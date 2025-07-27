https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/vanda-akaryakit-istasyonunda-patlama-1098170019.html

Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı

Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T13:51+0300

2025-07-27T13:51+0300

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türki̇ye

van

akaryakıt

patlama

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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Van'da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 kişi ağır yaralıPatlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

türki̇ye

van

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van, akaryakıt, patlama