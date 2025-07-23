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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyada-seri-uretimli-il-114-ucaklarinin-teslimatlarinin-agustos-2026da-baslamasi-planlaniyor-1098092227.html
Rusya’da seri üretimli İl-114 uçaklarının teslimatlarının Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor
Rusya’da seri üretimli İl-114 uçaklarının teslimatlarının Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Alihanov, seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2026’da başlamasının planlandığını belirtti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T17:23+0300
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dünya
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anton alihanov
vladimir putin
mihail mişustin
il-114
i̇l-114-300
seri üretim
yekaterinburg
fransa
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle düzenlediği toplantıda seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2025’da başlamasının planlandığını söyledi.Alihanov, “(Rusya Başbakanı) Mihail Vladimiroviç Mişustin, (İnnoprom fuarının) havacılık bölümünde İl-114 bölgesel yolcu uçağını inceledi. Bu yıl uçağın sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz, planımıza göre önümüzdeki yılın Ağustos ayında seri üretimli uçakları operatörlere teslim etmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Yekaterinburg'da düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom'da, modernize edilen bölgesel yolcu uçağı İl-114-300'ü incelemişti.Uçak, Rus havayolları için, ulaşılması zor bölgelerde faaliyet yürütme imkanı sağlayacak şekilde üretiliyor. İl-114-300, kısa ve toprak pistlere sahip küçük havaalanlarından otonom olarak uçabilecek.İl-114-300, yurtiçi hatlarda eski An-24'lerin yanı sıra aynı sınıftaki yabancı yapım ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alacak şekilde tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210129/il-114-300-yolcu-ucagi-1043655773.html
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rusya, anton alihanov, vladimir putin, mihail mişustin, il-114, i̇l-114-300, seri üretim, yekaterinburg, fransa, kanada
rusya, anton alihanov, vladimir putin, mihail mişustin, il-114, i̇l-114-300, seri üretim, yekaterinburg, fransa, kanada

Rusya’da seri üretimli İl-114 uçaklarının teslimatlarının Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor

17:23 23.07.2025
© Sputnik / Дмитрий АстаховMihail Mişustin
Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Alihanov, seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2026’da başlamasının planlandığını belirtti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle düzenlediği toplantıda seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2025’da başlamasının planlandığını söyledi.
Alihanov, “(Rusya Başbakanı) Mihail Vladimiroviç Mişustin, (İnnoprom fuarının) havacılık bölümünde İl-114 bölgesel yolcu uçağını inceledi. Bu yıl uçağın sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz, planımıza göre önümüzdeki yılın Ağustos ayında seri üretimli uçakları operatörlere teslim etmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Yekaterinburg'da düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom'da, modernize edilen bölgesel yolcu uçağı İl-114-300'ü incelemişti.
Uçak, Rus havayolları için, ulaşılması zor bölgelerde faaliyet yürütme imkanı sağlayacak şekilde üretiliyor. İl-114-300, kısa ve toprak pistlere sahip küçük havaalanlarından otonom olarak uçabilecek.
İl-114-300, yurtiçi hatlarda eski An-24'lerin yanı sıra aynı sınıftaki yabancı yapım ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alacak şekilde tasarlandı.
İl-114-300 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2021
MULTİMEDYA
İl-114-300 yolcu uçağı
29 Ocak 2021, 19:46
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