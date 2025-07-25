Gazeteci Cengiz Erdinç anlattı: Bulgaristan sınırında yakalanan kokainler kime gidecekti?

Türkiye içinde bir piyasası yok. Yıllardır kokain kaçırılır Türkiye’ye çok piyasası yoktur. Bu daha çok Orta Doğu, Suriye, Suudi Arabistan ve İsrail için yapılan bir kaçakçılıktır. Mersin Limanı’nın da özelliği buydu. Orta Doğu’nun yeni istasyonuydu. Yıllık kokain üretimi Güney Amerika bölgesinde 4 bin tona çıktı. Bu rakamın ne olduğunu anlatmak için şöyle örnek vereyim: Escobar’ın en iyi zamanlarında kokain üretimi 400 tondu.