Müzisyen Aydilge: Kötülüğü bitiremezsin ama iyiliği çoğaltabilirsin

Sadece müzikle değil, fikirlerimle de insanlara yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Müzik yapmak sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Dokunabildiğim kadar dokunayım istiyorum. Bana bile çok fazla kötü tepki geliyor. Bu tepkileri kaldırmak zor. Meslektaşlarıma niye susuyorlar diyemem. Herkes bu yükü taşımak zorunda değil. Ama ben sustuğumda kendime saygım kalmıyor.