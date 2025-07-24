Trump’tan yapay zeka eylem planı

“Dün enteresan bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, yapay zekada hız çağını başlattığını söyledi ve bir yönetmelikler silsilesi çıkarttı. Bu yönetmeliklere yapay zeka hareket planı dedi. Küresel bir yapay zeka lideri Amerika hedefi doğrultusunda ileri doğru adım atacaklarını söyledi. ‘Eğer siz yapay zekayı kısıtlayacak kanunlar yaparsanız, ben de sizin bütçenizi kısarım’ dedi. Plan, katı yapay zeka yasalarına sahip eyaletlere federal yapay zeka fonlarının aktarılmasını engellemeyi öneriyor. Yapay zekayı engellemeye kalkan bir eyalet olursa Trump onların parasını kesecek. Amerika yapay zeka donanım ve yazılımlarının dost ülkelere ihracını teşvik eden yığın paket stratejisi dikkat çekti.”