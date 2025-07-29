https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/besiktas-gedson-fernandesi-kapa-bildirdi-resmen-duyurdular-1098225325.html

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi: Resmen duyurdular

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi: Resmen duyurdular

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Gedson Fernandes için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yüzde 50'lik sonraki satış payını Benfica’dan 10 milyon Euro’ya satın... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T15:42+0300

2025-07-29T15:42+0300

2025-07-29T15:42+0300

spor

beşiktaş

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

gedson fernandes

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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde yeni bir sayfa açtı. Siyah-beyazlı kulüp, 2022 yazında 6 milyon Euro karşılığında Benfica’dan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusunun yüzde 50'lik sonraki satış payını da satın aldı. Bu hamleyle birlikte Gedson’un bonservisinin tamamı Beşiktaş’a geçmiş oldu.KAP bildirimiyle duyurulduBeşiktaş, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50 - yüzde 50 olarak paylaşılacaktır' maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır” denildi.Toplam maliyet 16 milyon EuroGedson Fernandes, 2022 yazında Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay anlaşması ile transfer olmuştu. Bu yeni satın alma sonrası Gedson’un Beşiktaş’a toplam maliyeti 16 milyon Euro’ya ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ezberleri-bozacak-arastirmacilar-insan-eliyle-ortaya-cikan-iki-yeni-mevsimi-duyurdu-1098222403.html

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beşiktaş, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), gedson fernandes