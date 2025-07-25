‘Beşiktaş lige kasım ayında değil, eylül ayında havlu atacak gibi duruyor’
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İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın hazırlayıp sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu ve eczacıların yaşadığı sorunları anlattı. Gazeteci Serhat Ayan ise veriler ışığında Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını değerlendirdi.
Türkiye’de çok sayıda açılan ve öğretim üyesi yetersizliği yaşanan eczacılık fakülteleri hakkında konuşan Pınar Özcan, şunları söyledi:
“Biz bu soruna ‘eczaflasyon’ diyoruz. Fakülte enflasyonu var. Bu fakültelerin çoğunda yeterince akademik kadro yok. Teknik sıkıntılar da var. Kontenjanı geçen yıl düşürdüler fakat maalesef şu da yapıldı: Köklü devlet üniversitelerinin kontenjanlarında yüzde 28’e kadar düşüş yapıldı. Ama vakıf üniversitelerinde böyle bir düşüş yapılmadı. Hatta aralarında eski sağlık bakanımızın üniversitesi dahil vakıf üniversitelerinde eczacılık kontenjanları artırıldı. Yani kontenjan, paralı eğitime kaydı. Devlet buraya yönlendirdi.”
Başarı sıralamasının ilk 100 binden 60 bine çekilmesi gerektiğini ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başarı sıralaması gerçekliği diye bir şey de var. Eczacılık fakültesine girilebilmesi için 100 bin sınırlaması var. Sıralaması 100 binin üzerinde olan öğrenciler eczacılığı tercih edemiyor. Fakat okula giriş başarı sıralaması da vakıf üniversitelerinde ciddi bir makasa sahip. İlk on bine giren burslu öğrenciyle 99 bindeki burssuz öğrenci de aynı vakıf üniversitesinde aynı sınıfta eğitim görebiliyor. Sağlık meslek bilimleri olan üniversiteler için bu iki öğrenci grubunun birleştirilmesi olumlu değil. Çünkü mezun kalitesini de etkileyen bir durum var burada. Biz sıralamadaki yüz bin sınırının 60 bine de çekilmesi gerektiğini savunuyoruz.”
Eczacılık fakültelerindeki bir diğer sorunun da özel üniversitelerin yüksek orandaki yabancı öğrenci kontenjanı olduğunu aktaran Pınar Özcan, rakamları paylaşarak şunları söyledi:
“Peki niye bu kadar özel üniversite açılıyor? Çünkü burada gözükmeyen bir yabancı öğrenci gerçeği var. Yurt içine açılan kontenjana ek olarak devasa bir yabancı öğrenci kontenjanı var. Hatta rakamları paylaşayım. Yurt içinde geçen sene 1520 öğrenci YKS ile vakıf üniversitelerine alındı. 1380 kişilik de yabancı öğrenci kontenjanı var. Bu büyük bir rakam. Neredeyse aynı sayıda. Buradaki özel üniversitelerin motivasyonu para. Yabancı öğrencileri sekiz ile on beş bin dolar arasındaki rakamlarla fakültelere alıyorlar. Burada eğitim turizmi var.”
‘Beşiktaş lige kasım ayında değil, eylül ayında havlu atacak gibi duruyor’
Beşiktaş’ın evinde Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, Beşiktaş’ın istatistiklerinin çok alt seviyede olduğuna dikkat çekti ve veriler ışığında maçın analizini yaptı:
“Beşiktaş ile ilgili her tahminimiz çıktı. Bizim gördüğümüzü Beşiktaş’ın kurmayları nasıl göremedi? İnanamıyorum. Beşiktaş şöyle bir şey yaptı: Shakhtar Donetsk’te hızlı hücum yapan oyuncular olduğu için aramızda top çevirip uzun top çıkarmaya yönelik bir oyun kuruldu. Tabii ki bu taktik tutmadı. Shakhtar’ın hızlı hücumcuları, Beşiktaş üstlerine gitmediği için Beşiktaş’ı madara etti. Üç dakika boyunca 51 pasla Beşiktaş’ın etrafında top çevirdiler. Üç dakika yirmi saniye sürdü bu. Beşiktaş adeta maymuna döndü. Sonra bizimkiler sıkıldı ve onlar da gol atıp bu sıkıntıya son verdi. Şöyle bir istatistik var: Beşiktaş’ın ne oynamadığını görebiliyoruz. Beşiktaş’ın orta sahasının ilk yarıda yaptığı toplam pas sayısı, defanstaki Felix Uduokhai’nin yaptığı pastan azdı.”
Beşiktaş’ın mevcut istatistiklerinin karamsar bir tablo çizdiğini dile getiren Ayan, şunları kaydetti:
“İyi haber şu: Beşiktaş kasım ayında lige havlu atmayacak. Kötü haberse havluyu eylül ayında atacak. Olay bu. Eğer dokunuşlar olmazsa görünüm bu. Teknik direktörden de fecaat açıklamalar geldi. Hatta Beşiktaş’ın bu maçtaki verilerine bakarsak, geçen sene eksi puanla küme düşen Adana Demirspor’dan daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Matematiksel olarak durum bu.”