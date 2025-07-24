https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/suriyenin-destek-talebi-eurofighter-alimi-ve-terorsuz-turkiyede-son-gelismeler-1098110696.html
Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler
Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Suriye’nin Türkiye'den askeri destek talebini, Eurofighter alımını ve Terörsüz Türkiye'deki son... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:33+0300
2025-07-24T11:33+0300
2025-07-24T11:33+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
ceyhun bozkurt
i̇srail
suriye
şam
milli savunma bakanlığı (msb)
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Suriye’nin Türkiye’den resmi desteğini ve İsrail’in tepkini anlatan Ceyhun Bozkurt, Ahmed El Şara hakkında da son bilgileri verdi. Bozkurt, şunları söyledi:
i̇srail
suriye
şam
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türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, şam, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, radyo sputnik
türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, şam, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, radyo sputnik
Suriye'nin destek talebi, Eurofighter alımı ve 'Terörsüz Türkiye'de son gelişmeler
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Suriye’nin Türkiye'den askeri destek talebini, Eurofighter alımını ve Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri aktardı.
Suriye’nin Türkiye’den resmi desteğini ve İsrail’in tepkini anlatan Ceyhun Bozkurt, Ahmed El Şara hakkında da son bilgileri verdi. Bozkurt, şunları söyledi:
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme yaptı. Suriye’nin Türkiye’den resmi destek talep ettiği açıklandı. Bu çok önemli bir gelişme. İstenildiği kadar HTŞ falan densin yapacak bir şey yok Şam’da bir yönetim var ve herkes bunu kabul ediyor. Ahmed El Şara, o zamanki adı Colani, bu dönemin lideri ve gecici Cumhurbaşkanı. Anayasa hazırlanana kadar, devlet mekanizması tam oturana kadar geçici bir dönem. Sonrasında da seçilecek ve devam edecektir. Şara’yı istemeyenler de var. Üç defa suikaste uğradığını biliyoruz. İsrail basını ‘Şara’nın canını Türkler kurtardı’ diye yazmış. İsrail şu an Dürzileri kışkırtmaya çalışıyor.