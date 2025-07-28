https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/beykozda-orman-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098202179.html
Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T21:57+0300
2025-07-28T21:57+0300
2025-07-28T22:49+0300
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orman
orman yangını
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yangın söndürme
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Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
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beykoz yangın, beykoz
Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
21:57 28.07.2025 (güncellendi: 22:49 28.07.2025)
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.