https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/emrah-kirimli-ihtiyacimiz-daha-cok-doktora-gitmek-degil-sagligimizi-korumaktir-1098191421.html
Emrah Kırımlı: "İhtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır"
Emrah Kırımlı: "İhtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır"
Sputnik Türkiye
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında Merkezi Hekim Randevu... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T13:59+0300
2025-07-28T13:59+0300
2025-07-28T14:47+0300
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Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınmadan önce vatandaşlara sunulacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 25 Temmuz’da devreye giren “Aile Hekimine Yönlendirme” sistemiyle, vatandaşlar randevu talebi oluşturmadan önce aile hekimine yönlendirilecek.Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, yeni uygulamaya ilişkin şunları söyledi:Kırımlı, yeni sistemin sağlık sorunlarına çözüm sunmadığını belirterek, şöyle söyledi:Aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunların giderilmediğini vurgulayan Kırımlı, sözlerini şöyle sonlandırdı:
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türkiye, haberler, emrah kırımlı, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, asm, radyo, radyo, aile hekimliği, aile hekimliği, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
türkiye, haberler, emrah kırımlı, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, asm, radyo, radyo, aile hekimliği, aile hekimliği, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
Emrah Kırımlı: "İhtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır"
13:59 28.07.2025 (güncellendi: 14:47 28.07.2025)
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) yeni uygulamayı değerlendirdi.
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınmadan önce vatandaşlara sunulacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 25 Temmuz’da devreye giren “Aile Hekimine Yönlendirme” sistemiyle, vatandaşlar randevu talebi oluşturmadan önce aile hekimine yönlendirilecek.
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, yeni uygulamaya ilişkin şunları söyledi:
Sağlık Bakanlığı kendi yarattığı randevu krizini vatandaşa ve aile hekimine yıkıyor. MHRS'deki randevu havuzu daraltılarak aile hekimlerine aktarılıyor ama toplam randevu sayısı değişmiyor. Var olan sistemin içinden kontenjan bölünüyor, bu da sadece araya bürokratik bir engel koyuyor. Bu yapılan iş bir sağlık hizmeti değil, sekreterliktir.
Kırımlı, yeni sistemin sağlık sorunlarına çözüm sunmadığını belirterek, şöyle söyledi:
Bizim ihtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır. Sağlık Bakanlığı, bir yandan sorunlar görünmesin istiyor, diğer yandan halkı özel hastanelere yönlendiriyor. 2023’te 26 bin olan aile hekimi sayısı 2025’te 28 bine çıkmış. Bu artış, mezun edilen hekim sayısına kıyasla çok yetersiz. 115 milyar lira aile hekimliğine ayrılmışken, Sağlık Bakanlığı bütçesi 1 trilyon 200 milyar lira. Yüzde 70'i aile hekimliklerinde çözülebilecek sağlık sorunları için bu kaynak yeterli değil.
Aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunların giderilmediğini vurgulayan Kırımlı, sözlerini şöyle sonlandırdı:
100 Aile Sağlığı Merkezi yıkıldı, yerine yenisi yapılmadı. Depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen Hatay’da tek bir ASM yapılmadı. Bu sistem çökmüş durumda. Bizler, hastalara randevu bulamadığımızda onları özel hastanelere yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Sağlık Bakanlığı bir çözüm üretmiyor, sadece günü kurtarmaya çalışıyor. Sonbaharda gerekirse süresiz iş bırakma dahil her türlü eyleme hazırız. Çünkü bu sistem, hem sağlık çalışanlarının hem yurttaşların sağlığını tehdit ediyor.