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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/suriyenin-destek-talebi-eurofighter-alimi-ve-terorsuz-turkiyede-son-gelismeler-1098110696.html
Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler
Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Suriye’nin Türkiye'den askeri destek talebini, Eurofighter alımını ve Terörsüz Türkiye'deki son... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:33+0300
2025-07-24T11:33+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
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ceyhun bozkurt
i̇srail
suriye
şam
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Suriye’nin Türkiye’den resmi desteğini ve İsrail’in tepkini anlatan Ceyhun Bozkurt, Ahmed El Şara hakkında da son bilgileri verdi. Bozkurt, şunları söyledi:
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türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, şam, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, radyo sputnik
türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, şam, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, radyo sputnik

Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler

11:33 24.07.2025
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Suriye’nin Türkiye'den askeri destek talebini, Eurofighter alımını ve Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri aktardı.
Suriye’nin Türkiye’den resmi desteğini ve İsrail’in tepkini anlatan Ceyhun Bozkurt, Ahmed El Şara hakkında da son bilgileri verdi. Bozkurt, şunları söyledi:
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme yaptı. Suriye’nin Türkiye’den resmi destek talep ettiği açıklandı. Bu çok önemli bir gelişme. İstenildiği kadar HTŞ falan densin yapacak bir şey yok Şam’da bir yönetim var ve herkes bunu kabul ediyor. Ahmed El Şara, o zamanki adı Colani, bu dönemin lideri ve gecici Cumhurbaşkanı. Anayasa hazırlanana kadar, devlet mekanizması tam oturana kadar geçici bir dönem. Sonrasında da seçilecek ve devam edecektir. Şara’yı istemeyenler de var. Üç defa suikaste uğradığını biliyoruz. İsrail basını ‘Şara’nın canını Türkler kurtardı’ diye yazmış. İsrail şu an Dürzileri kışkırtmaya çalışıyor.
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