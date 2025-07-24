Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası: Güvercinada Kalesi

Ege’nin gözde turizm noktalarından Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi, tarih ve deniz manzarasını bir arada sunan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Ege’nin gözde turizm noktalarından Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi, tarih ve deniz manzarasını bir arada sunan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Limana yakın konumlanan kale, her yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen turistleri karşılayan ilk yapılar arasında yer alıyor.
Limana yakın konumlanan kale, her yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan dev yolcu gemilerinden inen turistleri karşılayan ilk yapılar arasında yer alıyor.
Tarihte hem Bizans hem de Osmanlı döneminde korsanlara karşı karakol görevi gören kale, aynı zamanda Cenevizlilerin Akdeniz ticaret yolu üzerindeki yedi önemli kalesinden biri olma özelliğine sahip.
Tarihte hem Bizans hem de Osmanlı döneminde korsanlara karşı karakol görevi gören kale, aynı zamanda Cenevizlilerin Akdeniz ticaret yolu üzerindeki yedi önemli kalesinden biri olma özelliğine sahip.
Güvercinada Kalesi’nin adayı tamamen çevreleyen 3 metre yüksekliğindeki surları ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldı.
Güvercinada Kalesi’nin adayı tamamen çevreleyen 3 metre yüksekliğindeki surları ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldı.
Bugün hala ayakta olan kale, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı denizcilik mirasını hatırlatıyor.
Bugün hala ayakta olan kale, özellikle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı denizcilik mirasını hatırlatıyor.
Tarihi atmosferi, taş surları ve masmavi Ege deniziyle iç içe yapısı sayesinde Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na yolu düşen herkesin görmek istediği önemli simge yapılar arasında yer alıyor.
Tarihi atmosferi, taş surları ve masmavi Ege deniziyle iç içe yapısı sayesinde Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na yolu düşen herkesin görmek istediği önemli simge yapılar arasında yer alıyor.