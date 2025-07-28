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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sezgin-tanrikulu-chp-tbmmde-kurulacak-komisyona-tabii-ki-katilacak-1098200159.html
Sezgin Tanrıkulu: ‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’
Sezgin Tanrıkulu: ‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrukulu, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T19:34+0300
2025-07-28T19:34+0300
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DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle nitelendirilen ve TBMM’de komisyon kurulan yeni ‘süreç’ hakkında açıklamalarda bulundu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, komisyon sürecinde CHP’nin tutumunu anlatırken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise son yangınlara değindi.‘Gündemimizde anayasa tartışması ve federasyon gibi modeller yok’ diyen DEM Partili Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’CHP’nin TBMM’de kurulacak komisyon hakkındaki tutumunu canlı yayında anlatan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıklu, ‘CHP komisyonda tabii ki katılacak’ ifadelerini kullandı. ‘Bir an evvel örgütün silahlarını bırakacağı bir yasal düzenleme, tramvaya uğrayan herkesin desteğini almalıyız’ diyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:'Cebimizde helikopter yok diyor ama cebinde vatandaşın ödediği vergiler var'Türkiye’de son dönemde başlayan yangınlar ile birlikte seçim bölgesi Bursa’da söndürülemeyen yangınlar hakkında son gelişmeleri aktaran CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, sezgin tanrıkulu, bursa, chp, tbmm, radyo sputnik, radyo
türkiye, sezgin tanrıkulu, bursa, chp, tbmm, radyo sputnik, radyo

Sezgin Tanrıkulu: ‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’

19:34 28.07.2025
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrukulu, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.
DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle nitelendirilen ve TBMM’de komisyon kurulan yeni ‘süreç’ hakkında açıklamalarda bulundu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, komisyon sürecinde CHP’nin tutumunu anlatırken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise son yangınlara değindi.
‘Gündemimizde anayasa tartışması ve federasyon gibi modeller yok’ diyen DEM Partili Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:
‘Bunun karşısında pozisyonumuzu söyledik. Türkiye’de federasyon ya da üniter yapıya karşı yaklaşım olmadığını, tam tersine eşit yurttaşlar olarak yaşamını savunduğunu her zeminde ifade ettik. Söylediğiniz yaklaşımlar bize söylenenler. Neticede bu yaklaşım 10 yıllardır devam eden Kürtlere eşit yurttaş olarak bakmayan ve ırkçılık düzeyine varan yaklaşımın sonucu. Bu yaklaşım Türkiye’nin daha fazla demokratikleşmesine değil bu yolda hizmet edenlerin emellerine hizmet ediyor. Bizim federasyon ya da başka modellerle ilgili yaklaşımımız olmadığı gibi bunu her zaman ifade ediyoruz. Programımız, ilkelerimiz ortada. Gündemimizde anayasa tartışması yok.

‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’

CHP’nin TBMM’de kurulacak komisyon hakkındaki tutumunu canlı yayında anlatan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıklu, ‘CHP komisyonda tabii ki katılacak’ ifadelerini kullandı. ‘Bir an evvel örgütün silahlarını bırakacağı bir yasal düzenleme, tramvaya uğrayan herkesin desteğini almalıyız’ diyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:
CHP komisyonda tabii ki katılacak. Adalet ve Demokrasi komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın da komisyonda görev alacağını söyledi. Toplumsal uzlaşmayı hedefleyecekse kuruluşu da uzlaşmayla olması lazım. AK Parti ve Numan Kurtulmuş’un ‘gelin katılın’ demesiyle olmaz. CHP’nin bu komisyona tabii ki katılması gerekiyor. Bu komisyon CHP’nin fikriydi. O dönemde ısrarla uyarılarda bulunduk. AK Parti bunu kendi siyasi gündeminin bir fırsatına dönüştürmek isterse olmaz. Heba edilir. Çok kırılgan bir süreç. Böyle bir süreci heba etmenin kimse hakkı değildir. Erdoğan’ın üslubu böyle olur mu? 23 yıldır AK Parti iktidarda. Bu meseleyi 1984’ten itibaren alırsak CHP hiç iktidar olmadı. Bu dil çatışmanın çözüm dili değil. Eşit temsil olsun, komisyon kurulsun, biraz konuşmayın. Bir an evvel örgütün silahlarını bırakacağı bir yasal düzenleme, tramvaya uğrayan herkesin desteğini almalıyız. Hala bunu lütuf, kibirli dil... Olmaması lazım böyle bir şey. Bizim de görüşümüze yakın, bu görüşleri DEM de savunuyor.

'Cebimizde helikopter yok diyor ama cebinde vatandaşın ödediği vergiler var'

Türkiye’de son dönemde başlayan yangınlar ile birlikte seçim bölgesi Bursa’da söndürülemeyen yangınlar hakkında son gelişmeleri aktaran CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bakanlığın gece görüş helikopterlerinin nerede olduğunu sordum. Bakanlığın açıkladığı bilgi çerçevesinde böyle ekipmanların olmadığını söyledi. Türkiye’de bu helikopyerlerin olmadığını söylediler. Hiçbir yerde böyle bir şey yok şu anda. 2022’de de dönemin bakanı Temmuz ayında 10 tane alacağız demişti onlar da yok. 2024’te 5 helikopter dendi onlar da yok. Cebimizde helikopter yok diyor ama cebinde vatandaşın ödediği vergiler var.
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