https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/besiktas-gedson-fernandesi-kapa-bildirdi-resmen-duyurdular-1098225325.html
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi: Resmen duyurdular
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi: Resmen duyurdular
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Gedson Fernandes için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yüzde 50'lik sonraki satış payını Benfica’dan 10 milyon Euro’ya satın... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T15:42+0300
2025-07-29T15:42+0300
2025-07-29T15:42+0300
spor
beşiktaş
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
gedson fernandes
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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde yeni bir sayfa açtı. Siyah-beyazlı kulüp, 2022 yazında 6 milyon Euro karşılığında Benfica’dan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusunun yüzde 50'lik sonraki satış payını da satın aldı. Bu hamleyle birlikte Gedson’un bonservisinin tamamı Beşiktaş’a geçmiş oldu.KAP bildirimiyle duyurulduBeşiktaş, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50 - yüzde 50 olarak paylaşılacaktır' maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır” denildi.Toplam maliyet 16 milyon EuroGedson Fernandes, 2022 yazında Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay anlaşması ile transfer olmuştu. Bu yeni satın alma sonrası Gedson’un Beşiktaş’a toplam maliyeti 16 milyon Euro’ya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ezberleri-bozacak-arastirmacilar-insan-eliyle-ortaya-cikan-iki-yeni-mevsimi-duyurdu-1098222403.html
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beşiktaş, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), gedson fernandes
beşiktaş, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), gedson fernandes
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi: Resmen duyurdular
Beşiktaş, Gedson Fernandes için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yüzde 50'lik sonraki satış payını Benfica’dan 10 milyon Euro’ya satın alarak bonservisin tamamını aldı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde yeni bir sayfa açtı. Siyah-beyazlı kulüp, 2022 yazında 6 milyon Euro karşılığında Benfica’dan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusunun yüzde 50'lik sonraki satış payını da satın aldı. Bu hamleyle birlikte Gedson’un bonservisinin tamamı Beşiktaş’a geçmiş oldu.
KAP bildirimiyle duyuruldu
Beşiktaş, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50 - yüzde 50 olarak paylaşılacaktır' maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır” denildi.
Toplam maliyet 16 milyon Euro
Gedson Fernandes, 2022 yazında Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay anlaşması ile transfer olmuştu. Bu yeni satın alma sonrası Gedson’un Beşiktaş’a toplam maliyeti 16 milyon Euro’ya ulaştı.