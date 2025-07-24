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Harmantepe Kalesi: Sakarya’da tarih ve doğanın buluşma noktası
Harmantepe Kalesi: Sakarya’da tarih ve doğanın buluşma noktası
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yer alan 12. yüzyıl Bizans yapısı Harmantepe Kalesi, çiçek bahçeleri ve meyve ağaçlarıyla çevrili manzarasıyla hem tarih hem... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, sakarya

Harmantepe Kalesi: Sakarya’da tarih ve doğanın buluşma noktası

14:46 24.07.2025
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yer alan 12. yüzyıl Bizans yapısı Harmantepe Kalesi, çiçek bahçeleri ve meyve ağaçlarıyla çevrili manzarasıyla hem tarih hem doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
© AA / Deniz Kalaycı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde konumlanan Harmantepe Kalesi, hem tarih hem de doğa tutkunlarını kendine çekiyor.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde konumlanan Harmantepe Kalesi, hem tarih hem de doğa tutkunlarını kendine çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Deniz Kalaycı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde konumlanan Harmantepe Kalesi, hem tarih hem de doğa tutkunlarını kendine çekiyor.

© AA / Deniz Kalaycı

12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından doğu sınırlarını korumak amacıyla inşa edilen kale, bölgenin tarihine ışık tutan önemli yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından doğu sınırlarını korumak amacıyla inşa edilen kale, bölgenin tarihine ışık tutan önemli yapılardan biri olma özelliğini taşıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Deniz Kalaycı

12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından doğu sınırlarını korumak amacıyla inşa edilen kale, bölgenin tarihine ışık tutan önemli yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

© AA / Deniz Kalaycı

Çevresi çiçek bahçeleri, meyve ağaçları ve tarım alanlarıyla çevrili olan Harmantepe Kalesi, ziyaretçilerine adeta kartpostallık bir manzara sunuyor.

Çevresi çiçek bahçeleri, meyve ağaçları ve tarım alanlarıyla çevrili olan Harmantepe Kalesi, ziyaretçilerine adeta kartpostallık bir manzara sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Deniz Kalaycı

Çevresi çiçek bahçeleri, meyve ağaçları ve tarım alanlarıyla çevrili olan Harmantepe Kalesi, ziyaretçilerine adeta kartpostallık bir manzara sunuyor.

© AA / Deniz Kalaycı

Özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören kale, doğayla baş başa kalmak isteyenlere de eşsiz bir ortam sağlıyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören kale, doğayla baş başa kalmak isteyenlere de eşsiz bir ortam sağlıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Deniz Kalaycı

Özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören kale, doğayla baş başa kalmak isteyenlere de eşsiz bir ortam sağlıyor.

© AA / Deniz Kalaycı

Bölgeyi ziyaret edenler, tarihle iç içe yürüyüşler yaparken aynı zamanda doğanın huzur veren atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor. Tarihi dokusunu büyük oranda koruyan kale, Söğütlü’nün kültürel ve turistik değerleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, tarihle iç içe yürüyüşler yaparken aynı zamanda doğanın huzur veren atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor. Tarihi dokusunu büyük oranda koruyan kale, Söğütlü’nün kültürel ve turistik değerleri arasında önemli bir yer tutuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Deniz Kalaycı

Bölgeyi ziyaret edenler, tarihle iç içe yürüyüşler yaparken aynı zamanda doğanın huzur veren atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor. Tarihi dokusunu büyük oranda koruyan kale, Söğütlü’nün kültürel ve turistik değerleri arasında önemli bir yer tutuyor.

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