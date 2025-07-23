https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/1098081501.html
Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları
Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları
Sputnik Türkiye
Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğası ve kültürel dokusuyla Karadeniz’in en özel rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T12:08+0300
2025-07-23T12:08+0300
2025-07-23T12:08+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kaçkar dağları
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098080377_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_aa41be4e2a4755bc071c0f06cb905763.jpg
kaçkar dağları
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098080377_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_cc3beaba2f5920c072f99c77d074dbaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, kaçkar dağları, karadeniz
фото, fotoğraf, fotoğraf, kaçkar dağları, karadeniz
Sisli yaylaların ve taş evlerin büyülü dünyası: Kaçkar Dağları
Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğası ve kültürel dokusuyla Karadeniz’in en özel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kaçkar Dağları, yalnızca yüksek zirveleriyle değil, mistik atmosferi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.
Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kaçkar Dağları, yalnızca yüksek zirveleriyle değil, mistik atmosferi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Rize ve Artvin sınırlarında yer alan dağ silsilesi, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu bir coğrafya vaat ediyor.
Rize ve Artvin sınırlarında yer alan dağ silsilesi, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu bir coğrafya vaat ediyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Kaçkarlar, yemyeşil ormanları, buzulları, buzul gölleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Kaçkarlar, yemyeşil ormanları, buzulları, buzul gölleri ve yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
. Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi doğa sporları için elverişli yapısı sayesinde her yıl binlerce doğa tutkunu bölgeye akın ediyor.
. Dağcılık, trekking ve kampçılık gibi doğa sporları için elverişli yapısı sayesinde her yıl binlerce doğa tutkunu bölgeye akın ediyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Bununla birlikte Kaçkarlar, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır korunan kültürel dokusuyla da öne çıkıyor.
Bununla birlikte Kaçkarlar, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır korunan kültürel dokusuyla da öne çıkıyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Yaylalarda hala yaşam süren halk, taş ve ahşap mimarisiyle kurdukları köylerde geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.
Yaylalarda hala yaşam süren halk, taş ve ahşap mimarisiyle kurdukları köylerde geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu
Ziyaretçiler için bu köyler, hem doğa hem de kültürle iç içe bir Karadeniz deneyimi sunuyor.
Ziyaretçiler için bu köyler, hem doğa hem de kültürle iç içe bir Karadeniz deneyimi sunuyor.
© AA / Umut Karahasanoğlu Rize ve Artvin sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları, zengin doğal yapısının yanı sıra kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Karadeniz kıyılarına paralel uzanan ve zirveleriyle öne çıkan dağ silsilesi, sislerle örtülü yaylaları ve taş evlerle çevrili köyleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Bölge, doğaseverlerin yanı sıra farklı bir kültürel coğrafya keşfetmek isteyen gezginlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. ( Umut Karahasanoğlu - Anadolu Ajansı )