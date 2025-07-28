Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/terorsuz-turkiyede-son-durum-eylul-ayi-yeni-bir-donemin-baslangici-olabilir-1098186255.html
'Terörsüz Türkiye'de son durum: 'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'
'Terörsüz Türkiye'de son durum: 'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri aktardı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T10:57+0300
2025-07-28T10:57+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
ceyhun bozkurt
feti yıldız
abdullah öcalan
i̇mralı
mhp
pkk
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098033140_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3e4de6cff63a32add520d9051c6ddb7c.jpg
Sürecin Türkiye’nin istediği gibi gittiğini anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. ‘Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:MHP'li Feti Yıldız'ın masasında yer alan Öcalan kitabını da yorumlayan Bozkurt, şöyle konuştu:'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir' ifadelerini kullanan Bozkurt, konuşmasını şöyle tamamladı:
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098033140_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c020e49f51da62b1409d8b01c61df440.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ceyhun bozkurt, feti yıldız, abdullah öcalan, i̇mralı, mhp, pkk, radyo sputnik, radyo
türkiye, ceyhun bozkurt, feti yıldız, abdullah öcalan, i̇mralı, mhp, pkk, radyo sputnik, radyo

'Terörsüz Türkiye'de son durum: 'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'

10:57 28.07.2025
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri aktardı.
Sürecin Türkiye’nin istediği gibi gittiğini anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. ‘Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Sürecin nasıl ilerlediği konusunda da veriler sunuyor. Bugün artık Abdullah Öcalan ile istedikleri anda gerek DEM Partililer gerek avukatları gerekse ailesinden insanlar çok rahat görüşebiliyor. Görüyoruz ki PKK’nın cezaevindeki lideri hareket serbestisi kazandı. Kavramlar üzerine çok tartışıyoruz. Bu ülkede 17 bin faili meçhul olmadı. Bu rakam garip oluyor.
MHP'li Feti Yıldız'ın masasında yer alan Öcalan kitabını da yorumlayan Bozkurt, şöyle konuştu:
Feti Yıldız fotoğaf paylaştı, Öcalan’ın İmralı’daki tutanakları yayınlandı, o kitabı da değil. Onu bilmeniz lazım ona çalışmanız lazım. Bilmeden mücadele edemezsiniz. Bir süreç yürüyor ve bu Türkiye’nin lehine. Kimse ‘Türkiye teslim oldu’ diyemez. Teslim olmadı çünkü. Her alanda örgüt köşeye sıkıştı ‘teslim ol’ diyor. Varsa saldırılara yanıt veriliyor zaten. Şu an bir silah bırakma süreci yaşanıyor. Saldırı olmayabilir. Belki süreç şu an işliyor. Bu tür şeylere çok fazla takılmamak gerekiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor.
'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir' ifadelerini kullanan Bozkurt, konuşmasını şöyle tamamladı:
Uyarılar, öneriler olur bunlar katkıdır. Onların görmediğini biz görebiliriz. Topyekun devlet politikası gelen bir sürece böyle yapılmaz. Çok haksız eleştiriler oldu. Sürekli kavga hali. Sen silah verilmesinin de önüne geçiyorsun. Örgüte yönelik desteği kısıtlıyorsun. 100 sene öncesinin yöntemiyle bugünün yöntemi farklı da olabilir aynı da olabilir. Biz de eleştiriyoruz bazı sıkıtnılar var. Örgütün içindeki bazı kanatlar süreci akamete uğratmaya çalışıyor. Süreç Türkiye’nin istediği gibi gidecek. Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала