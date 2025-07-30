https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/gazeteci-ali-cagatay-bu-yil-yanginla-mucadelede-kullanilacak-kopuk-icin-ihale-yapilmadi-1098247289.html
Gazeteci Ali Çağatay: "Bu yıl yangınla mücadelede kullanılacak köpük için ihale yapılmadı"
Gazeteci Ali Çağatay: "Bu yıl yangınla mücadelede kullanılacak köpük için ihale yapılmadı"
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T14:18+0300
2025-07-30T14:18+0300
2025-07-30T14:33+0300
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Gazeteci Ali Çağatay, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, yangınların büyümesindeki en büyük etkenlerden birinin köpük eksikliği olduğunu belirtti:'Orman işçileri maskesizdi'Yangınlara müdahale eksikliğinin sadece teknik değil, aynı zamanda can kaybına yol açan bir ihmale dönüştüğünü söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:Yangınlara karşı alınması gereken önlemlerin yıllardır ihmal edildiğini ifade eden Çağatay, anayasanın 169. maddesine dikkat çekti:
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türkiye, haberler, ali çağatay, radyo sputnik, radyo, radyo, orman yangını, orman yangını gönüllüsü, tarım ve orman bakanlığı
türkiye, haberler, ali çağatay, radyo sputnik, radyo, radyo, orman yangını, orman yangını gönüllüsü, tarım ve orman bakanlığı
Gazeteci Ali Çağatay: "Bu yıl yangınla mücadelede kullanılacak köpük için ihale yapılmadı"
14:18 30.07.2025 (güncellendi: 14:33 30.07.2025)
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, şunları söyledi:
Bu yıl Türkiye’de her zamankinden fazla orman yangını çıktığı yönünde bir algı oluşturuluyor. Oysa gerçek böyle değil. 1984 yılında meydana gelen orman yangınlarının sayısı, bu yıl meydana gelen orman yangınlarıyla aynı. Ancak bu yıl meydana gelen orman yangınları, 1984 yılında meydana gelen yangınlardan 100 kat fazla zarar verdi. Mesele yangın sayısı değil, müdahaledeki yetersizliktir.
Çağatay, yangınların büyümesindeki en büyük etkenlerden birinin köpük eksikliği olduğunu belirtti:
Bu yıl yangınla mücadelede kullanılacak köpük için ihale yapılmadı. Tepe yangınları, yalnızca köpükle söndürülebilir. Köpük yangının oksijenle temasını keser. Su ise bin 500 dereceyi bulan ısıda etkisiz kalır, hatta ateşi harlar.
'Orman işçileri maskesizdi'
Yangınlara müdahale eksikliğinin sadece teknik değil, aynı zamanda can kaybına yol açan bir ihmale dönüştüğünü söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:
İlk yangınlarda 10 kişi hayatını kaybetti. ‘Dumandan boğuldular’ dendi. Hayır. Oksijensizlikten öldüler. Yangın, ortamdaki tüm oksijeni çekti. Orman işçileri maskesizdi.
Yangınlara karşı alınması gereken önlemlerin yıllardır ihmal edildiğini ifade eden Çağatay, anayasanın 169. maddesine dikkat çekti:
Anayasa’nın 169. maddesi, ormanları koruma görevini devlete verir. Buna rağmen köpük alınmıyor, maske dağıtılmıyor, çalışanlar korunmuyor.