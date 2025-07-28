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Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T21:57+0300
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beykoz
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Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
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Beykoz'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

21:57 28.07.2025 (güncellendi: 22:49 28.07.2025)
© Ali Kemal ZerenliHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Ali Kemal Zerenli
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İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
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