Fransa’nın sekizgen şehri: Neuf-Brisach

Fransa’nın Alsace bölgesindeki Neuf‑Brisach, Sébastien Le Prestre de Vauban’ın 17. yüzyılda tasarladığı sekizgen planlı şehir yapısı ve yıldız biçimindeki surlarıyla, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş eşsiz bir mimari olarak göze çarpıyor.