https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/trumptan-yapay-zeka-eylem-plani-1098122596.html
Trump’tan yapay zeka eylem planı
Trump’tan yapay zeka eylem planı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, Trump’ın yapay zeka eylem planının detaylarını aktardı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T18:11+0300
2025-07-24T18:11+0300
2025-07-24T18:11+0300
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amerika birleşik devletleri
çin
yapay zeka
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında Çin’le girdikleri küresel rekabeti kazanmakta kararlı olduklarını belirterek, bu doğrultuda Amerikan şirketlerinin önünü açacak üç başkanlık kararnamesine imza attı.Söz konusu eylem planının tüketici hakları ve çevrenin göz ardı edilme riskiyle sonuçlanabileceğini vurgulayan Serhat Ayan, şöyle anlattı:'Yapay zeka bahanesiyle eyaletlere sopa gösterdi'
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Serhat Ayan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, donald trump, amerika, amerika birleşik devletleri, çin, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, donald trump, amerika, amerika birleşik devletleri, çin, yapay zeka
Trump’tan yapay zeka eylem planı
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, Trump’ın yapay zeka eylem planının detaylarını aktardı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında Çin’le girdikleri küresel rekabeti kazanmakta kararlı olduklarını belirterek, bu doğrultuda Amerikan şirketlerinin önünü açacak üç başkanlık kararnamesine imza attı.
Söz konusu eylem planının tüketici hakları ve çevrenin göz ardı edilme riskiyle sonuçlanabileceğini vurgulayan Serhat Ayan, şöyle anlattı:
“Dün enteresan bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, yapay zekada hız çağını başlattığını söyledi ve bir yönetmelikler silsilesi çıkarttı. Bu yönetmeliklere yapay zeka hareket planı dedi. Küresel bir yapay zeka lideri Amerika hedefi doğrultusunda ileri doğru adım atacaklarını söyledi. ‘Eğer siz yapay zekayı kısıtlayacak kanunlar yaparsanız, ben de sizin bütçenizi kısarım’ dedi. Plan, katı yapay zeka yasalarına sahip eyaletlere federal yapay zeka fonlarının aktarılmasını engellemeyi öneriyor. Yapay zekayı engellemeye kalkan bir eyalet olursa Trump onların parasını kesecek. Amerika yapay zeka donanım ve yazılımlarının dost ülkelere ihracını teşvik eden yığın paket stratejisi dikkat çekti.”
'Yapay zeka bahanesiyle eyaletlere sopa gösterdi'
“Büyük teknoloji firmalarına önemli destek sağlaması bekleniyor. Eyalet ve federal gerilim söz konusu olacak. Dış politika değişiminde de değişiklikler olması bekleniyor. Silikon vadisiyle tam uyum sağlanacağı söyleniyor. Tüketici hakları ve çevrenin ise göz ardı edilme riski var. Özellikle çevresel felaketlerin ortaya çıkabileceği söyleniyor. Eyaletlerin özerkliği kısıtlanabilir deniyor. Aslında bu daha önce Trump’ın kafasından geçen bir şeydi. Zaten eyaletler üzerinde baskı kurmak istiyordu, yapay zeka bahanesiyle onlara ilk sopayı gösterdi.”