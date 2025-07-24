Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme yaptı. Suriye’nin Türkiye’den resmi destek talep ettiği açıklandı. Bu çok önemli bir gelişme. İstenildiği kadar HTŞ falan densin yapacak bir şey yok Şam’da bir yönetim var ve herkes bunu kabul ediyor. Ahmed El Şara, o zamanki adı Colani, bu dönemin lideri ve gecici Cumhurbaşkanı. Anayasa hazırlanana kadar, devlet mekanizması tam oturana kadar geçici bir dönem. Sonrasında da seçilecek ve devam edecektir. Şara’yı istemeyenler de var. Üç defa suikaste uğradığını biliyoruz. İsrail basını ‘Şara’nın canını Türkler kurtardı’ diye yazmış. İsrail şu an Dürzileri kışkırtmaya çalışıyor.