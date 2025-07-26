https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/yuksek-ates-sikayetiyle-tedavi-altina-alinmislardi-msb-aci-haberi-duyurdu-2-asker-sehit-oldu-1098154027.html
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmışlardı, MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmışlardı, MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören 7 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve 2... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T09:52+0300
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İskenderun'da 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), genel durumları iyi olan beş askerin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. MSB açıklamasında şunlar yer aldı:"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, i̇skenderun, sıcak hava
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, i̇skenderun, sıcak hava
Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmışlardı, MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
09:52 26.07.2025 (güncellendi: 09:59 26.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören 7 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
İskenderun'da 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), genel durumları iyi olan beş askerin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
MSB açıklamasında şunlar yer aldı:
"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.
Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.
Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."