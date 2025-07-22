Tom Barrack'ın sözlerinden Doğu Akdeniz'e, bölgedeki son gelişmeler

Tom Barrack bir gün önce de ‘Bugün Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek Suriye’deki mevcut durumu ve acilen sukunet halinin yeniden sağlanması için yeniden atılması gereken adımları görüştük’ diyor. Kimle görüştük diyor, Şara ile değil, SDG terörist elebaşı ile görüşüyor ve kapsayıcı gelecek ve birleşik Suriye adına diyor. Egemen Suriye değil de birleşik kelimesi çok kritik. ‘General Mazlum’a liderliği ve işbirliği için teşekkür ederiz’ diyor. ABD’deki küresel aktör temsilcisi konumundaki Pentagon, Beyaz Saray’ı kendi politikaları çerçevesinde ikna etmiş gibi. PYD’nin ve Dürzilerin de özerk yapıda olacakları federatif yapıya Beyaz Saray’ı ikna etmiş görünüyor. Ancak söylem değişimi hoş değil. Terörist elebaşına ‘komutan’ veya ‘general’ denmesi... Bölgede İsrail güdümlü bir politikaya Biden dönemindeki gibi dönülmüş olur. Bu da sorunlar getirir.