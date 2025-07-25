Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor

Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ikinci gününde, iki ülke arasındaki sınırda yaşayan siviller güvenlik önlemleri almaya çalışırken bir kısmı da bölgeleri tahliye etmeye başladı.