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Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor
Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ikinci gününde, iki ülke arasındaki sınırda yaşayan siviller güvenlik önlemleri almaya çalışırken bir kısmı da... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:42+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kamboçya, tayland, çatışma
фото, fotoğraf, fotoğraf, kamboçya, tayland, çatışma
Kamboçya ve Tayland çatışmalarında ikinci gün: Sınırdaki yerleşim alanları tahliye ediliyor
Tayland ile Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ikinci gününde, iki ülke arasındaki sınırda yaşayan siviller güvenlik önlemleri almaya çalışırken bir kısmı da bölgeleri tahliye etmeye başladı.
© AA / Valeria Mongelli
Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
© AA / Valeria Mongelli
Gerilimin artması üzerine, Surin kentinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle sığınak hazırlıklarına başladı. Tayland ordusu ise kentte devriye faaliyetlerini artırdı.
Gerilimin artması üzerine, Surin kentinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle sığınak hazırlıklarına başladı. Tayland ordusu ise kentte devriye faaliyetlerini artırdı.
© AA / Adri Salido
Sınırdaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı.
Sınırdaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı.
© AA / Daniel Ceng
Kamboçya'nın Krong Stueng Saen kentinde, çatışmadan kaçan aileler zor şartlar altında tahliye edildiler.
Kamboçya'nın Krong Stueng Saen kentinde, çatışmadan kaçan aileler zor şartlar altında tahliye edildiler.
© AA / Adri SalidoKamboçya-Tayland sınırındaki silahlı çatışma bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3.000 kişi Banteay Chhmar kentinde bulunan mülteci kampına sığındı. Tayland ve Kamboçya orduları arasında çıkan çatışmalar, bölgedeki sivillerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. ( Adri Salido - Anadolu Ajansı )