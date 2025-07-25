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Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor
Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ikinci gününde, iki ülke arasındaki sınırda yaşayan siviller güvenlik önlemleri almaya çalışırken bir kısmı da... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kamboçya, tayland, çatışma
фото, fotoğraf, fotoğraf, kamboçya, tayland, çatışma

Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor

14:42 25.07.2025
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Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ikinci gününde, iki ülke arasındaki sınırda yaşayan siviller güvenlik önlemleri almaya çalışırken bir kısmı da bölgeleri tahliye etmeye başladı.
© AA / Valeria Mongelli

Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Valeria Mongelli

Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

© AA / Valeria Mongelli

Gerilimin artması üzerine, Surin kentinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle sığınak hazırlıklarına başladı. Tayland ordusu ise kentte devriye faaliyetlerini artırdı.

Gerilimin artması üzerine, Surin kentinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle sığınak hazırlıklarına başladı. Tayland ordusu ise kentte devriye faaliyetlerini artırdı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Valeria Mongelli

Gerilimin artması üzerine, Surin kentinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle sığınak hazırlıklarına başladı. Tayland ordusu ise kentte devriye faaliyetlerini artırdı.

© AA / Adri Salido

Sınırdaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı.

Sınırdaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Adri Salido

Sınırdaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı.

© AA / Daniel Ceng

Kamboçya'nın Krong Stueng Saen kentinde, çatışmadan kaçan aileler zor şartlar altında tahliye edildiler.

Kamboçya&#x27;nın Krong Stueng Saen kentinde, çatışmadan kaçan aileler zor şartlar altında tahliye edildiler. - Sputnik Türkiye
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© AA / Daniel Ceng

Kamboçya'nın Krong Stueng Saen kentinde, çatışmadan kaçan aileler zor şartlar altında tahliye edildiler.

© AA / Adri SalidoKamboçya-Tayland sınırındaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3.000 kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı. Tayland ve Kamboçya orduları arasında çıkan çatışmalar, bölgedeki sivillerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. ( Adri Salido - Anadolu Ajansı )
Tayland-Kamboçya geriliminde sivillerin tahliyesi devam ediyor - Sputnik Türkiye
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© AA / Adri Salido
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