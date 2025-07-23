CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti’nin bazı yolsuzlukları sanat eseri gibi

‘1973 yılında Türkiye ile Irak arasında imzalanan 1975 yılında yürürlüğe giren Türkiye – Irak arası ham petrol boru hattı taşımacılığından, bu anlaşmadan gece yayınlanan Resmi Gazete’deki ilanla birlikte çıkmış olduk. AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı ve Türkiye’yi 1 milyar dolarlık cezanın altına soktu. Bu kısım, bizim tespit edebildiğimiz kısım. Bunun ötesinde bir ceza var mı o da ayrı bir soru işareti. Bu bir yüce divan konusu. İnsanlar bunu fakirleşerek ödeyecek, dolaylı vergilerle ödeyecek. Zam kısmı buradaki 1 milyarlık beceriksiz bir şekilde ve art niyetli. AK Partili yöneticilerde ne gibi bir zenginliğe yol açtı onu bilemiyoruz. Bir nevi petrol kaçakçılığına giriyor bu. İlkokul çocuğuna sorsanız bu tipte bir ticaretin uygun olmadığını söyleyecektir.’