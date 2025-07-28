'Terörsüz Türkiye'de son durum: 'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir'
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri aktardı.
Sürecin Türkiye’nin istediği gibi gittiğini anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. ‘Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Sürecin nasıl ilerlediği konusunda da veriler sunuyor. Bugün artık Abdullah Öcalan ile istedikleri anda gerek DEM Partililer gerek avukatları gerekse ailesinden insanlar çok rahat görüşebiliyor. Görüyoruz ki PKK’nın cezaevindeki lideri hareket serbestisi kazandı. Kavramlar üzerine çok tartışıyoruz. Bu ülkede 17 bin faili meçhul olmadı. Bu rakam garip oluyor.
MHP'li Feti Yıldız'ın masasında yer alan Öcalan kitabını da yorumlayan Bozkurt, şöyle konuştu:
Feti Yıldız fotoğaf paylaştı, Öcalan’ın İmralı’daki tutanakları yayınlandı, o kitabı da değil. Onu bilmeniz lazım ona çalışmanız lazım. Bilmeden mücadele edemezsiniz. Bir süreç yürüyor ve bu Türkiye’nin lehine. Kimse ‘Türkiye teslim oldu’ diyemez. Teslim olmadı çünkü. Her alanda örgüt köşeye sıkıştı ‘teslim ol’ diyor. Varsa saldırılara yanıt veriliyor zaten. Şu an bir silah bırakma süreci yaşanıyor. Saldırı olmayabilir. Belki süreç şu an işliyor. Bu tür şeylere çok fazla takılmamak gerekiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor.
'Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir' ifadelerini kullanan Bozkurt, konuşmasını şöyle tamamladı:
Uyarılar, öneriler olur bunlar katkıdır. Onların görmediğini biz görebiliriz. Topyekun devlet politikası gelen bir sürece böyle yapılmaz. Çok haksız eleştiriler oldu. Sürekli kavga hali. Sen silah verilmesinin de önüne geçiyorsun. Örgüte yönelik desteği kısıtlıyorsun. 100 sene öncesinin yöntemiyle bugünün yöntemi farklı da olabilir aynı da olabilir. Biz de eleştiriyoruz bazı sıkıtnılar var. Örgütün içindeki bazı kanatlar süreci akamete uğratmaya çalışıyor. Süreç Türkiye’nin istediği gibi gidecek. Eylül ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.