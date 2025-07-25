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Fransa’nın sekizgen şehri: Neuf-Brisach
Fransa’nın sekizgen şehri: Neuf-Brisach
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Fransa’nın Alsace bölgesindeki Neuf‑Brisach, Sébastien Le Prestre de Vauban’ın 17. yüzyılda tasarladığı sekizgen planlı şehir yapısı ve yıldız biçimindeki... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, fransa, unesco dünya mirası listesi
фото, fotoğraf, fotoğraf, fransa, unesco dünya mirası listesi

Fransa’nın sekizgen şehri: Neuf-Brisach

13:30 25.07.2025
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Fransa’nın Alsace bölgesindeki Neuf‑Brisach, Sébastien Le Prestre de Vauban’ın 17. yüzyılda tasarladığı sekizgen planlı şehir yapısı ve yıldız biçimindeki surlarıyla, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş eşsiz bir mimari olarak göze çarpıyor.
© AA / Mehmet Aslan

Fransa'nın Alsace bölgesinde yer alan Neuf-Brisach, gökyüzünden bakıldığında sekizgen yapısıyla hemen fark edilen sıra dışı bir şehir.

Fransa&#x27;nın Alsace bölgesinde yer alan Neuf-Brisach, gökyüzünden bakıldığında sekizgen yapısıyla hemen fark edilen sıra dışı bir şehir. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mehmet Aslan

Fransa'nın Alsace bölgesinde yer alan Neuf-Brisach, gökyüzünden bakıldığında sekizgen yapısıyla hemen fark edilen sıra dışı bir şehir.

© AA / Mehmet Aslan

17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’nin ünlü askeri mimarı Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından inşa edilen Neuf-Brisach, yıldız biçimindeki surları ve simetrik burçlarıyla dönemin askeri mimarisinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.

17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’nin ünlü askeri mimarı Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından inşa edilen Neuf-Brisach, yıldız biçimindeki surları ve simetrik burçlarıyla dönemin askeri mimarisinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mehmet Aslan

17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’nin ünlü askeri mimarı Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından inşa edilen Neuf-Brisach, yıldız biçimindeki surları ve simetrik burçlarıyla dönemin askeri mimarisinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.

© AA / Mehmet Aslan

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, geometrik estetiğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, geometrik estetiğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Aslan

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, geometrik estetiğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

© AA / Mehmet Aslan

Şehir, inşa edildiği günden bu yana bozulmadan korunan planıyla, Avrupa’nın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Şehir, inşa edildiği günden bu yana bozulmadan korunan planıyla, Avrupa’nın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mehmet Aslan

Şehir, inşa edildiği günden bu yana bozulmadan korunan planıyla, Avrupa’nın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

© AA / Mehmet Aslan

Neuf-Brisach’ı ziyaret edenler, daracık taş sokaklarında yürürken kendilerini tarihin, mühendisliğin ve kusursuz simetrinin içinde buluyor.

Neuf-Brisach’ı ziyaret edenler, daracık taş sokaklarında yürürken kendilerini tarihin, mühendisliğin ve kusursuz simetrinin içinde buluyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mehmet Aslan

Neuf-Brisach’ı ziyaret edenler, daracık taş sokaklarında yürürken kendilerini tarihin, mühendisliğin ve kusursuz simetrinin içinde buluyor.

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