İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Fakültelerdeki plansız kontenjan artışı, işsiz ordusu yaratıyor

“Süreç her ile bir üniversite politikasıyla yürütüldü. Özellikle özel üniversitelerde çok fazla bölüm ve fakülteler açıldı. Ağırlıklı olarak İstanbul’da bu durum görüldü. Pek çok fakültenin yetiştirdiği meslek dallarında bugün işsiz orduları oluştu. Kendi dalımızdan örnek verecek olursak da eczacılık fakültesi 2000’li yılların başında 7 taneyken bugün 63 tane. Bu da çok fazla mezun sayısına yol açtı. Temel sorun buradan kaynaklandı. Siz bir anda bu kadar fakülte açınca ve yeterli istihdamı sağlayamayınca bugüne geldiğimizde on binlerce işsiz eczacımız olduğunu görüyoruz.”