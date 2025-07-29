https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/orman-yanginlari-terorsuz-turkiye-ve-dunyadan-son-gelismeler-1098213126.html
Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve dünyadan son gelişmeler
Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve dünyadan son gelişmeler
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri, orman yangınlarını ve Suriye’de yaşananları aktardı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:16+0300
2025-07-29T11:16+0300
2025-07-29T11:16+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
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Orman yangınlarını anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. 'PKK da yıllarca orman yaktı sonra ‘Ateşin Çocukları’na verdiler. Şu an yapıyor mudur, bilmiyorum' diyen Bozkurt, şunları söyledi:
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türkiye, ceyhun bozkurt, suriye, pkk, radyo, radyo sputnik
türkiye, ceyhun bozkurt, suriye, pkk, radyo, radyo sputnik
Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve dünyadan son gelişmeler
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri, orman yangınlarını ve Suriye’de yaşananları aktardı.
Orman yangınlarını anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. 'PKK da yıllarca orman yaktı sonra ‘Ateşin Çocukları’na verdiler. Şu an yapıyor mudur, bilmiyorum' diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Silahlı Kuvvetler’in neden sahaya inmediği soruluyor. Orman işçileri günlük 53 TL alıyor deniyor. Siz de buna inandınız mı? Aylık bin 500 lira yapıyor. Buna haklı olarak tepki göstermez olur mu? Gazeteci muhalif değildir gazeteci gerçeğin arkasından gider. Aralarındaki makas çok açık değildir. Orman söndürme uçağımız var. Dünyanın her tarafında ormanlar yanıyor. Türkiye’de ilk defa orman yanmıyor. Küresel ısınma var, sabotaj var. PKK da yıllarca orman yaktı sonra ‘Ateşin Çocukları’na verdiler. Şu an yapıyor mudur, bilmiyorum. Belli unsurlar belirli olaylara karışıyor olabilir. Rant için bu işi yapmış olanlar da vardır. Bu noktada yanan ormanların yerine daha fazlalarının ekilmesi gerekiyor.