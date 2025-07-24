https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/nasuh-mahruki-ayni-anda-yuzlerce-yerde-yangin-cikmasi-rastlanti-olamaz-1098115348.html
Nasuh Mahruki: 'Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz'
Nasuh Mahruki: 'Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T13:50+0300
2025-07-24T13:50+0300
2025-07-24T13:50+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
nasuh mahruki
eskişehir
türk hava kurumu (thk)
akut
orman
orman yangını
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki, Eskişehir'de meydana gelen ve 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Nauh Mahruki, yangında hayatını kaybedenlerin eğitim ve donanım düzeyine dair net bilgi bulunmadığını ifade ederek, “Beklenmedik bir şekilde rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının ortasında kalmışlar. Yorum yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var” dedi.Mahruki, sözlerini şöyle devam etti:Orman yangınlarının büyük kısmının ihmaller ve kasıt sonucu çıktığını öne süren Mahruki, şöyle konuştu: Cumhuriyetin ve kamu kurumlarının yıpratıldığını savunan Mahruki, şunları kaydetti: Mahruki, eğitim, donanım, denetim ve erken uyarı sistemlerinin eksikliği nedeniyle yangınların büyüdüğünü belirterek, yerel yönetimlere çağrıda bulundu:
eskişehir
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, nasuh mahruki, eskişehir, türk hava kurumu (thk), akut, orman, orman yangını, radyo sputnik, radikal, radyo
türkiye, haberler, nasuh mahruki, eskişehir, türk hava kurumu (thk), akut, orman, orman yangını, radyo sputnik, radikal, radyo
Nasuh Mahruki: 'Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz'
Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki, Eskişehir'de meydana gelen ve 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Nauh Mahruki, yangında hayatını kaybedenlerin eğitim ve donanım düzeyine dair net bilgi bulunmadığını ifade ederek, “Beklenmedik bir şekilde rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının ortasında kalmışlar. Yorum yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var” dedi.
Mahruki, sözlerini şöyle devam etti:
Yangın anında nasıl hareket edilmeli ve bilgiler herkes tarafından bilinmeli. Afetlerle mücadelede Türkiye’nin geçmişte sahip olduğu birikim ve tecrübeleri kaybedildi. Türk Hava Kurumu’nun yangınla mücadelede kullandığı hava filosunun bir zamanlar örnek gösteriliyordu. Mükemmel işleyen bir mekanizmaydı. Pilotlarıyla, teknisyenleriyle çok tecrübeliydiler. Ama bu insanlar tek tek uzaklaştırıldı, sistem dağıtıldı. Bu tecrübeyi biz yok ettik. Asker niye yok ortada? Akut gönüllülerine mi kaldı yangınla mücadele? Bu sistematik tecrübeyi yok ettik. 1999 Marmara depreminde 10 binden fazla kişiye ulaşan askeri müdahalenin, 2023’te yalnızca 327 kişiye ulaşabildi.
Orman yangınlarının büyük kısmının ihmaller ve kasıt sonucu çıktığını öne süren Mahruki, şöyle konuştu:
Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz. Bunların bir kısmı kaza, bir kısmı kundaklama. Ormanlarımız rant uğruna saldırı altında. Yangınla mücadelede kullanılabilecek Türk Hava Kurumu uçaklarının yerine çok daha pahalı kiralık uçaklar tercih ediliyor.
Cumhuriyetin ve kamu kurumlarının yıpratıldığını savunan Mahruki, şunları kaydetti:
Afetlere karşı kurumsal hafıza ortadan kaldırıldı. Yangınlara müdahalenin ilk 30 dakikasında yapılacak erken müdahale önemli. Bu sürede yangının tepesine su basılmalı. Sonrasında yaklaşmak imkânsız hale gelir. Ev yangınında da bu böyledir, orman yangınında da. AFAD, İstanbul ve İzmir gibi yüksek riskli illerde düzenlediği toplantılara belediye başkanlarını davet etmiyor. Bu durum vatana ihanettir. Milli güç unsurlarının bir arada çalışması gerekirken, siyasi ayrımcılık yapılıyor.
Mahruki, eğitim, donanım, denetim ve erken uyarı sistemlerinin eksikliği nedeniyle yangınların büyüdüğünü belirterek, yerel yönetimlere çağrıda bulundu:
Yerel halk, sivil toplum ve iş dünyasıyla birlikte yarı profesyonel, gönüllü sistemler kurulmalı. Termal kameralar, drone gözetimi, gözlemci ekipler gibi araçlarla denetim artırılmalı. Piknik ateşleri, cam atıkları, enerji nakil hatlarındaki arızalar önlenmeli. Şu anda bir milli mücadele içindeyiz. Bu felaketler beklemiyor. Daha büyük yangınlara hazırlıklı olmalıyız. Sistem kurulmuyorsa, yerel yönetimler kendi sistemini kurmalı.