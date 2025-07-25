‘Beşiktaş lige kasım ayında değil, eylül ayında havlu atacak gibi duruyor’

“Beşiktaş ile ilgili her tahminimiz çıktı. Bizim gördüğümüzü Beşiktaş’ın kurmayları nasıl göremedi? İnanamıyorum. Beşiktaş şöyle bir şey yaptı: Shakhtar Donetsk’te hızlı hücum yapan oyuncular olduğu için aramızda top çevirip uzun top çıkarmaya yönelik bir oyun kuruldu. Tabii ki bu taktik tutmadı. Shakhtar’ın hızlı hücumcuları, Beşiktaş üstlerine gitmediği için Beşiktaş’ı madara etti. Üç dakika boyunca 51 pasla Beşiktaş’ın etrafında top çevirdiler. Üç dakika yirmi saniye sürdü bu. Beşiktaş adeta maymuna döndü. Sonra bizimkiler sıkıldı ve onlar da gol atıp bu sıkıntıya son verdi. Şöyle bir istatistik var: Beşiktaş’ın ne oynamadığını görebiliyoruz. Beşiktaş’ın orta sahasının ilk yarıda yaptığı toplam pas sayısı, defanstaki Felix Uduokhai’nin yaptığı pastan azdı.”