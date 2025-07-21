https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rusyada-mahkeme-crocus-city-hall-teror-saldirisi-davasini-4-agustosta-gormeye-baslayacak-1098046114.html
Rusya’da mahkeme, Crocus City Hall terör saldırısı davasını 4 Ağustos'ta görmeye başlayacak
Rusya’da mahkeme, Crocus City Hall terör saldırısı davasını 4 Ağustos'ta görmeye başlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya’da askeri mahkemenin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin davayı 4 Ağustos'ta görmeye başlayacağı bildirildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T21:34+0300
2025-07-21T21:34+0300
2025-07-21T21:34+0300
dünya
rusya
moskova
crocus city hall
saldırı
terör saldırısı
dava
ceza davası
duruşma
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Mahkemeden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nde Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin ceza davasının açık duruşmaları 4 Ağustos’ta başlayacak.Davaya katılanlardan bir kişi, Sputnik’e açıklamasında Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısına ilişkin ceza davasının ön duruşmasına 115 mağdurun katıldığını belirtti.Sputnik’in erişebildiği mahkeme belgelerine göre, davanın 4 sanığı, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nden cezai kovuşturmanın durdurulmasını talep etti. Savcılık makamı ise sanıklar hakkındaki kovuşturmanın sona erdirilmesine itiraz etti.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024’te düzenlenen terör saldırısında 147 kişi hayatını kaybetmiş, 336 kişi yaralanmıştı, 3 kişiden ise haber alınamamıştı. Verilen zararın tutarı 5.7 milyar ruble (yaklaşık 72.9 milyon dolar) olarak belirlenmişti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, teröristlerin eylemlerinin Afganistan-Pakistan bölgesindeki Horasan Vilayeti grubu üyeleri tarafından internet üzerinden koordine edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/rusya-sorusturma-komitesi-crocus-city-saldirisi-bir-hasim-ulke-tarafindan-organize-edildi-1094760543.html
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rusya, moskova, crocus city hall, saldırı, terör saldırısı, dava, ceza davası, duruşma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), pakistan, horasan vilayeti
rusya, moskova, crocus city hall, saldırı, terör saldırısı, dava, ceza davası, duruşma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), pakistan, horasan vilayeti
Rusya’da mahkeme, Crocus City Hall terör saldırısı davasını 4 Ağustos'ta görmeye başlayacak
Rusya’da askeri mahkemenin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin davayı 4 Ağustos'ta görmeye başlayacağı bildirildi.
Mahkemeden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nde Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısına ilişkin ceza davasının açık duruşmaları 4 Ağustos’ta başlayacak.
Davaya katılanlardan bir kişi, Sputnik’e açıklamasında Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısına ilişkin ceza davasının ön duruşmasına 115 mağdurun katıldığını belirtti.
Sputnik’in erişebildiği mahkeme belgelerine göre, davanın 4 sanığı, Batı Bölgesi İkinci Askeri Mahkemesi'nden cezai kovuşturmanın durdurulmasını talep etti. Savcılık makamı ise sanıklar hakkındaki kovuşturmanın sona erdirilmesine itiraz etti.
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024’te düzenlenen terör saldırısında 147 kişi hayatını kaybetmiş, 336 kişi yaralanmıştı, 3 kişiden ise haber alınamamıştı. Verilen zararın tutarı 5.7 milyar ruble (yaklaşık 72.9 milyon dolar) olarak belirlenmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, teröristlerin eylemlerinin Afganistan-Pakistan bölgesindeki Horasan Vilayeti grubu üyeleri tarafından internet üzerinden koordine edildiğini açıklamıştı.