Roketsan yeni silahlarını tanıttı: Tayfun Blok-4 öne çıktı

IDEF 2025 Fuarı’nda Roketsan, yeni yerli savunma sanayii ürünlerini tanıttı. En dikkat çeken ürün, artırılmış patlayıcı yüke sahip Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesi oldu. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, yüksek caydırıcılık ve nokta atışı yeteneği sunuyor.