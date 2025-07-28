Kundaklama iddialarını değerlendiren CHP Milletvekili: 'Yangın doğal şekilde büyümedi'

“Gerçekten Bursa için zor iki gün. Gürsu Kestel bölgesindeki soğutma çalışmaları başladı. Ama Harmancık bölgesinde yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yangınla mücadele konusunda uçak ve helikopterlerimizin çok eksik olduğunu gördük. 2022’de 10 tanesi envantere katılmış. 2023’te belli kanallara da düşen Nefes adı verilen yerli milli helikopterimizi yapıp envantere kattık denilmiş. Ama ortada hiçbiri yok. Bunların lafta olup fiiliyatta olmamasının hesabını birilerinin vermesi lazım. Zaten bir iklim krizi yaşıyoruz. 2050 yılında ulaşılması beklenen artı 1,5 dereceye dünya bu yıllarda ulaşmış vaziyette. Yağış alamıyoruz. Ama hızlı müdahale etmede sıkıntılar var. Bir taraftan Türkiye’nin neredeyse her yerinin maden sahası ilan edileceği kanunlar Meclis’ten geçiyor. Yangınların olduğu bölgelerin maden bölgesi ilan edildiğini duyuyoruz. Mesela Bursa’daki Gürsu Kestel bölgesi de böyle. İnsanın aklına iyi şeyler gelmiyor. Harmancık’ta da kundaklamayla ilgili iddialar var. Yangının oraya doğal olarak sıçrama imkanı yok, alakasız bir bölge. Orada da yangın büyüse diğer bölgedeki kadar bir alan etkilenebilirdi.”