https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/muzisyen-aydilge-kotulugu-bitiremezsin-ama-iyiligi-cogaltabilirsin-1098222191.html
Müzisyen Aydilge: Kötülüğü bitiremezsin ama iyiliği çoğaltabilirsin
Müzisyen Aydilge: Kötülüğü bitiremezsin ama iyiliği çoğaltabilirsin
Sputnik Türkiye
Müzisyen Aydilge, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T14:12+0300
2025-07-29T14:12+0300
2025-07-29T14:32+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haber
radyo sputnik
radyo
radyo
müzik
kadın cinayeti
feminizm
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098191268_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2c6587ae418d80a2a17af7fb59a14107.jpg
Müzisyen Aydilge, toplumsal meselelere, şiddet diline ve kadın haklarına uzanan geniş bir çerçevede düşüncelerini dile getirdi. Aydilge, müzikal üretimlerinin temelinde insanlara umut ve yaşama sevinci aşılamak arzusu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: Toplumsal sorunlara duyarsız kalmayan bir sanatçı kimliğiyle hareket ettiğini belirten Aydilge, şunları söyledi:"İnsanlar artık sosyal medyada pratik ettikleri kötülüğü, gerçek hayatta da yapmaya başladılar"Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki hassasiyetini de dile getiren Aydilge, konuya ilişkin şunları kaydetti:Kadın cinayetleri hakkında konuşan müzisyen Aydilge, sözlerine şöyle devam etti:Sanatçılar olarak düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyen bir tutum sergilediğini söyleyen Aydilge, sözlerini şöyle noktaladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098191268_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e05265fb357e26acecd4c9039207081.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haber, radyo sputnik, radyo, radyo, müzik, kadın cinayeti, feminizm, sosyal medya, müzisyen, türk müzisyen
türkiye, haber, radyo sputnik, radyo, radyo, müzik, kadın cinayeti, feminizm, sosyal medya, müzisyen, türk müzisyen
Müzisyen Aydilge: Kötülüğü bitiremezsin ama iyiliği çoğaltabilirsin
14:12 29.07.2025 (güncellendi: 14:32 29.07.2025)
Müzisyen Aydilge, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Müzisyen Aydilge, toplumsal meselelere, şiddet diline ve kadın haklarına uzanan geniş bir çerçevede düşüncelerini dile getirdi.
Aydilge, müzikal üretimlerinin temelinde insanlara umut ve yaşama sevinci aşılamak arzusu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
Şarkıyı yaparken içimde hep yaşama sevincini aşılayabilecek bir şey yapma arzusu vardı. Çünkü biliyorum, her gün bir sürü problemle uğraşıyoruz. Bitmiyor dertler. Ama bir şekilde de hayata tutunmak zorundayız. Pandemide nefes alabilmenin lütfunu bir hatırlamıştık, sonra hemen unuttuk. Çok çabuk unutuyoruz.
Toplumsal sorunlara duyarsız kalmayan bir sanatçı kimliğiyle hareket ettiğini belirten Aydilge, şunları söyledi:
Sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda da hep acaba şöyle de baksak mı hayata, acaba şunu şuradan düşünsek mi diye çok kesin yargılarda bulunmadan, kimseyi ötekileştirmeden, canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Kötülüğü bitiremezsin. Ama iyiliği çoğaltabilirsin. Dünyayı değiştiremeyiz belki ama bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
"İnsanlar artık sosyal medyada pratik ettikleri kötülüğü, gerçek hayatta da yapmaya başladılar"
Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki hassasiyetini de dile getiren Aydilge, konuya ilişkin şunları kaydetti:
Bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O yüzden mücadele etmeye devam etmeliyiz. İnsanlar artık sosyal medyada pratik ettikleri kötülüğü, gerçek hayatta da yapmaya başladılar. Klavye delikanlısı diye bir şey kalmadı. Artık yüzünüze de söyleyebiliyorlar. Ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin? Burada amaç cinsellik değil, şiddet.
Kadın cinayetleri hakkında konuşan müzisyen Aydilge, sözlerine şöyle devam etti:
Kadınlar özgür olacak. Değişmesi gereken kadınların hakkını gasp edenler. Biz değişmeyeceğiz. Özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Kadın olmaları onların erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın hemcinsini ezip geçebiliyor. Feminizm insan haklarını savunur. Kadın ve erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Aynı olduklarını değil, eşit haklara sahip olmaları gerektiğidir. Erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Erkekler bunların çok ötesinde. Erkek olmak çok daha değerli bir şey.
Sanatçılar olarak düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyen bir tutum sergilediğini söyleyen Aydilge, sözlerini şöyle noktaladı:
Sadece müzikle değil, fikirlerimle de insanlara yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Müzik yapmak sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Dokunabildiğim kadar dokunayım istiyorum. Bana bile çok fazla kötü tepki geliyor. Bu tepkileri kaldırmak zor. Meslektaşlarıma niye susuyorlar diyemem. Herkes bu yükü taşımak zorunda değil. Ama ben sustuğumda kendime saygım kalmıyor.