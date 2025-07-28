https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/beykozda-orman-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098202179.html

Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T21:57+0300

2025-07-28T21:57+0300

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türki̇ye

türkiye

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orman

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Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

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beykoz yangın, beykoz