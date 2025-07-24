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Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası: Güvercinada Kalesi
Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası: Güvercinada Kalesi
Sputnik Türkiye
Aydın Kuşadası’nda yer alan ve Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen Güvercinada Kalesi, tarihi dokusu ve limana yakın konumuyla her yıl binlerce... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, aydın, kuşadası

Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası: Güvercinada Kalesi

12:09 24.07.2025
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Aydın Kuşadası’nda yer alan ve Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen Güvercinada Kalesi, tarihi dokusu ve limana yakın konumuyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
© AA / Berkan Çetin

Ege’nin gözde turizm noktalarından Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi, tarih ve deniz manzarasını bir arada sunan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ege’nin gözde turizm noktalarından Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi, tarih ve deniz manzarasını bir arada sunan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Berkan Çetin

Ege’nin gözde turizm noktalarından Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi, tarih ve deniz manzarasını bir arada sunan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

© AA / Berkan Çetin

Limana yakın konumlanan kale, her yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen turistleri karşılayan ilk yapılar arasında yer alıyor.

Limana yakın konumlanan kale, her yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen turistleri karşılayan ilk yapılar arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Berkan Çetin

Limana yakın konumlanan kale, her yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen turistleri karşılayan ilk yapılar arasında yer alıyor.

© AA / Berkan Çetin

Tarihte hem Bizans hem de Osmanlı döneminde korsanlara karşı karakol görevi gören kale, aynı zamanda Cenevizlilerin Akdeniz ticaret yolu üzerindeki yedi önemli kalesinden biri olma özelliğine sahip.

Tarihte hem Bizans hem de Osmanlı döneminde korsanlara karşı karakol görevi gören kale, aynı zamanda Cenevizlilerin Akdeniz ticaret yolu üzerindeki yedi önemli kalesinden biri olma özelliğine sahip. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Berkan Çetin

Tarihte hem Bizans hem de Osmanlı döneminde korsanlara karşı karakol görevi gören kale, aynı zamanda Cenevizlilerin Akdeniz ticaret yolu üzerindeki yedi önemli kalesinden biri olma özelliğine sahip.

© AA / Berkan Çetin

Güvercinada Kalesi’nin adayı tamamen çevreleyen 3 metre yüksekliğindeki surları ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldı.

Güvercinada Kalesi’nin adayı tamamen çevreleyen 3 metre yüksekliğindeki surları ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Berkan Çetin

Güvercinada Kalesi’nin adayı tamamen çevreleyen 3 metre yüksekliğindeki surları ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldı.

© AA / Berkan Çetin

Bugün hala ayakta olan kale, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı denizcilik mirasını hatırlatıyor.

Bugün hala ayakta olan kale, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı denizcilik mirasını hatırlatıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Berkan Çetin

Bugün hala ayakta olan kale, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı denizcilik mirasını hatırlatıyor.

© AA / Berkan Çetin

Tarihi atmosferi, taş surları ve masmavi Ege deniziyle iç içe yapısı sayesinde Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na yolu düşen herkesin görmek istediği önemli simge yapılar arasında yer alıyor.

Tarihi atmosferi, taş surları ve masmavi Ege deniziyle iç içe yapısı sayesinde Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na yolu düşen herkesin görmek istediği önemli simge yapılar arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Berkan Çetin

Tarihi atmosferi, taş surları ve masmavi Ege deniziyle iç içe yapısı sayesinde Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na yolu düşen herkesin görmek istediği önemli simge yapılar arasında yer alıyor.

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