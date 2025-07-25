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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/gazeteci-cengiz-erdinc-anlatti-bulgaristan-sinirinda-yakalanan-kokainler-kime-gidecekti-1098149835.html
Gazeteci Cengiz Erdinç anlattı: Bulgaristan sınırında yakalanan kokainler kime gidecekti?
Gazeteci Cengiz Erdinç anlattı: Bulgaristan sınırında yakalanan kokainler kime gidecekti?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Cengiz Erdinç ve Kapalıçarşı kuyumcularından Sevan Bal oldu. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Cengiz Erdinç, canlı yayında Bulgaristan’da Türkiye’ye getirilmek üzereyken yakalanan 206 kilo kokain hakkında yeni bilgiler paylaşırken kuyumcu Sevan Bal ise sahte çeyrek altının nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.Bulgaristan sınırında yakalanan uyuşturucular hakkında ‘Türkiye’deki ilişkilerine bakmak gerekiyordu’ diyen Gazeteci Cengiz Erdinç, şunları söyledi:Güney Amerika bölgesinde uyuşturucu üretiminin oldukça arttığını söyleyen Cengiz Erdinç, tabloyu, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Pablo Escobar’ın üretim hacmiyle kıyasladı. Erdinç, şunları söyledi:
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türkiye, kapalıçarşı, suriye, pablo escobar, mustafa hoş, radyo, radyo sputnik
türkiye, kapalıçarşı, suriye, pablo escobar, mustafa hoş, radyo, radyo sputnik

Gazeteci Cengiz Erdinç anlattı: Bulgaristan sınırında yakalanan kokainler kime gidecekti?

19:19 25.07.2025
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'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Cengiz Erdinç ve Kapalıçarşı kuyumcularından Sevan Bal oldu.
Gazeteci Cengiz Erdinç, canlı yayında Bulgaristan’da Türkiye’ye getirilmek üzereyken yakalanan 206 kilo kokain hakkında yeni bilgiler paylaşırken kuyumcu Sevan Bal ise sahte çeyrek altının nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.
Bulgaristan sınırında yakalanan uyuşturucular hakkında ‘Türkiye’deki ilişkilerine bakmak gerekiyordu’ diyen Gazeteci Cengiz Erdinç, şunları söyledi:
Bulgar İçişleri Bakanı, ‘bu Bulgarsitan’ın operasyonudur’ demesi anlamlı. Burada Türk yetkililerin yapması gerekenler vardı. Baştan Bulgaristan’ın bunu tespit edip kontrollü teslimat yoluyla Türkiye’de takip etmesi gerekiyordu. Önceki teslimatlar izlendi mi bilmiyoruz. Türkiye’deki ilişkilerine bakmak gerekiyordu. Arkasında bir sürü iz bırakıyor. Banka hesaplarından cep telefonu sinyallerine, otel kayıtlarına. Kimin adına taşıdığı bulunabilirdi. Para hareketleri de çok önemli. 200 kilo kokain piyası fiyatı kilosu 20 bin dolardan hesaplanıyor.
Güney Amerika bölgesinde uyuşturucu üretiminin oldukça arttığını söyleyen Cengiz Erdinç, tabloyu, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Pablo Escobar’ın üretim hacmiyle kıyasladı. Erdinç, şunları söyledi:
Türkiye içinde bir piyasası yok. Yıllardır kokain kaçırılır Türkiye’ye çok piyasası yoktur. Bu daha çok Orta Doğu, Suriye, Suudi Arabistan ve İsrail için yapılan bir kaçakçılıktır. Mersin Limanı’nın da özelliği buydu. Orta Doğu’nun yeni istasyonuydu. Yıllık kokain üretimi Güney Amerika bölgesinde 4 bin tona çıktı. Bu rakamın ne olduğunu anlatmak için şöyle örnek vereyim: Escobar’ın en iyi zamanlarında kokain üretimi 400 tondu.
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