'Terörsüz Türkiye'de son durum: 'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'

Feti Yıldız fotoğaf paylaştı, Öcalan’ın İmralı’daki tutanakları yayınlandı, o kitabı da değil. Onu bilmeniz lazım ona çalışmanız lazım. Bilmeden mücadele edemezsiniz. Bir süreç yürüyor ve bu Türkiye’nin lehine. Kimse ‘Türkiye teslim oldu’ diyemez. Teslim olmadı çünkü. Her alanda örgüt köşeye sıkıştı ‘teslim ol’ diyor. Varsa saldırılara yanıt veriliyor zaten. Şu an bir silah bırakma süreci yaşanıyor. Saldırı olmayabilir. Belki süreç şu an işliyor. Bu tür şeylere çok fazla takılmamak gerekiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor.