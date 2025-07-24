Harmantepe Kalesi: Sakarya’da tarih ve doğanın buluşma noktası

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yer alan 12. yüzyıl Bizans yapısı Harmantepe Kalesi, çiçek bahçeleri ve meyve ağaçlarıyla çevrili manzarasıyla hem tarih hem doğaseverlerin ilgisini çekiyor.