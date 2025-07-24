https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/engelli-ve-yasli-bireylerin-dijital-hizmetlerden-herkesle-esit-sekilde-yararlanabilmesi-1098108240.html
Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesi
Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesi
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konuğu, görme engelli yazılımcı Atakan Nalbant oldu. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T10:34+0300
2025-07-24T10:34+0300
2025-07-24T10:34+0300
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Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesine dair konuşan ve Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Atakan Nalbant, şunları söyledi:Kurumların karşılaştığı sorunları çözen bir teknoloji
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Serhat Ayan
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, engelli, görme engelli, teknoloji
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Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesi
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konuğu, görme engelli yazılımcı Atakan Nalbant oldu.
Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesine dair konuşan ve Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Atakan Nalbant, şunları söyledi:
“Ben doğuştan engelli bir bireyim. Bir teknoloji girişimcisiyim. Geliştirdiğim bazı çözümler de engelli insanlar özelinde şekillendi. Daha önce bir kurum için yaptığımız girişimleri tüm kurumlar için erişilebilir hale getirebilir miyiz sorusuyla yola çıktık. Dünyada ne kadar engelli var diye baktığımızda dünya nüfusunun 1.3 milyarı engelli bireylerden oluşuyor. Bunların yaklaşık 9 milyonu da Türkiye’de. Farklı engel gruplarına sahipler. 4 kişiden biri renk körü, 10 kişiden biri disleksiye sahip. Düşünülenin aksine engelli insanlar birçok şeyi yapabiliyor, teknoloji de kullanabiliyor.”
Kurumların karşılaştığı sorunları çözen bir teknoloji
“Hiçbir kurum biz engelli insanlar için erişilebilir olmak istemiyoruz demiyor aslında. Ancak bu kurallara uymaya çalışırken bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Biz onu çözen bir teknoloji geliştiriyoruz. Bir kurumun içeriklerini yapay zeka ile analiz ederek öneriler sunuyoruz. Bugün bir kurum biz engelli insanlar için erişilebilir olmak istiyoruz diyorsa bizim aracılığımızla tüm süreci sürdürülebilir biçimde takip edebiliyor.”