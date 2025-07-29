https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hastalik-belirtileri-gosteren-bir-kisiyi-gormek-bile-bagisiklik-sistemini-tetikliyor-1098219674.html
Hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmek bile bağışıklık sistemini tetikliyor
Hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmek bile bağışıklık sistemini tetikliyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları son araştırmasında suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi kişinin bağışıklık sistemini... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:25+0300
2025-07-29T13:25+0300
2025-07-29T13:25+0300
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bağışıklık
bağışıklık sistemi
bulaşıcı hastalık
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İsviçreli bilim insanlarının son araştırmasında suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi bağışıklık sistemini tetikleyebileceği belirlendi.İsviçre öncülüğünde yürütülen araştırmada, 248 sağlıklı gönüllüye VR gözlükleri takılarak beş farklı deney yapıldı.Katılımcılara, nötr ifadelerine sahip ya da bazı cilt döküntüleri gibi enfeksiyon belirtileri gösteren yüz fotoğraflarının kendilerine doğru yaklaştığı izletildi.Deneylerde, katılımcılardan yüzlerine hafifçe dokunulduğunda mümkün olan en kısa sürede bir düğmeye basmaları istendi.Sonuçlara göre, enfekte görünen yüz fotoğrafları uzaktan bile yaklaşıyor gibi algılandığında, katılımcılar tepki vermede daha hızlı davrandı.Beyindeki elektriksel hareketlerin ölçüldüğü elektroensefalografi (EEG) testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri, bu reflekse karşılık veren nöral hareketliliğin özellikle hipotalamus bölgesinde yoğunlaştığını gösterdi.Buna göre enfekte yüzleri gören sağlıklı bireylerin bağışıklık hücrelerinde gözle görülür bir hareketlenme tespit edildi. Kan örnekleri de bu fizyolojik tepkiyi doğruladı.Cenevre Üniversitesinden Prof. Camilla Jandus, araştırmaya ilişkin, "Temel olarak, bağışıklık sisteminin erken uyarıcılarından biri olan doğal lenfoid hücreler adı verilen hücrelerin aktive olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sicak-gunlerde-yanaklarda-kirmizi-damarlar-gorunuyorsa-dikkat-telenjiektazi-kalbinizle-ilgili-1098190186.html
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i̇sviçre, bağışıklık, bağışıklık sistemi, bulaşıcı hastalık
i̇sviçre, bağışıklık, bağışıklık sistemi, bulaşıcı hastalık
Hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmek bile bağışıklık sistemini tetikliyor
Bilim insanları son araştırmasında suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi kişinin bağışıklık sistemini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Enfekte yüzleri gören sağlıklı bireylerin bağışıklık hücrelerinde gözle görülür bir hareketlenme tespit edildi. Kan örnekleri de bu fizyolojik tepkiyi doğruladı.
İsviçreli bilim insanlarının son araştırmasında suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi bağışıklık sistemini tetikleyebileceği belirlendi.
İsviçre öncülüğünde yürütülen araştırmada, 248 sağlıklı gönüllüye VR gözlükleri takılarak beş farklı deney yapıldı.
Katılımcılara, nötr ifadelerine sahip ya da bazı cilt döküntüleri gibi enfeksiyon belirtileri gösteren yüz fotoğraflarının kendilerine doğru yaklaştığı izletildi.
Deneylerde, katılımcılardan yüzlerine hafifçe dokunulduğunda mümkün olan en kısa sürede bir düğmeye basmaları istendi.
Sonuçlara göre, enfekte görünen yüz fotoğrafları uzaktan bile yaklaşıyor gibi algılandığında, katılımcılar tepki vermede daha hızlı davrandı.
Beyindeki elektriksel hareketlerin ölçüldüğü elektroensefalografi (EEG) testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri, bu reflekse karşılık veren nöral hareketliliğin özellikle hipotalamus bölgesinde yoğunlaştığını gösterdi.
Buna göre enfekte yüzleri gören sağlıklı bireylerin bağışıklık hücrelerinde gözle görülür bir hareketlenme tespit edildi. Kan örnekleri de bu fizyolojik tepkiyi doğruladı.
Cenevre Üniversitesinden Prof. Camilla Jandus, araştırmaya ilişkin, "Temel olarak, bağışıklık sisteminin erken uyarıcılarından biri olan doğal lenfoid hücreler adı verilen hücrelerin aktive olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.