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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/roketsan-yeni-silahlarini-tanitti-tayfun-blok-4-one-cikti-1098069386.html
Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı
Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı
Sputnik Türkiye
IDEF 2025 Fuarı’nda Roketsan, yeni yerli savunma sanayii ürünlerini tanıttı. En dikkat çeken ürün, artırılmış patlayıcı yüke sahip Tayfun Blok-4 hipersonik... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı

21:42 22.07.2025
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IDEF 2025 Fuarı’nda Roketsan, yeni yerli savunma sanayii ürünlerini tanıttı. En dikkat çeken ürün, artırılmış patlayıcı yüke sahip Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesi oldu. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, yüksek caydırıcılık ve nokta atışı yeteneği sunuyor.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca Gökbora hava füzesini tanıttı. İHA ve seyir füzelerini hedef alan Gökbora, KAAN ve Kızılelma’dan fırlatılabiliyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca Gökbora hava füzesini tanıttı. İHA ve seyir füzelerini hedef alan Gökbora, KAAN ve Kızılelma’dan fırlatılabiliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca Gökbora hava füzesini tanıttı. İHA ve seyir füzelerini hedef alan Gökbora, KAAN ve Kızılelma’dan fırlatılabiliyor.

© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Tanıtılan diğer sistemler arasında EREN, İHA-300, Şimşek 2 ve denizaltından atılan gemisavar füze AKATA da yer aldı.

Tanıtılan diğer sistemler arasında EREN, İHA-300, Şimşek 2 ve denizaltından atılan gemisavar füze AKATA da yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Tanıtılan diğer sistemler arasında EREN, İHA-300, Şimşek 2 ve denizaltından atılan gemisavar füze AKATA da yer aldı.

© AA / Cem TekkeşinoğluTürk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
Roketsan - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
© AA / Cem TekkeşinoğluTürk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
Roketsan - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
© AA / Cem TekkeşinoğluTürk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
Roketsan - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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