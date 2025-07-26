https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/en-basarili-ogrenciye-en-yuksek-burs-devlet-universiteleri-aylik-50-bin-tl-veriyor-1098155230.html

En başarılı öğrenciye en yüksek burs: Devlet üniversiteleri aylık 50 bin TL veriyor

En başarılı öğrenciye en yüksek burs: Devlet üniversiteleri aylık 50 bin TL veriyor

Sputnik Türkiye

Devlet üniversiteleri, YKS'de yüksek başarı gösteren öğrencileri kendi bünyelerine çekmek için rekabetçi burs programlarıyla öne çıkıyor. Aylık burslar, nakdi... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T10:48+0300

2025-07-26T10:48+0300

2025-07-26T10:48+0300

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Devlet üniversiteleri, YKS'de yüksek başarı gösteren öğrencileri kendi bünyelerine çekmek için rekabetçi burs programlarıyla öne çıkıyor. Aylık burslar, nakdi ödüller, startup destekleri, ücretsiz yurt ve yemek gibi olanaklarla öğrencilere yarım milyon TL'yi aşan teşvik paketleri sunuluyor.Yıldız Teknik’ten 515 bin TL’ye kadar destekMilliyet'in haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), ilk 100’e girip YTÜ’yü tercih edenlere aylık 50 bin TL burs, yurt, bilgisayar ve kitap desteğiyle birlikte toplam 515 bin TL destek sunuyor. İlk 500’e 335 bin TL, ilk 1000’e ise 245 bin TL burs ve startup destek paketi sağlanıyor. Ayrıca binlerce öğrenciye aylık 3 bin TL fırsat eşitliği bursu veriliyor.Boğaziçi Üniversitesi’nden i̇lk 3’e 120 bin TLBoğaziçi Üniversitesi, ilk 3’e giren öğrencilere 120 bin TL tek seferlik ödül ve 9 ay boyunca toplam 18 bin TL burs, konaklama, yemek, kitap ve spor salonu imkânları sunuyor. 4-10 arası sıralamadaki öğrencilere 18 bin TL, 11-100 arası öğrencilere 12 bin TL, 101-1000 arası öğrencilere yurt garantisi sağlanıyor.ODTÜ’den 150 bin TL’ye kadar ödül ve uçak biletiOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ilk 3’e 150 bin TL, 4-10 arasında derece yapanlara 100 bin TL başarı ödülü veriyor. Aylık 12 bin TL nakit destek, yurt, yemek, bilgisayar ve uluslararası değişim programları, yurt dışı staj durumunda uçak bileti ve spor tesislerinden ücretsiz faydalanma gibi olanaklar da sunuluyor. Ayrıca ilk 1000’den başvuracak 10 öğrenciye Silikon Vadisi stajı ve şirket açma önceliği sağlanıyor.İTÜ’den 5 yıl süren bursİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ilk 1000’e girenlere çeşitli burslar sunarken, 1-10 derece yapanlara 100 bin TL ödül, 5 yıl boyunca aylık 10 bin TL burs, yurt dışı hazırlık imkânı, İTÜ Teknopark’ta şirket kurma fırsatı, yurt, yemek ve spor imkânları veriyor. Ayrıca ilk sıradan İTÜ’yü tercih eden öğrencilere aylık 4 bin TL ek burs ve 2 bin TL sporcu bursu sağlanıyor.Atatürk Üniversitesi, başta Tıp, Diş Hekimliği ve Mühendislik olmak üzere birçok fakültesinde derece yapan öğrencilere aylık 30 bin TL burs veriyor. Abdullah Gül Üniversitesi, tüm programlara ilk sıradan yerleşen öğrencilere aylık 5 bin TL burs sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/organ-bagisi-icin-yeni-donem-basladi-artik-dijital-ortamdan-yapilabilecek-1098154833.html

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