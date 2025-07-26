https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/56-ilde-642-tasinmaz-satisa-cikiyor--24-aya-varan-vadeyle-satin-alma-firsati-sunulacak-1098155418.html

56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor: 24 aya varan vadeyle satın alma fırsatı sunulacak

56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor: 24 aya varan vadeyle satın alma fırsatı sunulacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 56 ilde toplam 642... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T11:12+0300

2025-07-26T11:12+0300

2025-07-26T11:12+0300

ekonomi̇

arsa

arsa

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

ankara

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155466_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75b67f6c4100c4a52a6329840da33a29.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 56 ildeki 642 taşınmazı satışa çıkarıyor. Satışlar, 5-6 Ağustos tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 56 ilSatışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul’da 31, Ankara’da 121, İzmir’de 75, Mersin’de 59, Muğla’da 69, Elazığ’da 29 ve Samsun’da 17 taşınmaz bulunuyor. Taşınmazların bulunduğu iller arasında büyükşehirlerin yanı sıra Şırnak, Iğdır, Gümüşhane, Bitlis gibi çeşitli şehirler de yer alıyor.Peşin ödeyene yüzde 20 indirim, vadeli alıma 24 ay imkânıAçık artırmada taşınmazlar, teklif sahiplerinin talebine göre peşin ya da vadeli şekilde satılabilecek. Satış koşullarına göre alıcılar, yüzde 25 peşinatla taşınmazlara sahip olabilecek. Geri kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm bedeli peşin ödeyenlere ise yüzde 20 indirim sağlanacak.İlk gün 30 şehir, ikinci gün 26 şehir5 Ağustos Salı günü; İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin gibi 30 ildeki taşınmazlar,6 Ağustos Çarşamba günü ise Ankara, Konya, Kayseri, Trabzon, Muğla, Malatya, Kars gibi 26 ildeki taşınmazlar satışa sunulacak.İnternet ve fiziki katılım bir aradaAçık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki olarak yapılacak. Katılamayanlar için çevrim içi (online) katılım seçeneği de sunulacak. Açık artırmalar saat 10.30’da başlayacak.İller bazında taşınmaz sayıları

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kentsel dönüşüm taşınmaz satışı, 5-6 ağustos açık artırma, 56 ilde taşınmaz satışı, yüzde 25 peşinat taşınmaz, peşin ödemeye indirim, ankara i̇stanbul taşınmaz ihalesi