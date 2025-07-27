https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/vanda-akaryakit-istasyonunda-patlama-1098170019.html
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T13:51+0300
2025-07-27T13:51+0300
2025-07-27T14:01+0300
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akaryakıt
patlama
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralıPatlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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van, akaryakıt, patlama
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
13:51 27.07.2025 (güncellendi: 14:01 27.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı
Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.