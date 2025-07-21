https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rusyada-mahkeme-crocus-city-hall-teror-saldirisi-davasini-4-agustosta-gormeye-baslayacak-1098046114.html

Rusya’da mahkeme, Crocus City Hall terör saldırısı davasını 4 Ağustos'ta görmeye başlayacak

Rusya’da mahkeme, Crocus City Hall terör saldırısı davasını 4 Ağustos'ta görmeye başlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya’da askeri mahkemenin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin davayı 4 Ağustos'ta görmeye başlayacağı bildirildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T21:34+0300

2025-07-21T21:34+0300

2025-07-21T21:34+0300

dünya

rusya

moskova

crocus city hall

saldırı

terör saldırısı

dava

ceza davası

duruşma

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082566441_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_82509050b0a4095f7cda8321b96d04e2.jpg

Mahkemeden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nde Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin ceza davasının açık duruşmaları 4 Ağustos’ta başlayacak.Davaya katılanlardan bir kişi, Sputnik’e açıklamasında Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısına ilişkin ceza davasının ön duruşmasına 115 mağdurun katıldığını belirtti.Sputnik’in erişebildiği mahkeme belgelerine göre, davanın 4 sanığı, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nden cezai kovuşturmanın durdurulmasını talep etti. Savcılık makamı ise sanıklar hakkındaki kovuşturmanın sona erdirilmesine itiraz etti.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024’te düzenlenen terör saldırısında 147 kişi hayatını kaybetmiş, 336 kişi yaralanmıştı, 3 kişiden ise haber alınamamıştı. Verilen zararın tutarı 5.7 milyar ruble (yaklaşık 72.9 milyon dolar) olarak belirlenmişti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, teröristlerin eylemlerinin Afganistan-Pakistan bölgesindeki Horasan Vilayeti grubu üyeleri tarafından internet üzerinden koordine edildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/rusya-sorusturma-komitesi-crocus-city-saldirisi-bir-hasim-ulke-tarafindan-organize-edildi-1094760543.html

rusya

moskova

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, crocus city hall, saldırı, terör saldırısı, dava, ceza davası, duruşma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), pakistan, horasan vilayeti