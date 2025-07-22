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Tunca Nehri alarm veriyor: Kuraklık ve hava sıcaklığı su akışını durma noktasına getirdi
Tunca Nehri alarm veriyor: Kuraklık ve hava sıcaklığı su akışını durma noktasına getirdi
Sputnik Türkiye
Edirne’deki Tunca Nehri, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle kritik seviyelere geriledi. Nehirdeki su akışı bazı bölgelerde tamamen dururken, yatakta... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, tunca nehri, edirne, kuraklık

Tunca Nehri alarm veriyor: Kuraklık ve hava sıcaklığı su akışını durma noktasına getirdi

11:39 22.07.2025
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Edirne’deki Tunca Nehri, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle kritik seviyelere geriledi. Nehirdeki su akışı bazı bölgelerde tamamen dururken, yatakta çöpler ve balçıklar ortaya çıktı.
© AA / Gökhan Zobar

Edirne’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle alarm vermeye başladı.

Edirne’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle alarm vermeye başladı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Gökhan Zobar

Edirne’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle alarm vermeye başladı.

© AA / Gökhan Zobar

Özellikle son haftalarda artan buharlaşma, nehirdeki su seviyesini kritik derecede düşürdü.

Özellikle son haftalarda artan buharlaşma, nehirdeki su seviyesini kritik derecede düşürdü. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Gökhan Zobar

Özellikle son haftalarda artan buharlaşma, nehirdeki su seviyesini kritik derecede düşürdü.

© AA / Gökhan Zobar

Çeltik üretim sezonunun da başlamasıyla birlikte tarımsal sulama için kullanılan su miktarı arttı. Bu durum, zaten azalan su seviyesini iyice aşağıya çekti.

Çeltik üretim sezonunun da başlamasıyla birlikte tarımsal sulama için kullanılan su miktarı arttı. Bu durum, zaten azalan su seviyesini iyice aşağıya çekti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Gökhan Zobar

Çeltik üretim sezonunun da başlamasıyla birlikte tarımsal sulama için kullanılan su miktarı arttı. Bu durum, zaten azalan su seviyesini iyice aşağıya çekti.

© AA / Gökhan Zobar

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu’ndan yapılan son ölçümlere göre, Tunca Nehri’nin debisi saniyede yalnızca 2 metreküp olarak kaydedildi.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu’ndan yapılan son ölçümlere göre, Tunca Nehri’nin debisi saniyede yalnızca 2 metreküp olarak kaydedildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Gökhan Zobar

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu’ndan yapılan son ölçümlere göre, Tunca Nehri’nin debisi saniyede yalnızca 2 metreküp olarak kaydedildi.

© AA / Gökhan Zobar

Tunca Köprüsü çevresinde su akışının neredeyse durduğu gözlenirken, akışın yavaşladığı bölümlerde küçük adacıklar oluştu.

Tunca Köprüsü çevresinde su akışının neredeyse durduğu gözlenirken, akışın yavaşladığı bölümlerde küçük adacıklar oluştu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Gökhan Zobar

Tunca Köprüsü çevresinde su akışının neredeyse durduğu gözlenirken, akışın yavaşladığı bölümlerde küçük adacıklar oluştu.

© AA / Gökhan Zobar

Nehir yatağının bazı kısımları bitki örtüsüyle kaplanmış durumda. Ayrıca suyun çekildiği alanlarda yosunlar ve balçık tabakaları belirginleşirken, nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

Nehir yatağının bazı kısımları bitki örtüsüyle kaplanmış durumda. Ayrıca suyun çekildiği alanlarda yosunlar ve balçık tabakaları belirginleşirken, nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Gökhan Zobar

Nehir yatağının bazı kısımları bitki örtüsüyle kaplanmış durumda. Ayrıca suyun çekildiği alanlarda yosunlar ve balçık tabakaları belirginleşirken, nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

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