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Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
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Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
van
akaryakıt
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralıPatlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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van, akaryakıt, patlama
van, akaryakıt, patlama

Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı

13:51 27.07.2025 (güncellendi: 14:01 27.07.2025)
© Van Büyükşehir BelediyesiVan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Van Büyükşehir Belediyesi
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Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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