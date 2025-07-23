Karabaş martılar Kocaçay Deltası’nda göç öncesi buluştu

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Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor.