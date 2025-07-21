https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rusyanin-sanayisi-buyume-hizi-acisindan-dunyanin-en-buyuk-ekonomilerini-geride-birakti-1098044930.html

Rusya'nın sanayisi, büyüme hızı açısından dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı

Rusya'nın sanayisi, büyüme hızı açısından dünyanın en büyük ekonomilerini geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası'nın 2024 yılına ait verilerine göre, Rusya'nın sanayi sektörü, dünyanın en büyük on ekonomisi arasında en hızlı büyüme gösterdi. GSYH içindeki... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T20:00+0300

2025-07-21T20:00+0300

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Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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2025

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dünya bankası, gsyi̇h, ekonomi, инфографика