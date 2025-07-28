Sezgin Tanrıkulu: ‘CHP TBMM’de kurulacak komisyona tabii ki katılacak’

CHP komisyonda tabii ki katılacak. Adalet ve Demokrasi komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın da komisyonda görev alacağını söyledi. Toplumsal uzlaşmayı hedefleyecekse kuruluşu da uzlaşmayla olması lazım. AK Parti ve Numan Kurtulmuş’un ‘gelin katılın’ demesiyle olmaz. CHP’nin bu komisyona tabii ki katılması gerekiyor. Bu komisyon CHP’nin fikriydi. O dönemde ısrarla uyarılarda bulunduk. AK Parti bunu kendi siyasi gündeminin bir fırsatına dönüştürmek isterse olmaz. Heba edilir. Çok kırılgan bir süreç. Böyle bir süreci heba etmenin kimse hakkı değildir. Erdoğan’ın üslubu böyle olur mu? 23 yıldır AK Parti iktidarda. Bu meseleyi 1984’ten itibaren alırsak CHP hiç iktidar olmadı. Bu dil çatışmanın çözüm dili değil. Eşit temsil olsun, komisyon kurulsun, biraz konuşmayın. Bir an evvel örgütün silahlarını bırakacağı bir yasal düzenleme, tramvaya uğrayan herkesin desteğini almalıyız. Hala bunu lütuf, kibirli dil... Olmaması lazım böyle bir şey. Bizim de görüşümüze yakın, bu görüşleri DEM de savunuyor.