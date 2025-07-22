https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/tom-barrackin-sozlerinden-akdenizin-dogusuna-bolgedeki-son-gelismeler-1098053811.html
Tom Barrack'ın sözlerinden Doğu Akdeniz'e, bölgedeki son gelişmeler
Tom Barrack'ın sözlerinden Doğu Akdeniz'e, bölgedeki son gelişmeler
Sputnik Türkiye
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Eray Güçlüer ile Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T10:59+0300
2025-07-22T10:59+0300
2025-07-22T11:01+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
tom barrack
ceyhun bozkurt
sdg
pentagon
suriye
pyd
radyo
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098033140_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3e4de6cff63a32add520d9051c6ddb7c.jpg
Tom Barrack’ın ‘Güçlü ulus-devletler, özellikle de Arap devletleri, İsrail için tehdit olarak görülüyor’ açıklamasını yorumlayan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Eray Güçlüer şunları söyledi:Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, canlı yayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Doğu Akdeniz’i yorumladı. Gürdeniz, şunları söyledi:
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098033140_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c020e49f51da62b1409d8b01c61df440.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tom barrack, ceyhun bozkurt, sdg, pentagon, suriye, pyd, radyo, radyo sputnik
tom barrack, ceyhun bozkurt, sdg, pentagon, suriye, pyd, radyo, radyo sputnik
Tom Barrack'ın sözlerinden Doğu Akdeniz'e, bölgedeki son gelişmeler
10:59 22.07.2025 (güncellendi: 11:01 22.07.2025)
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Eray Güçlüer ile Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Güçlüer, ABD elçisi Tom Barrack’ın açıklamalarını yorumladı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini anlattı.
Tom Barrack’ın ‘Güçlü ulus-devletler, özellikle de Arap devletleri, İsrail için tehdit olarak görülüyor’ açıklamasını yorumlayan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Eray Güçlüer şunları söyledi:
Tom Barrack bir gün önce de ‘Bugün Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek Suriye’deki mevcut durumu ve acilen sukunet halinin yeniden sağlanması için yeniden atılması gereken adımları görüştük’ diyor. Kimle görüştük diyor, Şara ile değil, SDG terörist elebaşı ile görüşüyor ve kapsayıcı gelecek ve birleşik Suriye adına diyor. Egemen Suriye değil de birleşik kelimesi çok kritik. ‘General Mazlum’a liderliği ve işbirliği için teşekkür ederiz’ diyor. ABD’deki küresel aktör temsilcisi konumundaki Pentagon, Beyaz Saray’ı kendi politikaları çerçevesinde ikna etmiş gibi. PYD’nin ve Dürzilerin de özerk yapıda olacakları federatif yapıya Beyaz Saray’ı ikna etmiş görünüyor. Ancak söylem değişimi hoş değil. Terörist elebaşına ‘komutan’ veya ‘general’ denmesi... Bölgede İsrail güdümlü bir politikaya Biden dönemindeki gibi dönülmüş olur. Bu da sorunlar getirir.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, canlı yayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Doğu Akdeniz’i yorumladı. Gürdeniz, şunları söyledi:
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayaktadır ve bu büyük zafer bize dünyanın alt üst olan jeopolitiğinde inanılmaz değerlidir. Bugün Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’ın en büyük kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve oradaki kolordumzudur. Askeri zaferimizde 51 yıl önceki silahlı kuvvetlerimiz dünya tarihinde 120 saat içerisinde bir askeri darbe olup, 120 saat sonra karar verip o gücü Mersin’e intikal ettirip deniz üzerinden Kıbrıs’a götürüp 120 saat sonra kıyı başı ve hava başını tutan bir ulus yok. Bu bakımdan bu büyük bir askeri zaferdir. Örnek bir harekattır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başka bir savaşa girmemiş Türk Silahlı Kuvvetleri başarmıştır. Biz bu zaferi Kuzey Kıbrıs’ta büyük bir politik siyasi zafere çevirebildik mi, hayır. Dışişlerimizin yıllarca süren ‘ABD ne der?’ tutuculuğu üzerinden maalesef çok değerli jeopolitik varlığı stratejik bir bütünselliğe getiremedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kıymetini bilmeliyiz. Dünyanın tek Türk ada devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oradadır. Beş Parmak Dağları'ndan Türk bayrağı inerse biz Ankara'da uyuyamayız.