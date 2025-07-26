https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/oglunun-dugunune-hazirlanan-eltisinin-icecegine-ilac-atti-kendim-icecektim-diye-savunma-yapti-1098161461.html

Oğlunun düğününe hazırlanan eltisinin içeceğine 'ilaç' attı: 'Kendim içecektim' diye savunma yaptı

Oğlunun düğününe hazırlanan eltisinin içeceğine 'ilaç' attı: 'Kendim içecektim' diye savunma yaptı

Sputnik Türkiye

Ankara'da oğlunun düğününe hazırlanan eltisinin içeceğine 'ilaç' atan kadın kendisini 'bardakları karıştırdım kendim içecektim' diye savundu. Düğün günü... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T19:30+0300

2025-07-26T19:30+0300

2025-07-26T19:30+0300

yaşam

ankara

dava

antidepresan

ilaç

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Ankara'da yaşanan ilginç olayda, 2023 yılında oğlunun düğüne hazırlanırken eltisi tarafından içeceğine 'antidepresan ilaç" konulduğunu iddia eden Necla Üstünel, konuyla ilgili dava açtı. Kuaförde fenalaşan ve oğlunun düğününün 'zehir' olduğunu söyleyen Üstünel'in eltisi ise ilacı kendi içeceğine koyduğunu ama yanlışlıkla eltisine verdiğini söyledi. Mahkeme, ilaç attığı iddia edilen eltiyi adli para cezasına çarptırırken Üstünel karara itiraz etti. Kamera görüntülerinde ortaya çıktıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Üstünel, 2023'te oğlunun düğünü için gittikleri kuaförde içtiği içecekten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Olay anına ilişkin görüntülerde, Üstünel'in eltisinin, cebinden çıkardığı bir şişeden bardaklardan birine sıvı döktüğü ve sonrasında içecek doldurduğu belirlendi.Bardakları karıştırdım savunmasıŞüpheli elti savunmasında sürekli kullandığı ilacı kendi içeceğine koyduğunu ancak eltisinin rahatsızlanması üzerine bardakların karıştığını anladığını söyledi.Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi, iki yıl süren yargılamanın ardından davalı kadını, "taksirle yaralama" suçundan 56 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Necla Üstünel ise karara itiraz etti."Asla affetmeyeceğim"Necla Üstünel, iki yıl önce düğün günü kuaförde hazırlanırken, eltisinin kendilerine içecek ikram ettiğini, içeceği yudumlarken boğazında yanma hissettiğini anlattı.Üstünel, oğlunun doktor arkadaşının bacağındaki şişlikleri fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını belirterek, burada ilk olarak beyin travması teşhisi konulduğunu söyledi. Olayın ardından tansiyon hastası olduğunu dile getiren Üstünel, raporlu antidepresan tedavisine başlandığını da ileri sürdü. Üstünel, eltisinden şikayetçi olduğunu aktararak, "Unutulacak gibi değil. En güzel, en özel günümüzü zehir etti. Asla affetmeyeceğim. Davamdan geri çekilmeyeceğim." dedi.Karara itiraz edeceklerNecla Üstünel'in avukatı Burcu Aslan da davalının mahkemede, "Bu ilacı ben kullanıyorum ve yanlışlıkla eltime verdim." savunmasında bulunduğu için "taksirle yaralama" suçundan iddianame düzenlendiğini ve mahkemede kabul edildiğini söyledi. Sanığın taksirle yaralamadan adli para cezası aldığını ve cezanın ertelendiğini belirten Aslan, dosyaya itiraz ettiklerini, kasten yaralama olduğunu ve ellerindeki görüntüleri mahkemeye sunduklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/300-bin-liraya-bahis-25-bin-liraya-puro-kiz-arkadaslarini-dolandirdigi-iddia-edilen-avukat-1098114669.html

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ankara, dava, antidepresan, ilaç