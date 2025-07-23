https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/av-mustafa-kaptan-hekimin-onerdigi-muadili-olmayan-bir-ilacin-sgk-tarafindan-reddedilmesi-hukuki-1098085434.html
Av. Mustafa Kaptan: "Hekimin önerdiği muadili olmayan bir ilacın SGK tarafından reddedilmesi hukuki değildir"
Av. Mustafa Kaptan: "Hekimin önerdiği muadili olmayan bir ilacın SGK tarafından reddedilmesi hukuki değildir"
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olarak... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T13:49+0300
2025-07-23T13:49+0300
2025-07-23T13:49+0300
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TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Kaptan, tüketicilerin sağlık alanında yaşadığı sorunlar hakkında konuştu.Kaptan, şunları söyledi:Kaptan, söz konusu kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, benzer durumda olan hastaların aynı yolu izleyebileceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Sağlık sisteminde yaşanan randevu krizine de değinen Kaptan, sözlerini şöyle noktaladı:Özel hastanelerde alınan yüksek katkı paylarına ilişkin de uyarılarda bulunan Kaptan, bu tür durumların SGK’ya veya Sağlık Bakanlığı’na şikâyet edilebileceğini ve hukuka aykırı şekilde alınan ücretlerin iade edilebileceğini hatırlattı.
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Okan Aslan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, sgk, tüketici konfederasyonu, tükonfed, avrupa i̇nsan hakları sözleşmesi, anayasa, ilaç, kanser ilacı, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, sgk, tüketici konfederasyonu, tükonfed, avrupa i̇nsan hakları sözleşmesi, anayasa, ilaç, kanser ilacı, radyo sputnik, radyo, radyo
Av. Mustafa Kaptan: "Hekimin önerdiği muadili olmayan bir ilacın SGK tarafından reddedilmesi hukuki değildir"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olarak, kanser hastalarının ilaca erişim sürecinde yaşadığı sorunlara ve yakın zamanda alınan emsal bir mahkeme kararına dair değerlendirmelerde bulundu.
TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Kaptan, tüketicilerin sağlık alanında yaşadığı sorunlar hakkında konuştu.
Bir cilt kanseri hastasının, SGK tarafından karşılanmayan pahalı bir ilacı kullanabilmesi için yargıya başvurdu ve davayı kazandı. Tedavi sürecinde ilacın her dozunun 80 ila 115 bin lira arasında değişen bir bedelle temin ediliyor. Hastanın gücü kalmayınca dava açtık. Mahkeme, tedavi süresince SGK’nın ilacı karşılamasına ve bugüne kadar hastanın ödediği meblağın faiziyle birlikte iadesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’daki yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkelerine vurgu yapıl. Hekimin önerdiği muadili olmayan bir ilacın SGK tarafından reddedilmesi hukuki değildir.
Kaptan, söz konusu kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, benzer durumda olan hastaların aynı yolu izleyebileceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Kimse isteyerek hasta olmaz, özellikle kanser hastalığı yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bizim davamızda da hasta yaşlıydı, başka bir tedavi şansı yoktu. İlacın kullanılmaması halinde yaşamı doğrudan etkilenebilirdi. Benzer tabloların varlığı halinde diğer hastalar da mahkeme kararını dayanak göstererek SGK’dan ilaç bedelini talep edilebilir. Doktorun tanı, teşhis ve tedavi süreçlerini usulüne uygun olarak yürütmesi ve SGK’ya yapılan başvurunun reddedilmesi halinde, iş mahkemelerine dava açılması gerekiyor. Bu karar hastalar için umut oldu. Hem yaşam hakkını koruyor hem de maddi mağduriyetleri gideriyor.
Sağlık sisteminde yaşanan randevu krizine de değinen Kaptan, sözlerini şöyle noktaladı:
2023 yılında alınan yaklaşık 80 milyon randevudan yüzde 30’una hastaların gitmemesi nedeniyle ciddi kapasite kaybı yaşandı. Randevuların onaylanmaması ya da iptal edilmemesinin başka hastaların sağlık hizmetine erişimini engelledi. Sistemin daha etkin işlemesi için hem vatandaşın hem de sağlık kurumlarının sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.
Özel hastanelerde alınan yüksek katkı paylarına ilişkin de uyarılarda bulunan Kaptan, bu tür durumların SGK’ya veya Sağlık Bakanlığı’na şikâyet edilebileceğini ve hukuka aykırı şekilde alınan ücretlerin iade edilebileceğini hatırlattı.