Karabaş martılar Kocaçay Deltası’nda göç öncesi buluştu

Balıkesir ve Bursa arasında yer alan Kocaçay Deltası, yaz sonunda önemli misafirlerini ağırlamaya başladı.
Balıkesir ve Bursa arasında yer alan Kocaçay Deltası, yaz sonunda önemli misafirlerini ağırlamaya başladı.
Üreme dönemini tamamlayan ve yavrularını büyüten karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu deltada göç öncesi toplanmaya başladı.
Üreme dönemini tamamlayan ve yavrularını büyüten karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu deltada göç öncesi toplanmaya başladı.
Kocaçay Deltası’nda karabaş martıların yanı sıra pelikanlar, küçük martılar ve sumrular da gözlemleniyor.
Kocaçay Deltası’nda karabaş martıların yanı sıra pelikanlar, küçük martılar ve sumrular da gözlemleniyor.
Uzmanlar, bu sulak alanların göçmen kuşlar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç öncesi uzun yolculuklara hazırlanan kuşlar, burada dinlenip beslenerek enerji depoluyor.
Uzmanlar, bu sulak alanların göçmen kuşlar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç öncesi uzun yolculuklara hazırlanan kuşlar, burada dinlenip beslenerek enerji depoluyor.
Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor.
Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor.