https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/islam-memis-carsamba-gununu-isaret-etti-altinda-yukselis-beklentimiz-devam-ediyor-1098208880.html

İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: Altın fiyatları yükselecek mi?

İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: Altın fiyatları yükselecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları için çarşamba kritik bir gün. Çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İslam Memiş, faiz kararı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T09:40+0300

2025-07-29T09:40+0300

2025-07-29T09:43+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

çarşamba

merkez bankası

gram altın

ons altın

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Altın fiyatları yatırımcının odak noktasında. Gram altın 4 bin 330 seviyesine güne başlarken, ons altın ise 3 bin 320 dolar civarında.Altın fiyatları yükselecek mi?CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. İkiye ayırıyoruz; çarşamba gününden önce ve sonra olarak. 4 bin 370 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı ama geçen hafta hem zirveyi gördük hem düşüşü gördük. Yani 4 bin 470 lirayı görmüştü. Aynı hafta yine 100 lira düşüşle düzeltme hareketi yaptı" ifadelerini kullandı.Altında çarşamba gününe dikkatGram altında ciddi bir düşüş veya artış görülmedi. Öte yandan çarşamba günü altın piyasası için kritik. Memiş, “Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz. Çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 21.30’da da FED Başkanı’nın konuşmasını takip edeceğiz. Altın fiyatlarında bu hafta sert bir dalgalanma bekliyoruz bu yüzden. Çarşamba gününden sonra da yükseliş beklentimiz devam ediyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi beklenmiyor" diye konuştu.İslam Memiş, bu süreci alım fırsatı olarak değerlendirdi ve “Çarşamba gününe kadar sakin ama çarşamba gününden sonra tekrar yükseliş yönlü bir trend beklediğimizi söyleyebilirim” dedi.

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