CHP'li Rızvanoğlu: 'Ülke, orman yangınlarıyla mücadele edemeyen bir hükümet tarafından yönetiliyor'

Gece görüşlü helikopter hiç görmedim. Açıklama yapılıyorsa doğru olduğuna inanmak istiyoruz. Bu açıklamaları Türkiye’yi yöneten kurumlar yapıyor. Ama malesef görüyoruz ki verilen bu bilgilerin altının ne kadar boş olduğunu görüyoruz. En son Cumhurbaşkanı ne demişti? 45 dakikadan 15 dakikaya yangın söndürme müdahalesini azalttık demişti. Son 3 günlük yangınlara bakalım kaç dakikada yangına müdahale ettiler. Bu rakamlar doğru değil. Söylenilen birçok şey doğru değil. Yine aynı kurumun söyledi yeni hava filomuz var dendi. Dönüyorsunuz aynı Bakan ‘cebimizede helikopter yok’ dedi. Bu çelişkilerden sonra biz bu ülkede kime inanacağız. Bu ülke şu anda orman yangınlarıyla mücadele edemeyen bir hükümet tarafından yönetiliyor. Bu doğa olayları siyasi felakete dönüştü. Çok üzülerek söylüyorum ki bu hükümetin orman yangınlarını önümüzdeki senelerde iktidarda kalmaları durumunda iyi bir sınav vereceklerine dair hiçbir umudum yok.