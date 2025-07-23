Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları

© AA / Umut Karahasanoğlu Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğal yapısının yanı sıra kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Karadeniz kıyılarına paralel uzanan ve zirveleriyle öne çıkan dağ silsilesi, sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Bölge, doğaseverlerin yanı sıra farklı bir kültürel coğrafya keşfetmek isteyen gezginlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. ( Umut Karahasanoğlu - Anadolu Ajansı )