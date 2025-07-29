Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara: ‘Yangınlarda temel sorun hazırlıksız yakalanma’

“Öncelikle gördüğümüz eksiklik ikinci plandaki sahalarda hızla yangınların art arda gelmesi. Böyle bir durum karşısında özellikle yangınla karşı karşıya kalmamış kadrolar öne çıktı. Bunun yaratmış olduğu gecikme ve eksiklik ile bir anda sahada orman yangınları hızlandı. Bu tür koşullara uygun senaryoların hazır olmadığını düşünüyorum. Kurumlar arası iş birliğinden ziyade kurumlar arası gereksiz tartışmalar var. Yok mahalli idarelerdi yok Orman Genel Müdürlüğüydü bunlar çok gereksiz tartışmalar. Bunun temelinde de bir türlü beraber hareket etme yaklaşımını ortaya koyamamak var. Sadece karşılıklı eleştirilerle geçen bir süreç. Ama sonunda orman alanları yanıyor. Burada en önemli nokta bu kurumları bir araya getirecek bir düzene ihtiyaç olması. Bugüne kadar ortak tatbikatlar yapılabilmiş olsaydı bu iş birlikleriyle birlikte daha hazırlıklı olabilirdik.”