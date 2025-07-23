CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti’nin bazı yolsuzlukları sanat eseri gibi
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin makam odasını yenileyip kendisine özel tuvalet yaptırdığına dair haber gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteciler Gençağa Karafazlı ve Şenol Öksüz oldu.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin iptal ettiği Irak petrol boru hattı anlaşmasını ve 1 milyar dolarlık cezanın detaylarını anlattı.
‘AK Parti’nin bazı yolsuzlukları sanat eseri gibi. Bir yolsuzlukta emek harcanır mı?’ diyen Yavuzyılmaz, şunları söyledi:
‘1973 yılında Türkiye ile Irak arasında imzalanan 1975 yılında yürürlüğe giren Türkiye – Irak arası ham petrol boru hattı taşımacılığından, bu anlaşmadan gece yayınlanan Resmi Gazete’deki ilanla birlikte çıkmış olduk. AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı ve Türkiye’yi 1 milyar dolarlık cezanın altına soktu. Bu kısım, bizim tespit edebildiğimiz kısım. Bunun ötesinde bir ceza var mı o da ayrı bir soru işareti. Bu bir yüce divan konusu. İnsanlar bunu fakirleşerek ödeyecek, dolaylı vergilerle ödeyecek. Zam kısmı buradaki 1 milyarlık beceriksiz bir şekilde ve art niyetli. AK Partili yöneticilerde ne gibi bir zenginliğe yol açtı onu bilemiyoruz. Bir nevi petrol kaçakçılığına giriyor bu. İlkokul çocuğuna sorsanız bu tipte bir ticaretin uygun olmadığını söyleyecektir.’
AK Parti öyle enterasan ve kafalarının içinde 40 tilki, 40’ının da kuyruğu birbirine değmeyen bir parti ki... ‘Türkiye’nin bu cezayı yemesine sebep olan şey 1973 tarihinde imzalanan anlaşması. Eğer bu anlaşma olmazsa benim Irak hükümetine karşı bir yükümlülüğüm kalmaz’ diyor. ‘Ben bu anlaşmayı iptal edersem Irak Kürt Yönetimi ile anlaşıp kaçak petrol taşırım’ diyor. ‘Ceza yiyecek uluslararası dayanak kalmadığı için konu tahkime gitse ne olacak?’ diyor. ‘Hangi anlaşmayı ihlal ettiniz ki?’ diyecekler bana diyor. Yani inanılmaz bir kurnazlık seviyesi. Uluslararası alanda bunun karşılığı yok. AK Parti’nin Türkiye içinde yaptığı kurnazlık, kandırma gibi uygulamalar uluslararası alanda karşılığı olmayan şeyler.
Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin aslında Beyaz Saray’da Trump’ın Türkiye temsilcisi olduğunu düşünün. Her şey yerli yerine oturuyor o zaman. Böyle bir konu tahkime gittiğinde Türkiye’nin böyle bir ceza alacağı belli zaten ama bu göze de alınmış bir yerlerden onay da alınmış. Bu petrol taşınma işi büyük bir konu. Petrol taşınmasıyla oluşan rantın kimlere nasıl aktarıldığı ayrı bir konu. Bu cezaya faiz işliyor.
Kamu zararının sadece tutarı değil, yarattığı sonuçlar bakımından çok trajik olanlar var. Kimi çocukların ölümüne de neden oluyor. İnsan canını alacak kadar büyük etkileri var. Kimisi çok yüksek rakamlar. Genel itibariyle AK Parti 20 yılın üzerinde bir süredir, İBB AK Parti döneminden başlayan ve koalisyon hükümetleri döneminde, Refah Partisi’nin yer alması, komisyonlarda yer alması, devletin yapısını öğrenmeye başlamalarıyla birlikte AK Parti’nin partileşme sürecinin arkasından ABD ile sözler vererek, iş birliği yaparak iktidarda kalmayı başardı. Yolsuzluklar konusunda artık profesyonel bir seviyeye ulaştı. Dünyada bir yarışma yapılsa AK Parti derece yapar, ilk üçten düşmez. Uzun yıllar birinciliği elinden bırakmaz. AK Parti’nin bazı yolsuzlukları sanat eseri gibi. Bir yolsuzlukta emek harcanır mı?