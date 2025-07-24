Engelli ve yaşlı bireylerin dijital hizmetlerden herkesle eşit şekilde yararlanabilmesi

“Ben doğuştan engelli bir bireyim. Bir teknoloji girişimcisiyim. Geliştirdiğim bazı çözümler de engelli insanlar özelinde şekillendi. Daha önce bir kurum için yaptığımız girişimleri tüm kurumlar için erişilebilir hale getirebilir miyiz sorusuyla yola çıktık. Dünyada ne kadar engelli var diye baktığımızda dünya nüfusunun 1.3 milyarı engelli bireylerden oluşuyor. Bunların yaklaşık 9 milyonu da Türkiye’de. Farklı engel gruplarına sahipler. 4 kişiden biri renk körü, 10 kişiden biri disleksiye sahip. Düşünülenin aksine engelli insanlar birçok şeyi yapabiliyor, teknoloji de kullanabiliyor.”