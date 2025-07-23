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Karabaş martılar Kocaçay Deltası’nda göç öncesi buluştu
Karabaş martılar Kocaçay Deltası’nda göç öncesi buluştu
Sputnik Türkiye
Üreme dönemini tamamlayan karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu Kocaçay Deltası’nda toplanmaya başladı. Sulak alan, pelikanlardan sumrulara birçok... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, susurluk, martı
фото, fotoğraf, fotoğraf, susurluk, martı

Karabaş martılar Kocaçay Deltası’nda göç öncesi buluştu

11:30 23.07.2025
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Üreme dönemini tamamlayan karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu Kocaçay Deltası’nda toplanmaya başladı. Sulak alan, pelikanlardan sumrulara birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
© AA / Alper Tüydeş

Balıkesir ve Bursa arasında yer alan Kocaçay Deltası, yaz sonunda önemli misafirlerini ağırlamaya başladı.

Balıkesir ve Bursa arasında yer alan Kocaçay Deltası, yaz sonunda önemli misafirlerini ağırlamaya başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Alper Tüydeş

Balıkesir ve Bursa arasında yer alan Kocaçay Deltası, yaz sonunda önemli misafirlerini ağırlamaya başladı.

© AA / Alper Tüydeş

Üreme dönemini tamamlayan ve yavrularını büyüten karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu deltada göç öncesi toplanmaya başladı.

Üreme dönemini tamamlayan ve yavrularını büyüten karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu deltada göç öncesi toplanmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Alper Tüydeş

Üreme dönemini tamamlayan ve yavrularını büyüten karabaş martılar, Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu deltada göç öncesi toplanmaya başladı.

© AA / Alper Tüydeş

Kocaçay Deltası’nda karabaş martıların yanı sıra pelikanlar, küçük martılar ve sumrular da gözlemleniyor.

Kocaçay Deltası’nda karabaş martıların yanı sıra pelikanlar, küçük martılar ve sumrular da gözlemleniyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Alper Tüydeş

Kocaçay Deltası’nda karabaş martıların yanı sıra pelikanlar, küçük martılar ve sumrular da gözlemleniyor.

© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlar, bu sulak alanların göçmen kuşlar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç öncesi uzun yolculuklara hazırlanan kuşlar, burada dinlenip beslenerek enerji depoluyor.

Uzmanlar, bu sulak alanların göçmen kuşlar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç öncesi uzun yolculuklara hazırlanan kuşlar, burada dinlenip beslenerek enerji depoluyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlar, bu sulak alanların göçmen kuşlar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç öncesi uzun yolculuklara hazırlanan kuşlar, burada dinlenip beslenerek enerji depoluyor.

© AA / Alper Tüydeş

Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor.

Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Alper Tüydeş

Lagünler, sazlıklar ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kocaçay Deltası, özellikle kuş gözlemcileri için de cazibe merkezi haline geliyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik, her yıl binlerce göçmen kuşun konaklamasına imkan tanıyor.

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