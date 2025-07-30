Gazeteci Ali Çağatay: "Bu yıl yangınla mücadelede kullanılacak köpük için ihale yapılmadı"

Bu yıl Türkiye’de her zamankinden fazla orman yangını çıktığı yönünde bir algı oluşturuluyor. Oysa gerçek böyle değil. 1984 yılında meydana gelen orman yangınlarının sayısı, bu yıl meydana gelen orman yangınlarıyla aynı. Ancak bu yıl meydana gelen orman yangınları, 1984 yılında meydana gelen yangınlardan 100 kat fazla zarar verdi. Mesele yangın sayısı değil, müdahaledeki yetersizliktir.