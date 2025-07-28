Emrah Kırımlı: "İhtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır"

Bizim ihtiyacımız daha çok doktora gitmek değil, sağlığımızı korumaktır. Sağlık Bakanlığı, bir yandan sorunlar görünmesin istiyor, diğer yandan halkı özel hastanelere yönlendiriyor. 2023’te 26 bin olan aile hekimi sayısı 2025’te 28 bine çıkmış. Bu artış, mezun edilen hekim sayısına kıyasla çok yetersiz. 115 milyar lira aile hekimliğine ayrılmışken, Sağlık Bakanlığı bütçesi 1 trilyon 200 milyar lira. Yüzde 70'i aile hekimliklerinde çözülebilecek sağlık sorunları için bu kaynak yeterli değil.