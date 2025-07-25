Fransa’nın sekizgen şehri: Neuf-Brisach

Fransa'nın Alsace bölgesinde yer alan Neuf-Brisach, gökyüzünden bakıldığında sekizgen yapısıyla hemen fark edilen sıra dışı bir şehir.
Fransa'nın Alsace bölgesinde yer alan Neuf-Brisach, gökyüzünden bakıldığında sekizgen yapısıyla hemen fark edilen sıra dışı bir şehir.
17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’nin ünlü askeri mimarı Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından inşa edilen Neuf-Brisach, yıldız biçimindeki surları ve simetrik burçlarıyla dönemin askeri mimarisinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.
17. yüzyılda Fransa Kralı XIV. Louis’nin ünlü askeri mimarı Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından inşa edilen Neuf-Brisach, yıldız biçimindeki surları ve simetrik burçlarıyla dönemin askeri mimarisinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, geometrik estetiğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir, geometrik estetiğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Şehir, inşa edildiği günden bu yana bozulmadan korunan planıyla, Avrupa’nın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Şehir, inşa edildiği günden bu yana bozulmadan korunan planıyla, Avrupa’nın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Neuf-Brisach’ı ziyaret edenler, daracık taş sokaklarında yürürken kendilerini tarihin, mühendisliğin ve kusursuz simetrinin içinde buluyor.
Neuf-Brisach’ı ziyaret edenler, daracık taş sokaklarında yürürken kendilerini tarihin, mühendisliğin ve kusursuz simetrinin içinde buluyor.