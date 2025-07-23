https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyada-seri-uretimli-il-114-ucaklarinin-teslimatlarinin-agustos-2026da-baslamasi-planlaniyor-1098092227.html

Rusya’da seri üretimli İl-114 uçaklarının teslimatlarının Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor

Rusya’da seri üretimli İl-114 uçaklarının teslimatlarının Ağustos 2026'da başlaması planlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Alihanov, seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2026’da başlamasının planlandığını belirtti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T17:23+0300

2025-07-23T17:23+0300

2025-07-23T17:23+0300

dünya

rusya

anton alihanov

vladimir putin

mihail mişustin

il-114

i̇l-114-300

seri üretim

yekaterinburg

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098091540_0:0:1185:667_1920x0_80_0_0_f5e5c415228b2a43263fd75a8ed790fa.png

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle düzenlediği toplantıda seri üretimli İl-114-300 uçaklarının müşterilere teslimatlarının Ağustos 2025’da başlamasının planlandığını söyledi.Alihanov, “(Rusya Başbakanı) Mihail Vladimiroviç Mişustin, (İnnoprom fuarının) havacılık bölümünde İl-114 bölgesel yolcu uçağını inceledi. Bu yıl uçağın sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz, planımıza göre önümüzdeki yılın Ağustos ayında seri üretimli uçakları operatörlere teslim etmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Yekaterinburg'da düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom'da, modernize edilen bölgesel yolcu uçağı İl-114-300'ü incelemişti.Uçak, Rus havayolları için, ulaşılması zor bölgelerde faaliyet yürütme imkanı sağlayacak şekilde üretiliyor. İl-114-300, kısa ve toprak pistlere sahip küçük havaalanlarından otonom olarak uçabilecek.İl-114-300, yurtiçi hatlarda eski An-24'lerin yanı sıra aynı sınıftaki yabancı yapım ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alacak şekilde tasarlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210129/il-114-300-yolcu-ucagi-1043655773.html

rusya

yekaterinburg

fransa

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, anton alihanov, vladimir putin, mihail mişustin, il-114, i̇l-114-300, seri üretim, yekaterinburg, fransa, kanada