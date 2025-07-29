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Meriç Nehri’ndeki tarihi ahşap köprünün kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıktı
Meriç Nehri’ndeki tarihi ahşap köprünün kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıktı
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Edirne'de etkisini artıran kuraklık, Meriç Nehri'nde bulunan 19. yüzyılda kullanılan tarihi ahşap köprünün ayaklarını görünür hale getirdi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, kuraklık, meriç nehri
фото, fotoğraf, fotoğraf, edirne, kuraklık, meriç nehri

Meriç Nehri’ndeki tarihi ahşap köprünün kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıktı

11:40 29.07.2025
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Edirne'de etkisini artıran kuraklık, Meriç Nehri'nde bulunan 19. yüzyılda kullanılan tarihi ahşap köprünün ayaklarını görünür hale getirdi.
© AA / Gökhan Zobar

Edirne'de uzun süredir devam eden sıcak hava dalgası ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç Nehri'nin su seviyesi ciddi şekilde düştü.

Edirne&#x27;de uzun süredir devam eden sıcak hava dalgası ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç Nehri&#x27;nin su seviyesi ciddi şekilde düştü. - Sputnik Türkiye
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© AA / Gökhan Zobar

Edirne'de uzun süredir devam eden sıcak hava dalgası ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç Nehri'nin su seviyesi ciddi şekilde düştü.

© AA / Gökhan Zobar

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Kirişhane İstasyonu verilerine göre debi saniyede 37 metreküpe kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte, nehrin tabanında uzun yıllardır su altında kalan tarihi bir yapının kalıntıları görünür hale geldi.

Devlet Su İşleri&#x27;nin (DSİ) Kirişhane İstasyonu verilerine göre debi saniyede 37 metreküpe kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte, nehrin tabanında uzun yıllardır su altında kalan tarihi bir yapının kalıntıları görünür hale geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Gökhan Zobar

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Kirişhane İstasyonu verilerine göre debi saniyede 37 metreküpe kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte, nehrin tabanında uzun yıllardır su altında kalan tarihi bir yapının kalıntıları görünür hale geldi.

© AA / Gökhan Zobar

Nehri bir zamanlar iki yakadan birbirine bağlayan, 19. yüzyılda kullanıldığı tahmin edilen bir ahşap köprüye ait kazıklar, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Nehri bir zamanlar iki yakadan birbirine bağlayan, 19. yüzyılda kullanıldığı tahmin edilen bir ahşap köprüye ait kazıklar, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Gökhan Zobar

Nehri bir zamanlar iki yakadan birbirine bağlayan, 19. yüzyılda kullanıldığı tahmin edilen bir ahşap köprüye ait kazıklar, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

© AA / Gökhan Zobar

Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı bu manzara, hem bölgedeki su krizini hem de tarihi yapıların günümüzde nasıl korunmasız kaldığını gözler önüne serdi.

Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı bu manzara, hem bölgedeki su krizini hem de tarihi yapıların günümüzde nasıl korunmasız kaldığını gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Gökhan Zobar

Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı bu manzara, hem bölgedeki su krizini hem de tarihi yapıların günümüzde nasıl korunmasız kaldığını gözler önüne serdi.

© AA / Gökhan ZobarEdirne'de aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde, asırlar öncesinden kalan ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )
Meriç Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
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© AA / Gökhan Zobar
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