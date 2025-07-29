CHP'li Rızvanoğlu: 'Ülke, orman yangınlarıyla mücadele edemeyen bir hükümet tarafından yönetiliyor'
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Duran Tok oldu.
CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, orman yangınlarından sonra Bursa’da maden ocağı açılma olasılığını değerlendirdi. Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin ise ekonomideki son gelişmeleri anlatırken; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Duran Tok ise Sakarya’da kedi tüğü ciğerlerine kaçması nedeniyle yaşamını yitiren kişinin ölümü hakkındaki tıbbi bilgileri paylaştı.
‘Bu ülke şu anda orman yangınlarıyla mücadele edemeyen bir hükümet tarafından yönetiliyor’ diyen CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu şunları söyledi:
Gece görüşlü helikopter hiç görmedim. Açıklama yapılıyorsa doğru olduğuna inanmak istiyoruz. Bu açıklamaları Türkiye’yi yöneten kurumlar yapıyor. Ama malesef görüyoruz ki verilen bu bilgilerin altının ne kadar boş olduğunu görüyoruz. En son Cumhurbaşkanı ne demişti? 45 dakikadan 15 dakikaya yangın söndürme müdahalesini azalttık demişti. Son 3 günlük yangınlara bakalım kaç dakikada yangına müdahale ettiler. Bu rakamlar doğru değil. Söylenilen birçok şey doğru değil. Yine aynı kurumun söyledi yeni hava filomuz var dendi. Dönüyorsunuz aynı Bakan ‘cebimizede helikopter yok’ dedi. Bu çelişkilerden sonra biz bu ülkede kime inanacağız. Bu ülke şu anda orman yangınlarıyla mücadele edemeyen bir hükümet tarafından yönetiliyor. Bu doğa olayları siyasi felakete dönüştü. Çok üzülerek söylüyorum ki bu hükümetin orman yangınlarını önümüzdeki senelerde iktidarda kalmaları durumunda iyi bir sınav vereceklerine dair hiçbir umudum yok.
'Fakirlikte eşitlendik'
Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin ise ekonomideki son gelişmeleri anlattı. ‘Toplum olarak gülerek anlatıyoruz ama izahı olmayanın mizahını yapıyoruz’ diyen Şirin, şöyle konuştu:
Bu sene kiraz ben de yiyemedim. Yoksullukta sürdürülebilirlik var, fakirlikte eşitlendik. Bakan Nebati döneminde epistokomejik bir kopuş yaşadık, bir koptuk bir daha onu bağlayamadık. Mehmet Şimşek de onu koparmaya devam ediyor. Vatandaşı da vatandaşın ekonomisini de. Toplum olarak gülerek anlatıyoruz ama izahı olmayanın mizahını yapıyoruz. O kadar zihnen yorulduk ki... Biz nefes alabilmek için sürekli savaşır haldeyiz. Anlamayan bir topluluk da var. Bazen mutlu azınlık tarafına geçip kanal değiştiriyorum günde iki doz sabah-akşam. Bir rahatlama geliyor. O rahatlamanın etkisiyle günü tamamlayabiliyorum. O dozu alırken Mehmet Şimşek’e güvenmeye çalışıyoruz, anlattıklarıyla mutlu oluyoruz. Enflasyon düşüyor diyor, paramız yetiyor diyor. Refah artacak toplumda diyor. Harika yaşıyorsunuz diyor. Bu tarafa inanmaya çalışarak yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz.