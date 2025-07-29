https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/turkiye-ormancilar-dernegi-baskani-husrev-ozkara-yanginlarda-temel-sorun-hazirliksiz-yakalanma-1098223549.html
Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara: ‘Yangınlarda temel sorun hazırlıksız yakalanma’
Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara: ‘Yangınlarda temel sorun hazırlıksız yakalanma’
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara oldu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T15:01+0300
2025-07-29T15:01+0300
2025-07-29T15:01+0300
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan , Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, yangınlarla mücadelede başarılı olabilmek için her türlü koşulun dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.Özkara, şöyle devam etti:‘İş birliği yapılsa daha hazırlıklı olabilirdik’
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara: ‘Yangınlarda temel sorun hazırlıksız yakalanma’
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara oldu.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan , Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, yangınlarla mücadelede başarılı olabilmek için her türlü koşulun dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.
Özkara, şöyle devam etti:
“Temeldeki sorun organizasyon eksikliği ve hazırlıksız yakalanma. Normalde Akdeniz ekosistemi etkisi altındaki ülkemizin yüzde 16’sı yangınlara karşı hassas alanlar. Başta İzmir, Antalya, Muğla gibi yerlere odaklanırız. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu sene işin pozisyonu değişti ve iç hatlara doğru kaymaya başladı. Bu şunu gösterir, hassasiyet alanı ilerliyor. Doğal olarak yapılan çalışmalar bu tür alanları ikinci planda hazırlık olarak düşündükleri için çıkan yangınlarda ilk müdahaledeki gecikmeler oluyor. Bu durum neticede bir savaş. Savaşta başarılı olabilmeniz için her türlü koşulu dikkate almanız lazım.”
‘İş birliği yapılsa daha hazırlıklı olabilirdik’
“Öncelikle gördüğümüz eksiklik ikinci plandaki sahalarda hızla yangınların art arda gelmesi. Böyle bir durum karşısında özellikle yangınla karşı karşıya kalmamış kadrolar öne çıktı. Bunun yaratmış olduğu gecikme ve eksiklik ile bir anda sahada orman yangınları hızlandı. Bu tür koşullara uygun senaryoların hazır olmadığını düşünüyorum. Kurumlar arası iş birliğinden ziyade kurumlar arası gereksiz tartışmalar var. Yok mahalli idarelerdi yok Orman Genel Müdürlüğüydü bunlar çok gereksiz tartışmalar. Bunun temelinde de bir türlü beraber hareket etme yaklaşımını ortaya koyamamak var. Sadece karşılıklı eleştirilerle geçen bir süreç. Ama sonunda orman alanları yanıyor. Burada en önemli nokta bu kurumları bir araya getirecek bir düzene ihtiyaç olması. Bugüne kadar ortak tatbikatlar yapılabilmiş olsaydı bu iş birlikleriyle birlikte daha hazırlıklı olabilirdik.”