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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bakan-simsek-nereden-vergi-toplayabilirim-diye-calisiyor-1098123743.html
Bakan Şimşek 'Nereden vergi toplayabilirim' diye çalışıyor
Bakan Şimşek 'Nereden vergi toplayabilirim' diye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, T24 Yazarı Profesör Doktor Murat Batı ve... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T19:15+0300
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mehmet şimşek
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, partisinden peş peşe gelen istifa haberlerini yorumlarken T24 Yazar Murat Batı ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikasını yorumladı.Partisinden istifa eden isimler için “Bu arkadaşlar uzun süredir AK Parti ile flört ediyordu. Bu durumun gayriahlaki olduğunu görüyorum” diyenAbdullah Güzeldürger, şunları söyledi:'Nereden vergi toplayabilirim?'Mehmet Şimşek’in çalışması ve politikaları hakkında konuşan Profesör Doktor T24 Yazarı Murat Batı, şunları söyledi:
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türkiye, haberler, mehmet şimşek, ak parti, gelecek partisi, radyo, radyo sputnik
türkiye, haberler, mehmet şimşek, ak parti, gelecek partisi, radyo, radyo sputnik

Bakan Şimşek 'Nereden vergi toplayabilirim' diye çalışıyor

19:15 24.07.2025
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'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, T24 Yazarı Profesör Doktor Murat Batı ve Gazeteci yazar Özlem Özdemir oldu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, partisinden peş peşe gelen istifa haberlerini yorumlarken T24 Yazar Murat Batı ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikasını yorumladı.
Partisinden istifa eden isimler için “Bu arkadaşlar uzun süredir AK Parti ile flört ediyordu. Bu durumun gayriahlaki olduğunu görüyorum” diyenAbdullah Güzeldürger, şunları söyledi:
İçeriden bazı arkadaşlarımızın içeriden bu motivasyonla çıkan arkadaşların geçmiş konuşmalarına da baktığımızda neredeyse Sayın Erdoğan’a ‘diktatör’ ve ‘tanrı’ gibi görme eğilimi olmaması gerektiğini, ahlak, erdem, faziletten bahsettiği konuşmaları var. Biz bu arkadaşları bir yere konumlandıramıyoruz. Milletvekili oluncaya kadar bu arkadaşların tavırlarını izledim. Hoca’nın etrafında ‘network’ oluşturdular. Kendileri milletvekili olmak için her türlü çabayı harcadılar. O zamana kadar Hoca’ya olan davranışları mükemmeldi. Hoca’nın neredeyse manevi evladı gibi görüntü verdiler. Ama vekil olduktan sonra Hoca’ya karşı söylemleri, eleştiri sınırlarındaki ölçüsüzlük bizi bu konuda farklı düşüncelere itti. Bunlar bu yolu döşediler. AK Parti’ye doğru yönelimi için neredeyse kendilerini partiden uzaklaştırma yönünde Hoca’yı zorladılar ama Hoca bunlara sabretti. Fakat günün sonunda yapmak istedikerlini yaptılar. Bunların istifası 1 senedir bekleniyordu. Parti içinde bu bir şekilde yönetildi. Bugün geldiğimiz noktada ikinci dönem vekilliği ikinci dönem için ön plana çıktığını gördük. Bu arkadaşlar uzun süredir AK Parti ile flört ediyordu. Bu durumun gayriahlaki olduğunu görüyorum.

'Nereden vergi toplayabilirim?'

Mehmet Şimşek’in çalışması ve politikaları hakkında konuşan Profesör Doktor T24 Yazarı Murat Batı, şunları söyledi:
Mehmet Şimşek’in çalışmasını çevresinden duyuyorum. Birilerinden hep şunu istiyor: Nereden vergi toplayabilirim? Mehmet Şimşek’i Cumhurbaşkanı şu an en azından seçime kadar tutuyor. Seçime bir yıl kalana kadar politikalar gevşeyecek. Eğer Erdoğan’ın lafını dinletirse ne âlâ; gevşetmezse değişim yaşanabilir.
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