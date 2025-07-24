Bakan Şimşek 'Nereden vergi toplayabilirim' diye çalışıyor

İçeriden bazı arkadaşlarımızın içeriden bu motivasyonla çıkan arkadaşların geçmiş konuşmalarına da baktığımızda neredeyse Sayın Erdoğan’a ‘diktatör’ ve ‘tanrı’ gibi görme eğilimi olmaması gerektiğini, ahlak, erdem, faziletten bahsettiği konuşmaları var. Biz bu arkadaşları bir yere konumlandıramıyoruz. Milletvekili oluncaya kadar bu arkadaşların tavırlarını izledim. Hoca’nın etrafında ‘network’ oluşturdular. Kendileri milletvekili olmak için her türlü çabayı harcadılar. O zamana kadar Hoca’ya olan davranışları mükemmeldi. Hoca’nın neredeyse manevi evladı gibi görüntü verdiler. Ama vekil olduktan sonra Hoca’ya karşı söylemleri, eleştiri sınırlarındaki ölçüsüzlük bizi bu konuda farklı düşüncelere itti. Bunlar bu yolu döşediler. AK Parti’ye doğru yönelimi için neredeyse kendilerini partiden uzaklaştırma yönünde Hoca’yı zorladılar ama Hoca bunlara sabretti. Fakat günün sonunda yapmak istedikerlini yaptılar. Bunların istifası 1 senedir bekleniyordu. Parti içinde bu bir şekilde yönetildi. Bugün geldiğimiz noktada ikinci dönem vekilliği ikinci dönem için ön plana çıktığını gördük. Bu arkadaşlar uzun süredir AK Parti ile flört ediyordu. Bu durumun gayriahlaki olduğunu görüyorum.