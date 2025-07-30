https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/istanbul-eczaci-odasi-baskani-fakultelerdeki-plansiz-kontenjan-artisi-issiz-ordusu-yaratiyor-1098251149.html
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Fakültelerdeki plansız kontenjan artışı, işsiz ordusu yaratıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Fakültelerdeki plansız kontenjan artışı, işsiz ordusu yaratıyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan oldu. Özcan, eczacılık fakültelerinde düşürülen... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T16:11+0300
2025-07-30T16:11+0300
2025-07-30T16:11+0300
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i̇stanbul eczacı odası
eczacılık
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2000'li yıllarda 7 olan eczacılık fakültesi sayısı 63'e çıktı. Her yıl 4 bin 500 yeni mezunun olduğu eczacılık fakültelerinin kontrolsüzce artması, işsizliği de beraberinde getirdi.Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, köklü üniversitelerin kontenjanları düşürülürken özel üniversitelerde artırıldığını vurguladı.Özcan, şöyle anlattı:‘Özel üniversitelere kaydırma yapıldı’
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, i̇stanbul eczacı odası, eczacılık , kontenjan, üniversite tercih
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, i̇stanbul eczacı odası, eczacılık , kontenjan, üniversite tercih
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Fakültelerdeki plansız kontenjan artışı, işsiz ordusu yaratıyor
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan oldu. Özcan, eczacılık fakültelerinde düşürülen kontenjanlara değindi, ‘Aynı dönemde özel üniversitelerde kontenjan artırıldı’ dedi.
2000'li yıllarda 7 olan eczacılık fakültesi sayısı 63'e çıktı. Her yıl 4 bin 500 yeni mezunun olduğu eczacılık fakültelerinin kontrolsüzce artması, işsizliği de beraberinde getirdi.
Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, köklü üniversitelerin kontenjanları düşürülürken özel üniversitelerde artırıldığını vurguladı.
“Süreç her ile bir üniversite politikasıyla yürütüldü. Özellikle özel üniversitelerde çok fazla bölüm ve fakülteler açıldı. Ağırlıklı olarak İstanbul’da bu durum görüldü. Pek çok fakültenin yetiştirdiği meslek dallarında bugün işsiz orduları oluştu. Kendi dalımızdan örnek verecek olursak da eczacılık fakültesi 2000’li yılların başında 7 taneyken bugün 63 tane. Bu da çok fazla mezun sayısına yol açtı. Temel sorun buradan kaynaklandı. Siz bir anda bu kadar fakülte açınca ve yeterli istihdamı sağlayamayınca bugüne geldiğimizde on binlerce işsiz eczacımız olduğunu görüyoruz.”
‘Özel üniversitelere kaydırma yapıldı’
“Devlet üniversitelerinde yapılan kontenjan düşüşü ile akademik anlamda iyi durumda olan fakültelerin kontenjanları düştü. Görüyoruz ki aynı dönemde özel üniversitelerde kontenjan tam tersi arttı. Hatta yeni fakülteler açılmasına da izin verildi. Paralı eğitime yönlendirilecek şekilde ve tam bir diploma ticarethanesine dönüştürülmüş özel üniversitelere kaydırma yapıldı. Baktığımızda bahsettiğimiz özel okullardaki fakültelerde belki eczacılık kökenli akademisyen bile yok. Hem köklü ve iyi üniversitelerin kontenjanlarının düşürülmesine sebep oldu hem de bu fakülteler plansızca açıldığı için bitiren gençlerin önlerinde bir gelecek yok.”