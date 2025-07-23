https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/doc-dr-gokce-davud-koridoru-engellenmezse-israil-turkiyeye-komsu-olur-1098088455.html

Doç. Dr. Gökçe: Davud Koridoru engellenmezse İsrail Türkiye’ye komşu olur

Doç. Dr. Gökçe: Davud Koridoru engellenmezse İsrail Türkiye’ye komşu olur

Sputnik Türkiye

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail'in Ortadoğu'daki genişleme planlarının merkezinde yer alan Davud Koridoru’na dikkat çekti. “Bu hattın tamamlanması durumunda... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T14:27+0300

2025-07-23T14:27+0300

2025-07-23T14:27+0300

ankara farki

radyo

davud koridoru

dolar

dedolarizasyon

abd

i̇srail

suriye

ahmed eş-şara

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg

Ortadoğu yeni bir kırılmanın eşiğinde. Irak’tan başlayarak Suriye’nin kuzeyine uzanması planlanan ve “Davud Koridoru” olarak anılan hat, bölgedeki dengeleri kökten değiştirme potansiyeli taşıyor.İsrail’in bu koridor üzerinden etkisini artırma çabası, sadece askeri değil, siyasi ve etnik fay hatlarını da harekete geçiriyor.Süveyda’daki hareketlilik, Dürzilerin olası özerklik talepleri, Suriye’nin parçalanma senaryoları ve Türkiye'nin güney sınırlarının yeniden şekillenme ihtimali, bölgesel güvenlik açısından yeni riskler doğuruyor. Aynı zamanda küresel ölçekte doların hakimiyetine yönelik meydan okumalar, ABD’nin panik halini de açıklıyor.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe oldu. Gökçe programda dış politika ve bölge dengeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:‘Davud Koridoru engellenmeli’Doç. Dr. Gökçe Irak’tan başlayıp Suriye’nin kuzeyine uzanan Davud Koridoru’nun, İsrail’e stratejik bir hat açacağını söyledi. Gökçe’ye göre bu hat tamamlanırsa, Türkiye’nin güney sınırlarının üçte ikisi fiilen İsrail etkisi altına girecek:‘Süveyda tek başına bir olay değil’Süveyda’daki gelişmelerin, sadece yerel değil bölgesel bir planın parçası olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gökçe, Dürzilerin otonomi ilan etmesinin İsrail’in koridor planının önünü açabileceği değerlendirmesinde bulundu:‘İsrail Suriye’yi bölmeye çalışıyor’İsrail’in doğrudan işgal edemeyeceği Suriye’yi, etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden bölmeye çalıştığını kaydeden Gökçe, bu stratejinin tüm bölge ülkeleri için tehlike oluşturduğunu söyledi:‘Şara’ya suikast olabilir’Suriye’nin bütünlüğünü savunan Ahmed el-Şara’nın, Türkiye tarafından da desteklendiğini belirten Doç. Dr. Gökçe, bu nedenle ayrılıkçı yapılar tarafından hedef alınabileceğini dile getirdi:‘Trump Suriye’nin İsrail ile İbrahim Anlaşması yapmasını istiyor’Trump’ın, ekonomik çıkarlar için Suriye’nin İsrail’le uzlaşmasını desteklediğini ifade eden Doç. Dr. Gökçe, buna karşılık ABD içindeki bazı güçlerin parçalanmış yapıları tercih ettiğini belirtti:‘ABD doların dışlanması paniğinde’ABD’nin doların küresel egemenliğini kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren Gökçe, İran ve Irak gibi ülkelerin bu sistemin dışında kaldıkları için hedef alındığını kaydetti:

abd

i̇srail

suriye

i̇ran

süveyda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

davud koridoru ne demek, davud koridoru neresidir, i̇srail suriye son dakika