https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/yuksek-ates-sikayetiyle-tedavi-altina-alinmislardi-msb-aci-haberi-duyurdu-2-asker-sehit-oldu-1098154027.html

Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmışlardı, MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmışlardı, MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören 7 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve 2... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T09:52+0300

2025-07-26T09:52+0300

2025-07-26T09:59+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

i̇skenderun

sıcak hava

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İskenderun'da 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden ikisi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), genel durumları iyi olan beş askerin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. MSB açıklamasında şunlar yer aldı:"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."

türki̇ye

i̇skenderun

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, i̇skenderun, sıcak hava