Sputnik’ten Mustafa Hoş’a anlattı.Ramazan Göğoğlu olay gününü şu ifadelerle anlattı:‘Memur ‘yeter’ deyince kaymakam bırakıyor’Oğlunun, kaymakam ve oğlu tarafından darba maruz kaldığını söyleyen Ramazan Göğoğlu, yaşananları şöyle aktardı:‘Doktor sahte darp raporu yazıyor’Polislerin darp olayından sonra hastanede darp raporu aldığını söyleyen Göğoğlu, doktorun çocukları görmeden ‘darp yok’ raporu yazdığını söyledi. Göğoğlu şöyle devam etti:’24 saat hastanede kaldı’Olayın ardından çocuğuna darp raporu aldığını aktaran Göğoğlu yaşananları şöyle anlattı:‘Doktordan, memurdan, kaymakamdan şikayetçi oldum’Yaşanan olayın ardından şikayetçi olduğunu söyleyen Göğoğlu konuşmasını şöyle noktaladı:

mezitli

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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