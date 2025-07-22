https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/roketsan-yeni-silahlarini-tanitti-tayfun-blok-4-one-cikti-1098069386.html
Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı
Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı
Sputnik Türkiye
IDEF 2025 Fuarı’nda Roketsan, yeni yerli savunma sanayii ürünlerini tanıttı. En dikkat çeken ürün, artırılmış patlayıcı yüke sahip Tayfun Blok-4 hipersonik... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, kaan, idef, tayfun, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), idef 2021, idef 2019, idef 2017, idef-2015, idef-2017, idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı
Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı
IDEF 2025 Fuarı’nda Roketsan, yeni yerli savunma sanayii ürünlerini tanıttı. En dikkat çeken ürün, artırılmış patlayıcı yüke sahip Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesi oldu. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, yüksek caydırıcılık ve nokta atışı yeteneği sunuyor.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca Gökbora hava füzesini tanıttı. İHA ve seyir füzelerini hedef alan Gökbora, KAAN ve Kızılelma’dan fırlatılabiliyor.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca Gökbora hava füzesini tanıttı. İHA ve seyir füzelerini hedef alan Gökbora, KAAN ve Kızılelma’dan fırlatılabiliyor.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Tanıtılan diğer sistemler arasında EREN, İHA-300, Şimşek 2 ve denizaltından atılan gemisavar füze AKATA da yer aldı.
Tanıtılan diğer sistemler arasında EREN, İHA-300, Şimşek 2 ve denizaltından atılan gemisavar füze AKATA da yer aldı.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı ) © AA / Cem Tekkeşinoğlu Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı ) © AA / Cem Tekkeşinoğlu Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından Roketsan, İDEF 2025 fuarı kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )