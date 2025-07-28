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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kundaklama-iddialarini-degerlendiren-chp-milletvekili-yangin-dogal-sekilde-buyumedi-1098196508.html
Kundaklama iddialarını değerlendiren CHP Milletvekili: 'Yangın doğal şekilde büyümedi'
Kundaklama iddialarını değerlendiren CHP Milletvekili: 'Yangın doğal şekilde büyümedi'
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Bursa'daki orman yangınlarını değerlendirdi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T16:49+0300
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güçlü özgan
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Yükselen sıcaklıklarla birlikte birçok ilde orman yangınları çıktı. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale aralıksız sürüyor. Bursa’da bazı alanlarda kontrol altına alınan yangınlarda tekrar alevlenmeler yaşandı.Yangınlarla ilgili Yeri ve Zamanı'nda gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yangının doğal bir şekilde büyümediğini vurguladı.Öztürk, şunları söyledi:'15-20 dakikada müdahale edilmesi gerekirken 2-3 saat sonra yapılıyor'
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, hasan öztürk, bursa, karabük, kahramanmaraş, chp
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, hasan öztürk, bursa, karabük, kahramanmaraş, chp

Kundaklama iddialarını değerlendiren CHP Milletvekili: 'Yangın doğal şekilde büyümedi'

16:49 28.07.2025 (güncellendi: 16:51 28.07.2025)
güçlü özgan
güçlü özgan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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Güçlü Özgan
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Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Bursa'daki orman yangınlarını değerlendirdi.
Yükselen sıcaklıklarla birlikte birçok ilde orman yangınları çıktı. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale aralıksız sürüyor. Bursa’da bazı alanlarda kontrol altına alınan yangınlarda tekrar alevlenmeler yaşandı.
Yangınlarla ilgili Yeri ve Zamanı'nda gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu olan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yangının doğal bir şekilde büyümediğini vurguladı.
Öztürk, şunları söyledi:
“Gerçekten Bursa için zor iki gün. Gürsu Kestel bölgesindeki soğutma çalışmaları başladı. Ama Harmancık bölgesinde yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yangınla mücadele konusunda uçak ve helikopterlerimizin çok eksik olduğunu gördük. 2022’de 10 tanesi envantere katılmış. 2023’te belli kanallara da düşen Nefes adı verilen yerli milli helikopterimizi yapıp envantere kattık denilmiş. Ama ortada hiçbiri yok. Bunların lafta olup fiiliyatta olmamasının hesabını birilerinin vermesi lazım. Zaten bir iklim krizi yaşıyoruz. 2050 yılında ulaşılması beklenen artı 1,5 dereceye dünya bu yıllarda ulaşmış vaziyette. Yağış alamıyoruz. Ama hızlı müdahale etmede sıkıntılar var. Bir taraftan Türkiye’nin neredeyse her yerinin maden sahası ilan edileceği kanunlar Meclis’ten geçiyor. Yangınların olduğu bölgelerin maden bölgesi ilan edildiğini duyuyoruz. Mesela Bursa’daki Gürsu Kestel bölgesi de böyle. İnsanın aklına iyi şeyler gelmiyor. Harmancık’ta da kundaklamayla ilgili iddialar var. Yangının oraya doğal olarak sıçrama imkanı yok, alakasız bir bölge. Orada da yangın büyüse diğer bölgedeki kadar bir alan etkilenebilirdi.”

'15-20 dakikada müdahale edilmesi gerekirken 2-3 saat sonra yapılıyor'

“Milletvekillerimizle alandayız. Bu tür olayları azaltmak için de bu konularla ilgili cezaların ağırlaştırılması ve toplumun bilinçli hale getirilmesinin önemini de görüyoruz. İletişim sorunu yok, herkes iletişim halinde. Ama 15-20 dakikada müdahale yapılması gerekirken 2-3 saat sonra yapılıyor. Yangın o süre içerisinde zaten çığırından çıkmış oluyor. O an panik halinde olma durumu da var ama bunlara da hazırlıklı olmalıyız. Bu felaket senaryolarında nasıl davranılacağıyla ilgili koordinasyon çalışmalarının yapılmış olması gerekiyor. Sonuca baktığımızda geciken müdahaleler görülüyor.”
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