https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/nasuh-mahruki-ayni-anda-yuzlerce-yerde-yangin-cikmasi-rastlanti-olamaz-1098115348.html

Nasuh Mahruki: 'Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz'

Nasuh Mahruki: 'Aynı anda yüzlerce yerde yangın çıkması rastlantı olamaz'

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T13:50+0300

2025-07-24T13:50+0300

2025-07-24T13:50+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

türkiye

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türk hava kurumu (thk)

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orman yangını

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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki, Eskişehir'de meydana gelen ve 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Nauh Mahruki, yangında hayatını kaybedenlerin eğitim ve donanım düzeyine dair net bilgi bulunmadığını ifade ederek, “Beklenmedik bir şekilde rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının ortasında kalmışlar. Yorum yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var” dedi.Mahruki, sözlerini şöyle devam etti:Orman yangınlarının büyük kısmının ihmaller ve kasıt sonucu çıktığını öne süren Mahruki, şöyle konuştu: Cumhuriyetin ve kamu kurumlarının yıpratıldığını savunan Mahruki, şunları kaydetti: Mahruki, eğitim, donanım, denetim ve erken uyarı sistemlerinin eksikliği nedeniyle yangınların büyüdüğünü belirterek, yerel yönetimlere çağrıda bulundu:

eskişehir

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2025

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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