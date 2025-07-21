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Rusya'nın sanayisi, büyüme hızı açısından dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı
Rusya'nın sanayisi, büyüme hızı açısından dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası'nın 2024 yılına ait verilerine göre, Rusya'nın sanayi sektörü, dünyanın en büyük on ekonomisi arasında en hızlı büyüme gösterdi. GSYH içindeki... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya bankası
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Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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rusya, dünya bankası, gsyi̇h, ekonomi, инфографика
rusya, dünya bankası, gsyi̇h, ekonomi, инфографика

Rusya'nın sanayisi, büyüme hızı açısından dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı

20:00 21.07.2025
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Dünya Bankası'nın 2024 yılına ait verilerine göre, Rusya'nın sanayi sektörü, dünyanın en büyük on ekonomisi arasında en hızlı büyüme gösterdi. GSYH içindeki payı yüzde 6 arttı.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik - Sputnik Türkiye
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