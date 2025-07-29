Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve dünyadan son gelişmeler

Silahlı Kuvvetler’in neden sahaya inmediği soruluyor. Orman işçileri günlük 53 TL alıyor deniyor. Siz de buna inandınız mı? Aylık bin 500 lira yapıyor. Buna haklı olarak tepki göstermez olur mu? Gazeteci muhalif değildir gazeteci gerçeğin arkasından gider. Aralarındaki makas çok açık değildir. Orman söndürme uçağımız var. Dünyanın her tarafında ormanlar yanıyor. Türkiye’de ilk defa orman yanmıyor. Küresel ısınma var, sabotaj var. PKK da yıllarca orman yaktı sonra ‘Ateşin Çocukları’na verdiler. Şu an yapıyor mudur, bilmiyorum. Belli unsurlar belirli olaylara karışıyor olabilir. Rant için bu işi yapmış olanlar da vardır. Bu noktada yanan ormanların yerine daha fazlalarının ekilmesi gerekiyor.