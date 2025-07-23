Av. Mustafa Kaptan: "Hekimin önerdiği muadili olmayan bir ilacın SGK tarafından reddedilmesi hukuki değildir"

Kimse isteyerek hasta olmaz, özellikle kanser hastalığı yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bizim davamızda da hasta yaşlıydı, başka bir tedavi şansı yoktu. İlacın kullanılmaması halinde yaşamı doğrudan etkilenebilirdi. Benzer tabloların varlığı halinde diğer hastalar da mahkeme kararını dayanak göstererek SGK’dan ilaç bedelini talep edilebilir. Doktorun tanı, teşhis ve tedavi süreçlerini usulüne uygun olarak yürütmesi ve SGK’ya yapılan başvurunun reddedilmesi halinde, iş mahkemelerine dava açılması gerekiyor. Bu karar hastalar için umut oldu. Hem yaşam hakkını koruyor hem de maddi mağduriyetleri gideriyor.