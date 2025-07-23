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Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları
Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları
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Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğası ve kültürel dokusuyla Karadeniz’in en özel rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kaçkar dağları, karadeniz
фото, fotoğraf, fotoğraf, kaçkar dağları, karadeniz

Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları

12:08 23.07.2025
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Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğası ve kültürel dokusuyla Karadeniz’in en özel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu

Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kaçkar Dağları, yalnızca yüksek zirveleriyle değil, mistik atmosferi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.

Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kaçkar Dağları, yalnızca yüksek zirveleriyle değil, mistik atmosferi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kaçkar Dağları, yalnızca yüksek zirveleriyle değil, mistik atmosferi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

Rize ve Artvin sınırlarında yer alan dağ silsilesi, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu bir coğrafya vaat ediyor.

Rize ve Artvin sınırlarında yer alan dağ silsilesi, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu bir coğrafya vaat ediyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Rize ve Artvin sınırlarında yer alan dağ silsilesi, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu bir coğrafya vaat ediyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

Kaçkarlar, yemyeşil ormanları, buzulları, buzul gölleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Kaçkarlar, yemyeşil ormanları, buzulları, buzul gölleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Kaçkarlar, yemyeşil ormanları, buzulları, buzul gölleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

. Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi doğa sporları için elverişli yapısı sayesinde her yıl binlerce doğa tutkunu bölgeye akın ediyor.

. Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi doğa sporları için elverişli yapısı sayesinde her yıl binlerce doğa tutkunu bölgeye akın ediyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

. Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi doğa sporları için elverişli yapısı sayesinde her yıl binlerce doğa tutkunu bölgeye akın ediyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

Bununla birlikte Kaçkarlar, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır korunan kültürel dokusuyla da öne çıkıyor.

Bununla birlikte Kaçkarlar, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır korunan kültürel dokusuyla da öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Bununla birlikte Kaçkarlar, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır korunan kültürel dokusuyla da öne çıkıyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

Yaylalarda hala yaşam süren halk, taş ve ahşap mimarisiyle kurdukları köylerde geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

Yaylalarda hala yaşam süren halk, taş ve ahşap mimarisiyle kurdukları köylerde geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Yaylalarda hala yaşam süren halk, taş ve ahşap mimarisiyle kurdukları köylerde geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

© AA / Umut Karahasanoğlu

Ziyaretçiler için bu köyler, hem doğa hem de kültürle iç içe bir Karadeniz deneyimi sunuyor.

Ziyaretçiler için bu köyler, hem doğa hem de kültürle iç içe bir Karadeniz deneyimi sunuyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Umut Karahasanoğlu

Ziyaretçiler için bu köyler, hem doğa hem de kültürle iç içe bir Karadeniz deneyimi sunuyor.

© AA / Umut KarahasanoğluRize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğal yapısının yanı sıra kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Karadeniz kıyılarına paralel uzanan ve zirveleriyle öne çıkan dağ silsilesi, sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Bölge, doğaseverlerin yanı sıra farklı bir kültürel coğrafya keşfetmek isteyen gezginlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. ( Umut Karahasanoğlu - Anadolu Ajansı )
Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları - Sputnik Türkiye
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© AA / Umut Karahasanoğlu
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